Madhyamam
    29 Sept 2025 11:35 AM IST
    29 Sept 2025 11:35 AM IST

    പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​രു​ത്

    പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​രു​ത്
    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലേ​ക്ക് കു​റേ ദി​വ​സ​മാ​യി എ​ഴു​ത​ണം എ​ന്നു വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ടി അ​തി​ന​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. വാ​ർ​ത്ത​വാ​യ​ന​യ​ട​ക്കം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ യു​ഗം കൈ​യ​ട​ക്കി​യ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഞാ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല​ർ​ക്കും ഈ ​പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും പ​ത്ര​വാ​യ​ന ഞാ​നി​ന്നും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ലൂ​ടെ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത് നി​ത്യേ​ന​യു​ള്ള പ​ത്ര​വാ​യ​ന ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ​ല​രും ഇ​ന്ന് പ​ത്രം വാ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. അ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ബോ​ധ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ​വും എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ത​റി​യാ​ൻ ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്ത് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ന്നും ഇ​ന്നും അ​തി​രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള പ​ത്ര​വാ​യ​ന എ​നി​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഒ​രു ത​ല​മു​റ കൈ​മാ​റ്റം ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ഒ​രു ചൂ​ടു ക​ട്ട​ൻ​ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം പ​ത്രം മ​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന അ​റി​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ആ ​ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ആ​കെ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​പ്പോ​ഴും പൊ​തു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​റി​വും ഏ​ത് വി​ഷ​യ​വും സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന ധൈ​ര്യ​വും മ​റ്റൊ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും ന​മു​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ത​വ​ണ മ​നാ​മ​യി​ലു​ള്ള ന്യൂ​സ് എ​ന്ന പ​ത്ര​ക്ക​ട​യി​ൽ പോ​യി ക്യൂ ​നി​ന്ന് പ​ത്രം വാ​ങ്ങി​യ​ത് ഇ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശേ​ഷം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പാ​തി​രാ​ത്രി​യി​ൽ പോ​ലും ഞാ​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും പ്രി​ന്‍റ് കോ​പ്പി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ ഇ​പ്പോ​ഴും കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന​ത് നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ത​ന്നെ പ​ല പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭ​ദ്ര​ത​യി​ല്ലാ​തെ പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും പ​ല​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്നും ദി​നം​പ്ര​തി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ന​ന്മ​മ​ന​സ്സോ​ടെ ന​മ്മെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വാ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി​യും ഈ ​പ്ര​യാ​ണം ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ലം തു​ട​ര​ണം. പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന് എ​ന്‍റെ എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും.

