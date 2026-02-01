Begin typing your search above and press return to search.
    Literature
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 11:55 AM IST

    പോർച്ചുഗീസ് പറയുന്ന ഇമാറാത്തി ചരിത്രങ്ങൾ

    അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ പി​​റ​​ന്ന നി​​ര​​വ​​ധി ച​​രി​​ത്ര ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്, ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്. ചോ​​ര​​ച്ചാ​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്ന് ക​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഫോ​​സി​​ലു​​ക​​ൾ അ​​തി​​ന്‍റെ ഭീ​​ക​​ര​​ത​​യെ കു​​റി​​ച്ച് ഇ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​മു​​ണ്ട്.

    പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശം കേ​​ര​​ള​​മ​​ണ്ണി​​ൽ തീ​​ർ​​ത്ത ന​​ര​​നാ​​യാ​​ട്ടി​​ന്‍റെ രോ​​ദ​​നം ഇ​​ന്നും മു​​ഴ​​ങ്ങി കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ എ​​ഴു​​തി​​വെ​​ച്ച നി​​ര​​വ​​ധി ച​​രി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്. യു.​​എ.​​ഇ​​യു​​ടെ പ​​ഴ​​യ​​കാ​​ല പ്ര​​വി​​ശ്യ​​ക​​ളു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​തി​​ൽ നി​​റ​​ഞ്ഞു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് സ​​ഞ്ചാ​​ര സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ, സ​​മു​​ദ്ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​പൂ​​ർ​​ണ്ണ​​മാ​​യ ഭൂ​​പ​​ട​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും, യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ ബോ​​ധ​​ത്തി​​ൽ തീ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ പേ​​രു​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ഹാ​​സ​​മു​​ദ്ര​​ത്തെ​​യും അ​​റേ​​ബ്യ​​ൻ ഗ​​ൾ​​ഫി​​നെ​​യും കു​​റി​​ച്ച് അ​​ർ​​ദ്ധ വ്യ​​വ​​സ്ഥാ​​പി​​ത​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ എ​​ഴു​​തി​​യ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ യൂ​​റോ​​പ്യ​​ന്മാ​​രി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യി ഡ്വാ​​ർ​​ത്തേ ബാ​​ർ​​ബോ​​സ പേ​​ര് വേ​​റി​​ട്ടു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. സാ​​ഹ​​സി​​ക​​ത മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗ​​ലി​​ന് ഒ​​രു പു​​തി​​യ വാ​​ണി​​ജ്യ ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്‍റെ രൂ​​പീ​​ക​​ര​​ണം എ​​ങ്ങ​​നെ സാ​​ധ്യ​​മാ​​യി എ​​ന്ന​​തി​​ന് സാ​​ക്ഷി​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​രം ര​​ച​​ന​​ക​​ൾ.1516-​​ൽ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ ത​​ന്‍റെ പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​യി​​ൽ, ബാ​​ർ​​ബോ​​സ ജു​​ൽ​​ഫ​​റി​​നെ (ആ​​ധു​​നി​​ക റാ​​സ​​ൽ ഖൈ​​മ) ഒ​​രു തി​​ര​​ക്കേ​​റി​​യ വ്യാ​​പാ​​ര കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു, അ​​ത് മു​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ വ്യാ​​പാ​​ര​​ത്താ​​ൽ അ​​ഭി​​വൃ​​ദ്ധി പ്രാ​​പി​​ച്ചു, ചൈ​​ന, ഇ​​ന്ത്യ, കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ ആ​​ഫ്രി​​ക്ക​​യു​​ടെ തീ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രെ വ്യാ​​പി​​ച്ചു​​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ച​​ര​​ക്ക് ശൃം​​ഖ​​ല​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ബാ​​ർ​​ബോ​​സ വി​​വ​​ര​​ണ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും, യൂ​​റോ​​പ്യ​​ൻ ഭാ​​വ​​ന​​യി​​ൽ ഈ ​​പ്ര​​ദേ​​ശം അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഗ​​ൾ​​ഫി​​ന്‍റെ സ​​മു​​ദ്ര സ​​മ്പ​​ദ്‌​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ടെ ഭൂ​​പ​​ട​​ത്തി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ന​​ഗ​​ര​​ത്തെ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​ഷ്ഠി​​ക്കു​​ന്നു. ജു​​ൽ​​ഫ​​റി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഈ ​​പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യം ഒ​​രു ഡെ​​സ്‌​​ക്‌​​ബൗ​​ണ്ട് ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്‍റെ വി​​വ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ല​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ഹാ​​സ​​മു​​ദ്ര​​ത്തി​​ന്‍റെ വ്യാ​​പാ​​ര ശൃം​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ഭാ​​ഗ​​ത്ത് ജീ​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് വി​​കാ​​സ​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പ​​മു​​ണ്ടാ​​യ വ​​ലി​​യ പ​​രി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ​​യ​​ത്ത് അ​​തി​​ന്‍റെ തു​​റ​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യ ഒ​​രു എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്‍റെ വാ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ലാ​​ണ്. ഷാ​​ർ​​ജ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യും സു​​പ്രീം കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ അം​​ഗ​​വു​​മാ​​യ ശൈ​​ഖ് ഡോ. ​​സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ബി​​ൻ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ഖാ​​സി​​മി, ഷാ​​ർ​​ജ ബു​​ക്ക് അ​​തോ​​റി​​റ്റി​​യു​​ടെ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ ബോ​​ർ​​ഡ് ചെ​​യ​​ർ​​പേ​​ഴ്‌​​സ​​ൺ ശൈ​​ഖ ബു​​ദൂ​​ർ ബി​​ൻ​​ത് സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ അ​​ൽ ഖാ​​സി​​മി എ​​ന്നി​​വ​​ർ പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗ​​ലി​​ലെ ലി​​സ്ബ​​ണി​​ലു​​ള്ള പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്സ് കെ​​ട്ടി​​ടം സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ച​​തി​​നു കാ​​ര​​ണ​​വും യു.​​എ.​​ഇ​​യെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ച​​രി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ല​​വ​​റ തേ​​ടി ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.​​ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​യു​​ടെ വെ​​റും സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്‍റെ​​റെ മു​​ത്തു​​ക​​ൾ തേ​​ടി​​യു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ത്ത​​രം ച​​രി​​ത്രം തേ​​ടി​​യു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​യി​​ലാ​​ണ് വാ​​സ്ഗോ​​ഡ​​ഗാ​​മ​​ക്ക് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ഴി കാ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത് ഇ​​മാ​​റാ​​ത്തി​​യാ​​യ ഇ​​ബ്നു​​മാ​​ജി​​ദ് ആ​​ണെ​​ന്ന വാ​​ദം ശൈ​​ഖ് സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ പൊ​​ളി​​ച്ച​​ടു​​ക്കി പു​​തി​​യ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ന് വി​​ത്ത് പാ​​കി​​യ​​ത്. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ച​​രി​​ത്ര വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ ഇ​​ന്നും പ​​ഠി​​ച്ച് കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​ഴ​​യ മ​​ണ്ട​​ത്ത​​രം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന​​ത് വേ​​റെ കാ​​ര്യം. അ​​റേ​​ബ്യ​​ൻ നാ​​വി​​ക​​നും കാ​​ർ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫ​​റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ഹ്മ​​ദ് ഇ​​ബ്നു മാ​​ജി​​ദ്. ഇ​​ന്ന​​ത്തെ റാ​​സ​​ൽ​​ഖൈ​​മ​​യി​​ലെ ജു​​ൽ​​ഫ​​ർ എ​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​ത്ത് 1421 ലാ​​ണ് ജ​​നി​​ച്ച​​ത്. ത​​ന്‍റെ പ​​തി​​നേ​​ഴാം വ​​യ​​സി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം സ​​മു​​ദ്ര​​യാ​​ത്ര​​ക​​ൾ​​ക്ക് തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല​​ത്തെ അ​​റേ​​ബ്യ​​ൻ ക​​ട​​ൽ സ​​ഞ്ചാ​​രി എ​​ന്ന പ്ര​​ശ​​സ്തി ല​​ഭി​​ച്ച​​ത് ഇ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നാ​​ണ്. ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 1500ലാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം മ​​ര​​ണ​​പ്പെ​​ട്ട​​തെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്നു. സ​​മു​​ദ്ര യാ​​ത്ര​​ക്ക് പു​​റ​​മെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം നി​​ര​​വ​​ധി ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ര​​ച​​യി​​താ​​വു​​മാ​​ണ്. ക​​ട​​ലി​​ന്‍റെ സിം​​ഹം എ​​ന്നും വി​​ളി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.



    രേ​​ഖ​​ക​​ൾ

    ഷാ​​ർ​​ജ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​ൽ, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്സ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ച​​തി​​ൽ സ​​ന്തോ​​ഷം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. 1982-ലെ ​​ത​​ന്‍റെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തെ​​യും പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​ടെ ശേ​​ഖ​​രം തു​​ട​​രു​​ന്ന​​തി​​നെ​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​നു​​സ്മ​​രി​​ച്ചു. 21 വാ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ‘ദി ​​പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് ഇ​​ൻ ദി ​​സീ ഓ​​ഫ് ഒ​​മാ​​ൻ: ഇ​​വ​​ന്‍റ്​​​സ്​ ഇ​​ൻ അ​​ന്ന​​ൽ​​സ് ഫ്രം 1497 ​​റ്റു 1757 എ​​ഡി’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​വും തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 33 വാ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ‘എ ​​ക​​ള​​ക്ഷ​​ൻ ഓ​​ഫ് ഹി​​സ്റ്റ​​റീ​​സ് ഓ​​ഫ് ദി ​​അ​​റേ​​ബ്യ​​ൻ പെ​​നി​​ൻ​​സു​​ല ആ​​ൻ​​ഡ് പേ​​ർ​​ഷ്യ: ഇ​​വ​​ന്‍റ്​​​സ്​ ഇ​​ൻ അ​​ന്ന​​ൽ​​സ് ഫ്രം 1622 ​​റ്റു 1810 എ​​ഡി’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​വും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് രേ​​ഖ​​ക​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ണ്ട്. ഇ​​ന്ത്യ, കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ ആ​​ഫ്രി​​ക്ക, നി​​ര​​വ​​ധി ഏ​​ഷ്യ​​ൻ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സു​​കാ​​രു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന 25 വാ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ‘ദി ​​പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് ഇ​​ൻ ദി ​​ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഓ​​ഷ്യ​​ൻ’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​കം പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചു. പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തെ ഒ​​രു പ്ര​​ധാ​​ന ച​​രി​​ത്രം പ​​റ​​യു​​ന്ന പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​ടെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യം, ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സു​​കാ​​രു​​ടെ പി​​ന്മാ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്‍റെ വി​​ശ​​ദാം​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സു​​കാ​​രെ പു​​റ​​ത്താ​​ക്കാ​​ൻ പേ​​ർ​​ഷ്യ​​ൻ രാ​​ജാ​​വു​​മാ​​യു​​ള്ള ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​രു​​ടെ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം എ​​ന്നി​​വ ശൈ​​ഖ് സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    രേ​​ഖ​​ക​​ളും കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളും ന​​ട​​ന്ന സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ​​യാ​​ണ് കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഊ​​ന്നി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു. ച​​രി​​ത്രം കൃ​​ത്യ​​മാ​​യും നി​​ഷ്പ​​ക്ഷ​​മാ​​യും രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നും ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളും പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ആ​​ക്‌​​സ​​സ് ചെ​​യ്യാ​​നും ന​​ട​​ത്താ​​നും പ്രാ​​പ്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​വ ത​​ന്‍റെ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളും രേ​​ഖ​​ക​​ളും രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും മ​​റ്റ് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യും സം​​സ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യും സം​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ച് പ​​ങ്കി​​ടു​​ന്ന ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വി​​നെ ഒ​​രു വി​​ജ്ഞാ​​ന കൊ​​ട്ടാ​​രം എ​​ന്നു​​ത​​ന്നെ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കാം. 21 വാ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ‘ദി ​​പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് ഇ​​ൻ ദി ​​സീ ഓ​​ഫ് ഒ​​മാ​​ൻ: ഇ​​വ​​ന്‍റ്​​​സ്​ ഇ​​ൻ ദി ​​അ​​ന​​ൽ​​സ് ഫ്രം 1497 ​​റ്റു 1757 എ​​ഡി’ എ​​ന്ന ത​​ഴ​​ന്‍റ പു​​സ്ത​​കം പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്സി​​ന് ശൈ​​ഖ് സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചു. പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്‌​​സി​​ന്‍റെ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ ജ​​ന​​റ​​ൽ ശൈ​​ഖ് സു​​ൽ​​ത്താ​​ന് നി​​ര​​വ​​ധി ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി ന​​ൽ​​കി.

    ചി​​ല കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​​ത്ഥ പ​​ക​​ർ​​പ്പു​​ക​​ൾ, ഭൂ​​പ​​ട​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ശേ​​ഖ​​ര​​ണ​​വും അ​​വ​​യു​​ടെ വ്യാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഒ​​രു അ​​റ്റ്ല​​സ് എ​​ന്നി​​വ ഇ​​തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

    1378-ൽ ​​പ​​തി​​നാ​​ലാം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ൽ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി സ്ഥാ​​പി​​ത​​മാ​​യ​​തും 1990-ൽ ​​ലി​​സ്ബ​​ൺ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ കാ​​മ്പ​​സി​​ലെ നി​​ല​​വി​​ലെ സ്ഥ​​ല​​ത്തേ​​ക്ക് മാ​​റ്റി​​യ​​തു​​മാ​​യ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും പ​​ഴ​​ക്കം ചെ​​ന്ന ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ​​ൽ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യ പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് നാ​​ഷ​​ണ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്‌​​സി​​ന്‍റെ ഹാ​​ളു​​ക​​ൾ ഷാ​​ർ​​ജ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ചു. രാ​​ജ​​കീ​​യ രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്കം, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ, ഇ​​ൻ​​ക്വി​​സി​​ഷ​​ൻ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ, ഭ​​ര​​ണ​​പ​​ര​​വും മ​​ന്ത്രി​​ത​​ല​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ, പ്ര​​ത്യേ​​ക ശേ​​ഖ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ, കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ൾ, ഭൂ​​പ​​ട​​ങ്ങ​​ൾ, ഡ്രോ​​യി​​ങു​​ക​​ൾ, ഡി​​ജി​​റ്റ​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ് എ​​ന്നി​​വ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വി​​ന്റെ വി​​വി​​ധ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ

    ദേ​​ശീ​​യ ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ്‌​​സി​​ന്‍റെ സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ഹാ​​ളു​​ക​​ളെ​​യും കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണം അ​​ദ്ദേ​​ഹം ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചു. ഡാ​​റ്റാ​​ബേ​​സു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​ക്‌​​സ​​സ് ചെ​​യ്യാ​​ൻ ഓ​​ട്ടോ​​മേ​​റ്റ​​ഡ് ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്കാ​​യി സ​​ജ്ജീ​​ക​​രി​​ച്ച ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ ഹാ​​ൾ, വി​​ല​​പ്പെ​​ട്ട രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​ടെ​​യും കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും അ​​പൂ​​ർ​​വ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഹാ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ ഇ​​തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

    ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക് ആ​​ർ​​ക്കൈ​​വ് ഹാ​​ൾ ഡി​​ജി​​റ്റൈ​​സ് ചെ​​യ്ത രേ​​ഖ​​ക​​ൾ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ന്നു, പു​​ന​​സ്ഥാ​​പ​​ന, സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​ക​​ൾ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ പ​​രി​​പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു, എ​​ക്സി​​ബി​​ഷ​​ൻ ഹാ​​ളു​​ക​​ൾ കാ​​ലാ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ തെ​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത രേ​​ഖ​​ക​​ൾ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു, പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ കേ​​ന്ദ്രം പ്ര​​ത്യേ​​ക വ​​ർ​​ക്ക്ഷോ​​പ്പു​​ക​​ളും സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ങ്ങ​​ളും സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു.​​പ​​ന്ത്ര​​ണ്ടാം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ലും പ​​തി​​നാ​​റാം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ലും പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ള്ള മാ​​ർ​​പ്പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ക​​ത്തു​​ക​​ൾ, ഉ​​ട​​മ്പ​​ടി​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​പൂ​​ർ​​വ കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ഒ​​രു ശേ​​ഖ​​ര​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു. പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗ​​ലി​​ലെ രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രും ഹോ​​ർ​​മു​​സി​​ലെ​​യും മ​​റ്റ് പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും സൈ​​നി​​ക നേ​​താ​​ക്ക​​ളും ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ക​​ത്തി​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ പോ​​ലു​​ള്ള പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തെ പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചും അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് സാം​​സ്കാ​​രി​​ക സ്വ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ തൂ​​ണു​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗ​​ൽ അ​​തി​​ന്റെ പ​​ര​​മോ​​ന്ന​​ത പ​​ര​​മാ​​ധി​​കാ​​ര സാം​​സ്കാ​​രി​​ക അ​​വാ​​ർ​​ഡ് സ്ഥാ​​പി​​ച്ച, പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് ബു​​ദ്ധി​​ജീ​​വി​​യും ക​​വി​​യു​​മാ​​യ ലൂ​​യി​​സ് ഡി ​​കാ​​മോ​​സി​​ന്റെ അ​​പൂ​​ർ​​വ കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​ക​​ളു​​ടെ ഒ​​രു ശേ​​ഖ​​ര​​വും ശൈ​​ഖ് സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ക​​ണ്ടു. കാ​​മോ​​സി​​ന്റെ ക​​വി​​ത​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഹി​​സ് ഹൈ​​ന​​സ് പ​​രി​​ചി​​ത​​നാ​​യി, അ​​വ​​യെ പ്ര​​ശം​​സി​​ക്കു​​ക​​യും കാ​​മോ​​സി​​ന്റെ ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗ​​ലു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പ് ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

    പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് ച​​രി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ വെ​​റു​​മൊ​​രു കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ രേ​​ഖ​​യ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച് ഗ​​ൾ​​ഫി​​ലെ​​യും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ഹാ​​സ​​മു​​ദ്ര​​ത്തി​​ലെ​​യും ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഒ​​രു ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല ക​​ണ്ണാ​​ടി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ന​​മു​​ക്ക് അ​​നു​​മാ​​നി​​ക്കാം, ക​​ട​​ൽ ക​​ട​​ന്ന് ത​​നി​​ക്ക് ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​ത് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ അ​​മൂ​​ല്യ ഗ്ര​​ന്ഥം.​​ഡ്വാ​​ർ​​ത്തേ ബാ​​ർ​​ബോ​​സ ക​​ണ്ട കാ​​ഴ്ച്ച​​ക​​ളി​​ലെ പ​​ഴ​​യ​​കാ​​ല പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ത​​ന്‍റെ കൈ​​യെ​​ഴു​​ത്തു​​പ്ര​​തി​​യി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ ജു​​ൽ​​ഫാ​​ർ ഇ​​ന്നും നി​​വ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ‘എ​​ല്ലാ വ​​ർ​​ഷ​​വും ജൂ​​ലൈ, ഓ​​ഗ​​സ്റ്റ് മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മു​​ത്തു​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​യി മീ​​ൻ പി​​ടി​​ക്കാ​​ൻ അ​​മ്പ​​ത് ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ഒ​​രു കൂ​​ട്ടം ജു​​ൽ​​ഫാ​​റി​​ൽ നി​​ന്ന് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന​​താ​​യി അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ടി​​വ​​ര​​യി​​ടു​​ന്നു.

    ദി​​ബ്ബ, അ​​ൽ-​​ബ​​ദി​​യ, ഖോ​​ർ ഫ​​ക്കാ​​ൻ, ക​​ൽ​​ബ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ർ​​മ്മി​​ച്ച നി​​ര​​വ​​ധി പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് കോ​​ട്ട​​ക​​ൾ​​ക്ക് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി വാ​​ട​​ക ല​​ഭി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. വ​​ര​​വും ചെ​​ല​​വും സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പു​​റ​​മേ, പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക ജ​​ല​​ത്തി​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ ഒ​​രു ത​​രം മു​​ത്തി​​നെ കു​​റി​​ച്ചും ഗ്ര​​ന്ഥം പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.​​ഗ​​ൾ​​ഫ് ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് മു​​മ്പേ ഒ​​രു ആ​​ഗോ​​ള മു​​ത്ത് വ്യാ​​പാ​​ര ശൃം​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​ന് ബാ​​ർ​​ബോ​​സ​​യു​​ടെ ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു സാ​​ക്ഷി​​യാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്നു.

    ഡ്വാ​​ർ​​ത്തേ ബാ​​ർ​​ബോ​​സ

    പോ​​ർ​​ത്തു​​ഗീ​​സ് വ്യാ​​പാ​​രി​​യും ക​​പ്പ​​ൽ സ​​ഞ്ചാ​​ര​​സാ​​ഹി​​ത്യ​​കാ​​ര​​നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഡ്വാ​​ർ​​ത്തേ ബാ​​ർ​​ബോ​​സ. വാ​​സ്കോ​​ഡ ഗാ​​മ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ന്ന പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് വൈ​​സ്രോ​​യി​​യാ​​യ ക​​ബ്രാ​​ളി​​ന്‍റെ കൂ​​ടെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹം 1500 മു​​ത​​ൽ 1516വ​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ താ​​മ​​സി​​ച്ച് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ന്ന് വ​​ള​​രെ വി​​ല​​പ്പെ​​ട്ട ച​​രി​​ത്ര​​സാ​​മ​​ഗ്രി​​യാ​​ണ്‌. കേ​​ര​​ള​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​ദ്ദേ​​ഹം എ​​ഴു​​തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ഗ്ര​​ന്ഥം ‘A Description of the coasts of East Africa and Malabar’ എ​​ന്ന പേ​​രി​​ലാ​​ണ്‌ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. ഭാ​​ര​​ത​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ആ​​ദ്യ​​ത്തെ പോ​​ർ​​ച്ചു​​ഗീ​​സ് വി​​വ​​ര​​ണ​​ഗ്ര​​ന്ഥം ഇ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തേ​​യും ആ​​ഫ്രി​​ക്ക​​യേ​​യും കു​​റി​​ച്ച് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​വാ​​ൻ ഇ​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൽ മി​​ക​​ച്ച ഒ​​രു ഗ്ര​​ന്ഥം ഇ​​ല്ല എ​​ന്നാ​​ണ്‌ ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്മാ​​ർ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്.

    രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​ർ

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി നാ​​ടു​​വാ​​ഴി​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ര​​മാ​​ധി​​കാ​​ര​​മു​​ള്ള മൂ​​ന്ന് രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രെ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ എ​​ന്ന് ബാ​​ർ​​ബോ​​സ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു. നാ​​ടു​​വാ​​ഴി​​ക​​ൾ​​ക്കും മാ​​ട​​മ്പി​​മാ​​ർ​​ക്കും മ​​റ്റും സ്വ​​ന്തം നി​​ല​​ക്ക് ചു​​ങ്കം പി​​രി​​ക്കാ​​ന​​വ​​കാ​​ശ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും കി​​രീ​​ടം ധ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും നാ​​ണ​​യം അ​​ടി​​ക്കാ​​നും മു​​ത്തു​​ക്കു​​ട ചൂ​​ടാ​​നു​​മു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം മൂ​​ന്നു​​പേ​​ർ​​ക്കേ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. സാ​​മൂ​​തി​​രി, കോ​​ല​​ത്തി​​രി, വേ​​ണാ​​ട്ട​​ടി​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ണാ​​വ​​രെ​​ന്നും ബാ​​ർ​​ബോ​​സ രോ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

