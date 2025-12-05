Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Posted On
    5 Dec 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 1:49 PM IST

    അച്ചുകുത്താനുണ്ട് വിരലുകൾ

    അച്ചുകുത്താനുണ്ട് വിരലുകൾ
    ഡോ. ​വേ​ണു

    തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ


    ചീ​ഞ്ഞ​ളി​ഞ്ഞ് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം പു​ര​ണ്ട

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ്

    എ​ന്റെ പ​ക​ലു​ക​ൾ പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ജീ​വ​ൻ വ​യ്ക്കു​ന്ന

    കി​നാ​ക്ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങും.

    ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ പൂ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന

    നി​ലാ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ

    കി​നാ​ക്ക​ൾ ചു​വ​ടു​വ​യ്ക്കും.

    മു​നി​ഞ്ഞു​ക​ത്തു​ന്ന

    കാ​മ​ന​ക​ൾ​ക്ക് കു​ളി​രാ​യ്

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളു​ടെ കാ​വ​ലി​ൽ

    ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ ചൂ​ടി​ള​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    എ​ന്റെ മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ൽ

    രാ​സ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​രു​കി

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ ജ്വ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഞാ​ൻ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ

    രാ​ജ​കു​മാ​ര​ൻ. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ച്ച

    ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ

    സു​വ​ർ​ണ്ണ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ

    എ​ന്റെ രൂ​പം എ​നി​ക്ക് കാ​ണാം.

    പ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ത്ത​ൻ ഉ​ടു​പ്പ​ണി​ഞ്ഞ്

    പു​സ്ത​ക​സ​ഞ്ചി​യു​മാ​യി കു​ഞ്ഞ​നി​യ​ത്തി​യു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. പു​സ്ത​ക​സ​ഞ്ചി​യി​ൽ

    മ​ണം മാ​റാ​ത്ത വ​ർ​ണ ക​ട​ലാ​സി​ൽ

    പൊ​തി​ഞ്ഞ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും

    ചോ​റും രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ക​റി​ക​ളും

    നി​റ​ച്ച ചോ​റ്റു​പാ​ത്ര​വും.

    സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടു​വ​ന്ന്

    ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ളി പ​ഠ​നം. അ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ​മു​ള്ള ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മു​റി​യി​ൽ ഉ​റ​ക്കം.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ല​ർ​ച്ച കേ​ട്ടു​ണ​രു​മ്പോ​ൾ

    ഓ​ട​യി​ൽ മ​ഴ വെ​ള്ളം

    കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചൊ​ഴു​കു​ന്നു.

    'ഹ​ജൂ​ർ ക​ച്ചേ​രി​ക്ക്

    മു​ന്നി​േ​ല

    ഉ​റ​ങ്ങാ​നി​ടം ക​ണ്ടു​ള്ളൂ'

    സ​മീ​പ​ത്തു​റ​ങ്ങു​ന്ന

    അ​മ്മ​യോ​ടും

    പെ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മാ​ണ്

    കാ​ക്കി​യ​ണി​ഞ്ഞ​വ​ന്റെ തൊ​ണ്ട പൊ​ട്ടി​ച്ച

    ആ​ക്രോ​ശം. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ശ​ബ്ദി​ച്ച​ത്

    ഈ ​ബം​ഗ്ലാ​വി​ന്റെ

    തി​രു​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ്.

    അ​ന്ന​ത്

    മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ വീ​ട്.

    ഇ​ന്ന​ത് ഹ​ജൂ​ർ ക​ച്ചേ​രി.

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ

    പേ​ര​മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ

    അ​ച്ചു കു​ത്താ​ൻ ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ലു​ണ്ട്.

    അ​ടി​യേ​റ്റു വാ​ങ്ങാ​ൻ

    ഒ​രെ​ല്ലു കൂ​ട​വും. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ

    വി​ലാ​സം ഇ​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ

    ഒ​രു വി​ളി​പ്പേ​രു​ണ്ട്.

    തെ​രു​വ് തെ​ണ്ടി​ക​ൾ.

    തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ മി​ന്ന​ൽ​പി​ണ​റി​നു പി​ന്നാ​ലെ

    തെ​രു​വി​ൽ മ​ങ്ങി ക​ത്തി​യി​രു​ന്ന

    വൈ​ദ്യു​ത​വി​ള​ക്കു​ക​ള​ണ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ആ​ക്രോ​ശ​ത്തി​നൊ​പ്പം

    ചൂ​ര​ലി​ന്റെ ശീ​ൽ​ക്കാ​രം.

    സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​യാ​യ​വ​രു​ടെ

    വി​ലാ​പം മ​ഴ​യു​ടെ ആ​ര​വ​ത്തി​ൽ

    അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്നു.

