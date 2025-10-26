Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    26 Oct 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 9:11 AM IST

    പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്ന മേ​ൽ​വി​ലാ​സം

    പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്ന മേ​ൽ​വി​ലാ​സം
     ടി. ​രാ​ജ​ൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളക്കൊപ്പം

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ​ത്ര​യെ​ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ, ച​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തെ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​റു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ച​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചാ​ണി​വി​ടെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പു​ന​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള​യാ​ണ്. നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പെ​ന്നോ​ണം പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ തോ​ളി​ൽ കൈ​യി​ട്ട് ന​ട​ന്ന ടി. ​രാ​ജ​ൻ മാ​ഷും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്.

    പു​ന​ത്തി​ലി​നെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​മോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​ഷ് ഒ​ന്ന് പ​ത​റി. ഓ​ർ​മ​യ​ല്ല എ​നി​ക്ക് പു​ന​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും എ​വി​ടെ നി​ന്നോ മാ​ഷെ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ വ​ല്ലാ​തെ അ​ല​ട്ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ്. ഈ ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​എ​ട്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്തെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ മ​ര​ണം അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ പു​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​ത്ത ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. കാ​ര​ണം, പു​ന​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള എ​നി​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നോ സു​ഹൃ​ത്തോ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു പു​ന​ത്തി​ൽ. ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ മ​നു​ഷ്യ​ൻ, എ​ന്‍റെ വാ​യ​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാ​റ്റി​ലും പു​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​മേ​ൽ എ​ഴു​ത്ത് ഭ്രാ​ന്താ​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. അ​താ​ണ്, പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ഴു​താ​ൻ വേ​ണ്ടി ജ​നി​ച്ച​വ​നാ​ണ്. എ​ഴു​താ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം...

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു, പ​ക്ഷേ...

    പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്നു​മു​ത​ൽ പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്നെ മാ​ഷേ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. ഞാ​ൻ ഡോ​ക്ട​റേ എ​ന്നും. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​വ​ർ പൊ​തു​വെ വി​ളി​ക്കാ​റ്. പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ചെ​ന്ന് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​ന്നെ ക​ടി​ച്ചൊ​രു ക​ടി​യു​ണ്ട്. അ​ന്ന് വ​ല്ലാ​തെ വേ​ദ​നി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, ആ ​നൊ​മ്പ​രം ഇ​ന്നു​മെ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ട്. അ​തൊ​രു, വ​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​ഞ്ഞ് ക​ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ... അ​ന്ന്, പാ​തി മ​യ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന പു​ന​ത്തി​ലി​നെ സ​ഹാ​യി ത​ട്ടി​വി​ളി​ച്ചി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ഷ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്. ഞാ​ൻ പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ മു​ഖം ത​ലോ​ടി. ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ടം ഒ​ന്നി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്‍റെ കൈ​യി​ൽ ക​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ട് നി​റ​ഞ്ഞ് ചി​രി​ച്ചു. 2017 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ണ്ട​ത്. ശ​രി​ക്കും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഞാ​ൻ പു​ന​ത്തി​ലി​നെ ക​ണ്ടു. പ​ക്ഷേ, അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നെ ക​ണ്ടി​ല്ല. മ​ര​ണം തൊ​ട്ട​രി​കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 27ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ പു​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യാ​യി.

    1973ലാ​ണ് പു​ന​ത്തി​ലി​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന്, വ​ട​ക​ര ജ​ന​ത ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ന്ത​ത​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ണോ​ത്ത് വി​ജ​യ​നാ​ണ്. വി​ജ​യ​നാ​ണ് എ​ന്നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​തി​ലേ​റെ​യും അ​ന്നേ വാ​യി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പു​ന​ത്തി​ലി​നെ കാ​ണു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ മു​മ്പേ ഞാ​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​പ്പ​യെ​യാ​ണ്. പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ ബാ​പ്പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്ത് അ​ബ്ദു​ല്ല വൈ​ദ്യ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക​ര​യി​ലെ പ​ഴ​യ ജ​യ​ഭാ​ര​തി ടാ​ക്കീ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് അ​ബ്ദു​ല്ല വൈ​ദ്യ​രു​ടെ ക​ട. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടാ​ൽ ഞാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല വൈ​ദ്യ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തും. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​ത്, ആ ​കു​ടും​ബ​വു​മാ​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാം.

    ഒ​ന്നി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ലം

    ചോ​റോ​ട്, എ​ട​ച്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ൽ പു​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് വ​ട​ക​ര ജ​ന​ത ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ജ​ന​ത ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ആ​റു മാ​സ​മേ പു​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ളൂ. വ​ട​ക​ര എ​ടോ​ടി​യി​ലെ ക​ട​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു ക്ലി​നി​ക് തു​ട​ങ്ങി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ണ്ണോ​ത്ത് വി​ജ​യ​ൻ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി​ക്ക് ചേ​ർ​ന്നു. ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പി​ന്നെ ഞാ​നാ​യി. പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ എ​ടോ​ടി​യി​ലെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ​യും താ​മ​സം.

    അ​ന്ന് ഞാ​ൻ ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി സ്റ്റ​ഡി​സ​ർ​ക്കി​ളി​ന്‍റെ താ​ലൂ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പാ​ണ്. കു​റു​പ്പ് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും പു​ന​ത്തി​ലി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വാ​ങ്ങി​ത്താ​യെ​ന്ന്. അ​ങ്ങ​നെ പ​ല എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും ‘ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി’ വാ​രി​ക​യി​ലെ​ത്തി. സി.​പി.​എം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക പ​തി​വാ​യി. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രാ​ത്രി​യെ​ത്തും. എം.​ടി​യൊ​ക്കെ മി​ക്ക​വാ​റും ഇ​വി​ടെ കാ​ണും. ഞാ​ൻ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് രാ​ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. പു​ന​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ​വും മു​ക​ളി​ല​ത്തെ മു​റി​യി​ൽ. ഞാ​നും ഹു​സൈ​നും താ​ഴ​ത്തെ മു​റി​യി​ൽ.

    ആ​ദ്യ കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ‘മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ അ​ബ്ദു​ള്ള’​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട്. അ​വാ​ർ​ഡ് വി​വ​രം പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. രാ​വി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഹു​സൈ​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ർ​ത്ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘കു​ഞ്ഞി​ക്കാ ഇ​ങ്ങ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ്’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ഴെ ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന പു​ന​ത്തി​ൽ പ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഫോ​ട്ടോ നോ​ക്കി. ‘ഇ​വ​രി​ക്ക് ഏ​ട്ന്നാ എ​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ കി​ട്ടി​യ​ത്’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​ത് ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട്. അ​ന്ന്, ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ല, ഫോ​ട്ടോ കി​ട്ടു​ക എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഹു​സൈ​ൻ, സ​ത്താ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു... പു​ന​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ​വും മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ. താ​ഴെ ഒ​രു മു​റി​യി​ൽ ഞാ​നും ഹു​സൈ​നും കി​ട​ക്കും.

    വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി​യെ ക​ണ്ട നി​മി​ഷം

    അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ങ്ങാ​ൻ, തൃ​ശ്ശൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഞാ​നും പു​ന​ത്തി​ലും തൃ​ശ്ശൂ​രു പോ​കു​ന്ന​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ടു​ത്തു​ള്ള മാ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം താ​മ​സി​ച്ച​ത്. അ​ബ്ദു​ല്ല ച​ന്ദ്രാ​പി​ന്നി എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ് റി​സ​പ്ഷ​നി​സ്റ്റ്. അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ത​ൽ പു​ന​ത്തി​ലി​നോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ന അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി. അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം അ​വി​ടെ എ​ത്തി. പി​റ്റേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ത​ക​ഴി​യു​ടെ ഫോ​ൺ. ‘എ​ടാ ചെ​റു​ക്കാ, നീ​യെ​ന്തി​നാ​ടാ തൃ​ശ്ശൂ​ര് വ​ന്നേ’ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ്... ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന് ത​ക​ഴി​യും ചു​മ്മാ​ർ ചൂ​ണ്ട​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ടാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ, താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു പ​ട​യാ. അ​ലീ​ഗ​ഢി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നേ​രെ പ്രാ​ക്ടി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ന​ത്തി​ലി​ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ​ല എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും നേ​രി​ട്ട​റി​യി​ല്ല. ഈ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    എ​ൻ.​വി. കൃ​ഷ്ണ​വാ​ര്യ​ൻ ആ​രോ​ടാ​ണി​ത്ര വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പു​ന​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, അ​താ​ണ് വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി. പി​ന്നെ പു​ന​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ച്ച ആ​വേ​ശം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ത്ര​മേ​ൽ കൗ​തു​കം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി​യെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ ഉ​ട​നെ പു​ന​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു. വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി ക​വി​ത നീ​ട്ടി​ചൊ​ല്ലി. ക​വി ചി​രി​ച്ചു. പി​ന്നെ ക​വി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി. അ​വാ​ർ​ഡി​ലൊ​ന്നും വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മി​ല്ല. എ​ഴു​ത്താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന്... പു​ന​ത്തി​ലി​ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​പ്പം എം.​ടി​യു​മാ​യി​ട്ടു ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പി​ന്നെ എം. ​മു​കു​ന്ദ​നെ അ​റി​യാം. അ​ത്, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​ടു​പ്പ​മാ​ണ്.

    തൃ​ശ്ശൂ​ർ യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ്, എ​ൻ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്. സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പു​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ​യാ​ണ്, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി വ​ലി​യ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ബി​ന്നി ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഹോ​മി​ലാ​ണ് സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ക. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞാ​ൻ സി.​പി.​എം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ദി​വ​സം മൂ​ന്ന് പ്ര​സം​ഗ​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക്ഷീ​ണി​ത​നാ​യി പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. എ​ന്നോ​ട് പു​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു, പ്ര​സം​ഗി​ച്ച് ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള പ​ല​തും തീ​ർ​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്ന്. അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മാ​ഷ് പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​ത്തി​ര​ട്ടി എ​ഴു​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ ‘കേ​ര​ള കൗ​മു​ദി’​യി​ൽ ലേ​ഖ​ക​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    എം.​എ​സ്. മ​ണി, എ​സ്. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി പു​ന​ത്തി​ലി​ന് വ​ലി​യ അ​ടു​പ്പ​മാ​ണ്. അ​ന്ന്, പ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​വാ​ൻ വ​ലി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. വ​ട​ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും പ​ല​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ വാ​ക്കി​നു​മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഞാ​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ലേ​ഖ​ക​നു​മാ​യി. പി​ന്നെ, സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ, പാ​ർ​ട്ടി വേ​ദി​ക​ളി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​കാ​ലം ഓ​ർ​മ​യാ​യി.

    പു​ന​ത്തി​ൽ സ്മാ​ര​ക ട്ര​സ്റ്റ്

    പു​ന​ത്തി​ൽ സ്മാ​ര​ക ട്ര​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ടി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. അ​ന്ന്, സാ​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ വി​ളി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ട്ര​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്. പു​ന​ത്തി​ലു​മാ​യി വ​ലി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ. പു​ന​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഈ ​ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ച്ച​ത് ബാ​ല​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സം​ഭാ​വ​ന സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ട്ര​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. കെ. ​ശ്രീ​ധ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​റാ​മ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും കോ​വി​ഡ് വ​ന്നു. അ​താ​ണ്, വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ​ത്. യു.​എ​ൽ.​സി.​സി. എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പാ​ലേ​രി ര​മേ​ശ​നാ​ണ് ട്ര​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കോ​വി​ഡ് ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ വ​ട​ക​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ കേ​ന്ദ്രം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നേ​നെ. ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണി​പ്പോ​ഴും. വ​ട​ക​ര​യി​ലാ​ണ​ല്ലോ പു​ന​ത്ത​ലി​ന്‍റെ മി​ക്ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ഥാ​പ​രി​സ​ര​വും ഉ​ള്ള​ത്.

    പു​ല​ർ​ച്ചെ എ​ഴു​തു​ന്ന പു​ന​ത്തി​ൽ

    പു​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കും, എ​ത്ര വൈ​കി കി​ട​ന്നാ​ലും. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മു​സ്‍ലി​യാ​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് മ​ത​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സു​ബ്ഹി ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു മു​മ്പ് ത​ഹ​ജ്ജൂ​ദ് ന​മ​സ്കാ​രം ശീ​ലി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് പു​ന​ത്തി​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ഭാ​തം പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യ​മാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ച്ച് ഹോ​ട്ട​ലി​ലൊ​ക്കെ താ​മ​സി​ക്കുേ​മ്പാ​ൾ എ​നി​ക്കൊ​ക്കെ ഇ​തൊ​രു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ. കാ​ര​ണം, രാ​വി​ലെ റൂ​മി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം പ​ര​ക്കും. പി​ന്നെ, പ്ര​ഭാ​ത​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ​ളം. ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ക​ട്ട​ൻ​ചാ​യ​യും കു​ടി​ച്ച് എ​ഴു​താ​നി​രി​ക്കും. ഏ​ഴു മ​ണി​വ​രെ സു​ഖ​മാ​യി എ​ഴു​തും. ഞാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ടു​ത്ത് വാ​യി​ച്ചു​നോ​ക്കും. കോ​ട്ട​യ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ‘അ​ലീ​ഗ​ഢ് സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ’ എ​ഴു​തി​യ​ത്. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം അ​വി​ടെ, ത​ങ്ങി​യാ​ണ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ക​റ​ന്‍റ് ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ഴു​തു​ക. ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ വ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റും. പു​ന​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘വി​ൻ​സ​ന്റ് വാ​ൻ​ഗോ​ഗ് ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ’ എ​ന്ന ക​ഥ​യു​ണ്ട്. ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ ആ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം കു​ഴി​യാ​ന​ക​ളാ​ണെ​ന്ന സ​വ​ർ​ണ വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യെ​ന്നോ​ണ​മാ​ണ് ആ ​ക​ഥ.

    പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് വാ​യ​ന. ഒ​രു പ്രാ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​റ​യാം. പി​ന്നീ​ട് ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വാ​യ​ന. വി.​കെ.​എ​ൻ പു​ന​ത്തി​ലി​നെ കു​റി​ച്ച് ഒ​രു ക​ഥ​യെ​ഴു​തി. പി​ന്നെ​യൊ​രി​ക്ക​ൽ പു​ന​ത്തി​ലി​ന്‍റെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി ആ ​ക​ഥ കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് വി.​കെ.​എ​ൻ വ​ക്കീ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ, പു​ന​ത്തി​ൽ മി​സ്റ്റ​ർ വി.​കെ.​എ​ൻ എ​ന്ന് അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് പോ​സ്റ്റ് കാ​ർ​ഡ​യ​ച്ചു. അ​തി​ന് വി.​കെ.​എ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി വ​ന്നു. പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് കി​ട്ടാ​നു​ള്ള പ​ണം വ​സൂ​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടൊ​രു സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി.

    കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള​യൊ​രു പോ​ക്കി​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ​വ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ണ്ട് തോ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന്, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി കി​ട്ടി​യ​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​വ​ന​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ, നി​ന്ന് വി.​കെ.​എ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി വ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​ന​ത്തി​ലി​നെ ക​ണ്ട വി.​കെ.​എ​ൻ വ​ഴി​മാ​റി ന​ട​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഏ​റെ. അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഈ ​ന​വം​ബ​ർ 11ന് 75 ​വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യേ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു​ത്ത​ര​മേ​യു​ള്ളൂ. അ​ത്, പു​ന​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

