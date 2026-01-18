Begin typing your search above and press return to search.
    18 Jan 2026 1:19 PM IST
    18 Jan 2026 1:19 PM IST

    ഖസാക്കിന്‍റെ സാഹിത്യാത്മാവിൽനിന്ന് കൊല്ലങ്കോട്ടിന്‍റെ മലവെളിച്ചത്തിലേക്ക്

    ഖസാക്കിന്‍റെ സാഹിത്യാത്മാവിൽനിന്ന് കൊല്ലങ്കോട്ടിന്‍റെ മലവെളിച്ചത്തിലേക്ക്
    പാ​ല​ക്കാ​ട്ടി​ന്റെ നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ന​സ് ആ​ദ്യം ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ ഒ​രു സ്മ​ര​ണ​യി​ലാ​ണ്, ഖ​സാ​ക്ക്.

    ഒ.​വി. വി​ജ​യ​ന്‍റെ ‘ഖ​സാ​ക്കി​ന്‍റെ ഇ​തി​ഹാ​സം’ മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ വെ​റും ഒ​രു കൃ​തി​യ​ല്ല, അ​ത് ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ​രി​ധി​ക​ളും ചി​ന്ത​യു​ടെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്ത് പു​തി​യൊ​രു സാ​ഹി​ത്യ ലോ​കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച, നി​ത്യ​സ്മ​ര​ണ​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ഹാ​കൃ​തി​യാ​ണ്. 1969ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​കൃ​തി, ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​ലോ​ക​വും ചേ​ർ​ന്ന്, ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ഒ​രു ജീ​വി​ത​ദ​ർ​ശ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ഈ ​നോ​വ​ലി​ന്റെ ജ​ന്മ​ഭൂ​മി ത​സ്രാ​ക്ക് ഗ്രാ​മം, ഇ​ന്നും വി​ജ​യ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഖ​സാ​ക്ക് സ്മാ​ര​ക മ​ന്ദി​രം സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​ഞ്ഞ് ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​തി​ലു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും, ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും, ഞാ​റ്റു​പു​ര​യും, അ​റ​ബി​ക്കു​ള​വും, പാ​ട​വ​ര​മ്പി​ലെ ക​രി​മ്പ​ന​ക​ളും, നോ​ക്കെ​ത്താ ദൂ​ര​ത്തോ​ളം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ത​ലോ​ടി​പ്പോ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ജ​യ​ന്റെ വ​ര​ക​ളും കാ​ർ​ട്ടൂ​ണു​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ഖം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി​യ രേ​ഖ​ക​ളാ​യി ഇ​ന്നും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തും സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​വി വി​ന​യ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ജ​യ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ണി​ക​ക​ൾ പോ​ലെ ന​മ്മെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ‘മ​നു​ഷ്യ​നും പ്ര​കൃ​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​ഗാ​ഢ​ബ​ന്ധം’ വി​ജ​യ​ന്‍റെ ഓ​രോ വ​രി​യി​ലും പോ​ലെ, ഇ​വി​ടെ മ​ഴ​യു​ടെ മ​ണ്ണ​ണു​വി​ലും, കാ​റ്റി​ന്റെ മു​ര​ളി​യി​ലും, പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും അ​ത് വീ​ണ്ടും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാം. ഖ​സാ​ക്കി​ന്റെ ലോ​കം പി​ന്നി​ട്ട് യാ​ത്ര മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, പാ​ല​ക്കാ​ട്ടി​ന്റെ മ​റ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി ര​ത്ന​മാ​യ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ക​ണ്ണി​ൻ മു​മ്പി​ൽ തെ​ളി​യും. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​ണ് ഇ​ത്.

    പ​ച്ച​പ്പാ​ർ​ന്ന വ​യ​ലു​ക​ളും തി​ര​ശ്ശീ​ല​പോ​ലെ വി​രി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ളും, മ​ഴ​ക്ക്​ ശേ​ഷം തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ദൃ​ശ്യ​കാ​വ്യം പോ​ലെ. മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അ​പൂ​ർ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​കു​ലം. 1936ൽ ​ന​ട​രാ​ജ​ഗു​രു സ്ഥാ​പി​ച്ച ഈ ​ഗു​രു​കു​ലം, പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടും ആ​ത്മീ​യ​ധ്യാ​ന​ത്തോ​ടും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​ണ്. വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ചെ​റി​യ വീ​ടു​ക​ൾ ഇ​ന്നും കാ​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റം നി​ന്നൊ​രു സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ധ്യാ​ന​ത്തി​നും ശാ​ന്ത​ത​ക്കും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​കൃ​തി വി​സ്മ​യ​മാ​ണ് മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ല​ക്കാ​തെ ഒ​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സീ​താ​ർ​ക്കു​ണ്ട് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം. മ​ഴ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​ത​റി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന വെ​ള്ളി​ത്താ​ര കാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം നി​ന്നു​ള്ള ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണി​ന് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്നു. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്നാ​ൽ, പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ട​യി​ൽ ഒ​ഴു​കു​ന്ന തെ​ളി​നീ​രി​ന്‍റെ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​ള്ള നീ​രാ​ട്ട് ശ​രീ​ര​ത്തി​നും മ​ന​സ്സി​നും പു​തു​ജീ​വി​തം ന​ൽ​കും. യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന താ​മ​ര​ക്കു​ളം വ്യൂ​പ്പോ​യി​ന്റ് മ​ല​ക​ളും താ​ഴ്വ​ര​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ര​ച്ച ഒ​രു പ്ര​കൃ​തി ചി​ത്ര​പ​ട​മാ​ണ്. മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ക​ളി​യാ​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ മ​റ​ക്കാ​നാ​വു​ന്നൊ​രു പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ തി​ര​ശ്ശീ​ല ത​ന്നെ​യാ​കും. ഖ​സാ​ക്കി​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യാ​ത്മാ​വും, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്ടി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി-​ആ​ത്മീ​യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഈ ​യാ​ത്ര വെ​റും സ​ഞ്ചാ​ര​മ​ല്ല, മ​ഴ​യു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ക​വി​ത​യും കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വാ​യ​ന​യും ആ​യി മാ​റി. ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ടു​പോ​ക​രു​താ​ത്ത അ​നു​ഭ​വം.

