Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightപി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 4:09 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 4:09 PM IST

    പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതികൾ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് -ചന്ദ്രമതി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതികൾ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് -ചന്ദ്രമതി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: പ്രമേയ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും നൂതനമായ രചനാരീതി കൊണ്ടും മലയാളത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണനെന്ന് പ്രശസ്ത കഥാകാരി ഡോ. ചന്ദ്രമതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമസ്തകേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മലയാള വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചപി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷവും സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

    മലയാളം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പി.കെ. ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും സ്ത്രീമനസ്സിൻ്റെ ആന്തരിക വിശകലനം നടത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണനെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ടി.എസ്. ജോയ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഡോ.നെടുമുടി ഹരികുമാർ, ഡോ.അജയൻ പനയറ, എസ്. ഭാസുരചന്ദ്രൻ, ഡോ. കായംകുളം യൂനുസ്, എൽ. വി. ഹരികുമാർ, പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ഹരികൃഷ്ണൻ, ഡോ. അജിതൻ മേനോത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം പി.കെ.യുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധാവതരണവും നടന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumcommemmorationLatest News
    News Summary - DR.PK Balakrishnan commemmoration
    Similar News
    Next Story
    X