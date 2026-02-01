പോർച്ചുഗീസ് പറയുന്ന ഇമാറാത്തി ചരിത്രങ്ങൾ

പോർച്ചുഗീസ് പറയുന്ന ഇമാറാത്തി ചരിത്രങ്ങൾtext_fields
അധിനിവേശത്തിലൂടെ പിറന്ന നിരവധി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, കണ്ടെത്തിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോരച്ചാലുകളിൽ നിന്ന് കബന്ധങ്ങളുടെ ഫോസിലുകൾ അതിന്റെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശം കേരളമണ്ണിൽ തീർത്ത നരനായാട്ടിന്റെ രോദനം ഇന്നും മുഴങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധിനിവേശക്കാർക്കിടയിലെ എഴുത്തുകാർ എഴുതിവെച്ച നിരവധി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. യു.എ.ഇയുടെ പഴയകാല പ്രവിശ്യകളുടെ ചരിത്രങ്ങളും ഇതിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ആദ്യകാല പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൽ, സമുദ്രങ്ങൾ അപൂർണ്ണമായ ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നപ്പോഴും, യൂറോപ്യൻ ബോധത്തിൽ തീരങ്ങൾ അവ്യക്തമായ പേരുകളായിരുന്നപ്പോഴും, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും അറേബ്യൻ ഗൾഫിനെയും കുറിച്ച് അർദ്ധ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യന്മാരിൽ ഒരാളായി ഡ്വാർത്തേ ബാർബോസ പേര് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. സാഹസികത മാത്രമല്ല, പോർച്ചുഗലിന് ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ ലോകത്തിന്റെ രൂപീകരണം എങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് ഇത്തരം രചനകൾ.1516-ൽ പൂർത്തിയാക്കിയ തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ, ബാർബോസ ജുൽഫറിനെ (ആധുനിക റാസൽ ഖൈമ) ഒരു തിരക്കേറിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അത് മുത്തുകളുടെ വ്യാപാരത്താൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു, ചൈന, ഇന്ത്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരങ്ങൾ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചരക്ക് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാർബോസ വിവരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, യൂറോപ്യൻ ഭാവനയിൽ ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിന്റെ സമുദ്ര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭൂപടത്തിൽ അദ്ദേഹം നഗരത്തെ വ്യക്തമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ജുൽഫറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു ഡെസ്ക്ബൗണ്ട് ചരിത്രകാരന്റെ വിവരണത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വ്യാപാര ശൃംഖലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന, പോർച്ചുഗീസ് വികാസത്തോടൊപ്പമുണ്ടായ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ സമയത്ത് അതിന്റെ തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കുകളിലാണ്. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശൈഖ ബുദൂർ ബിൻത് സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി എന്നിവർ പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് കെട്ടിടം സന്ദർശിച്ചതിനു കാരണവും യു.എ.ഇയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളുടെ കലവറ തേടി തന്നെയായിരുന്നു.ഭരണാധികാരിയുടെ വെറും സന്ദർശനമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെറെ മുത്തുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. ഇത്തരം ചരിത്രം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് വാസ്ഗോഡഗാമക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തത് ഇമാറാത്തിയായ ഇബ്നുമാജിദ് ആണെന്ന വാദം ശൈഖ് സുൽത്താൻ പൊളിച്ചടുക്കി പുതിയ ചരിത്രത്തിന് വിത്ത് പാകിയത്. ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾ ഇന്നും പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ മണ്ടത്തരം തന്നെയാണെന്നത് വേറെ കാര്യം. അറേബ്യൻ നാവികനും കാർട്ടോഗ്രാഫറുമായിരുന്നു അഹ്മദ് ഇബ്നു മാജിദ്. ഇന്നത്തെ റാസൽഖൈമയിലെ ജുൽഫർ എന്ന സ്ഥലത്ത് 1421 ലാണ് ജനിച്ചത്. തന്റെ പതിനേഴാം വയസിൽ അദ്ദേഹം സമുദ്രയാത്രകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തെ അറേബ്യൻ കടൽ സഞ്ചാരി എന്ന പ്രശസ്തി ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഏകദേശം 1500ലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. സമുദ്ര യാത്രക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹം നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ്. കടലിന്റെ സിംഹം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
രേഖകൾ
ഷാർജ ഭരണാധികാരി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് സന്ദർശിച്ചതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 1982-ലെ തന്റെ സന്ദർശനത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസ് രേഖകളുടെ ശേഖരം തുടരുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. 21 വാല്യങ്ങളുള്ള ‘ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദി സീ ഓഫ് ഒമാൻ: ഇവന്റ്സ് ഇൻ അന്നൽസ് ഫ്രം 1497 റ്റു 1757 എഡി’ എന്ന പുസ്തകവും തുടർന്ന് 33 വാല്യങ്ങളുള്ള ‘എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദി അറേബ്യൻ പെനിൻസുല ആൻഡ് പേർഷ്യ: ഇവന്റ്സ് ഇൻ അന്നൽസ് ഫ്രം 1622 റ്റു 1810 എഡി’ എന്ന പുസ്തകവും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഇന്ത്യ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക, നിരവധി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 25 വാല്യങ്ങളുള്ള ‘ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ’ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രധാന ചരിത്രം പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസ് രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യം, ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, പോർച്ചുഗീസുകാരെ പുറത്താക്കാൻ പേർഷ്യൻ രാജാവുമായുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹകരണം എന്നിവ ശൈഖ് സുൽത്താൻ വിശദീകരിച്ചു.
രേഖകളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും നടന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ചരിത്രം കൃത്യമായും നിഷ്പക്ഷമായും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗവേഷകർക്ക് ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാനും നടത്താനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവ തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും രേഖകളും രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെയും സംഭവങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും സംസ്കാരങ്ങളുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് പങ്കിടുന്ന ആർക്കൈവിനെ ഒരു വിജ്ഞാന കൊട്ടാരം എന്നുതന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. 21 വാല്യങ്ങളുള്ള ‘ദി പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദി സീ ഓഫ് ഒമാൻ: ഇവന്റ്സ് ഇൻ ദി അനൽസ് ഫ്രം 1497 റ്റു 1757 എഡി’ എന്ന തഴന്റ പുസ്തകം പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിന് ശൈഖ് സുൽത്താൻ സമർപ്പിച്ചു. പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശൈഖ് സുൽത്താന് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകി.
ചില കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ, ഭൂപടങ്ങളുടെ ശേഖരണവും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റ്ലസ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
1378-ൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമായതും 1990-ൽ ലിസ്ബൺ സർവകലാശാലയുടെ കാമ്പസിലെ നിലവിലെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയതുമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ആർക്കൈവൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ പോർച്ചുഗീസ് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിന്റെ ഹാളുകൾ ഷാർജ ഭരണാധികാരി സന്ദർശിച്ചു. രാജകീയ രേഖകളുടെ ഉള്ളടക്കം, പോർച്ചുഗീസ് കൊളോണിയൽ രേഖകൾ, ഇൻക്വിസിഷൻ രേഖകൾ, ഭരണപരവും മന്ത്രിതലപരവുമായ രേഖകൾ, പ്രത്യേക ശേഖരങ്ങൾ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, ഭൂപടങ്ങൾ, ഡ്രോയിങുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കൈവിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സൗകര്യങ്ങൾ
ദേശീയ ആർക്കൈവ്സിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെയും ഹാളുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഗവേഷകർക്കായി സജ്ജീകരിച്ച ഗവേഷണ ഹാൾ, വിലപ്പെട്ട രേഖകളുടെയും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെയും അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഹാൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക് ആർക്കൈവ് ഹാൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, പുനസ്ഥാപന, സംരക്ഷണ ലബോറട്ടറികൾ രേഖകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എക്സിബിഷൻ ഹാളുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ തെഞ്ഞെടുത്ത രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, പരിശീലന, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും പഴക്കമുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്തുകൾ, ഉടമ്പടികൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെയും രേഖകളുടെയും ഒരു ശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പോർച്ചുഗലിലെ രാജാക്കന്മാരും ഹോർമുസിലെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെയും സൈനിക നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകൾ പോലുള്ള പ്രദേശത്തെ പോർച്ചുഗീസ് സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൈയെഴുത്തുപ്രതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
പോർച്ചുഗീസ് സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന, പോർച്ചുഗൽ അതിന്റെ പരമോന്നത പരമാധികാര സാംസ്കാരിക അവാർഡ് സ്ഥാപിച്ച, പോർച്ചുഗീസ് ബുദ്ധിജീവിയും കവിയുമായ ലൂയിസ് ഡി കാമോസിന്റെ അപൂർവ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെ ഒരു ശേഖരവും ശൈഖ് സുൽത്താൻ കണ്ടു. കാമോസിന്റെ കവിതകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഹിസ് ഹൈനസ് പരിചിതനായി, അവയെ പ്രശംസിക്കുകയും കാമോസിന്റെ കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് പോർച്ചുഗലുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
പോർച്ചുഗീസ് ചരിത്രങ്ങൾ വെറുമൊരു കൊളോണിയൽ രേഖയല്ല, മറിച്ച് ഗൾഫിലെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെയും നഗരങ്ങളുടെ ഒരു ആദ്യകാല കണ്ണാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം, കടൽ കടന്ന് തനിക്ക് കഴിയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം.ഡ്വാർത്തേ ബാർബോസ കണ്ട കാഴ്ച്ചകളിലെ പഴയകാല പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ജുൽഫാർ ഇന്നും നിവർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ‘എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ മുത്തുകൾക്കായി മീൻ പിടിക്കാൻ അമ്പത് കപ്പലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ജുൽഫാറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നതായി അദ്ദേഹം അടിവരയിടുന്നു.
ദിബ്ബ, അൽ-ബദിയ, ഖോർ ഫക്കാൻ, കൽബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച നിരവധി പോർച്ചുഗീസ് കോട്ടകൾക്ക് കൃത്യമായി വാടക ലഭിച്ചിരുന്നു. വരവും ചെലവും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പ്രാദേശിക ജലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു തരം മുത്തിനെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.ഗൾഫ് നഗരങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ആഗോള മുത്ത് വ്യാപാര ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നതിന് ബാർബോസയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സാക്ഷിയായി തുടരുന്നു.
ഡ്വാർത്തേ ബാർബോസ
പോർത്തുഗീസ് വ്യാപാരിയും കപ്പൽ സഞ്ചാരസാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു ഡ്വാർത്തേ ബാർബോസ. വാസ്കോഡ ഗാമക്കുശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിയായ കബ്രാളിന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 1500 മുതൽ 1516വരെ കേരളത്തിൽ താമസിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ വിലപ്പെട്ട ചരിത്രസാമഗ്രിയാണ്. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ‘A Description of the coasts of East Africa and Malabar’ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വിവരണഗ്രന്ഥം ഇതായിരുന്നു.
കേരളത്തേയും ആഫ്രിക്കയേയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതിനേക്കാൽ മികച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ല എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
രാജാക്കന്മാർ
കേരളത്തിൽ നിരവധി നാടുവാഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പരമാധികാരമുള്ള മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബാർബോസ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നാടുവാഴികൾക്കും മാടമ്പിമാർക്കും മറ്റും സ്വന്തം നിലക്ക് ചുങ്കം പിരിക്കാനവകാശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കിരീടം ധരിക്കുന്നതിനും നാണയം അടിക്കാനും മുത്തുക്കുട ചൂടാനുമുള്ള അധികാരം മൂന്നുപേർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സാമൂതിരി, കോലത്തിരി, വേണാട്ടടികൾ എന്നിവരണാവരെന്നും ബാർബോസ രോഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register