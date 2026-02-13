Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    date_range 13 Feb 2026 10:56 AM IST
    date_range 13 Feb 2026 10:56 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി
    വി​ഭി​ന്ന​മാം ശേ​ഷി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​കും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ

    ജീ​വി​ത​വീ​ഥി​ക​ളി​ൽ ജ​ന്മ​നാ ക​ര​ഗ​ത​മാ​കും

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ടി​യും കു​റ​ച്ചും

    ക​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​ക്കാ​തെ

    ജീ​വി​ത​കാ​ല​ച​ക്ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച്

    ജീ​വി​ത​ത്തോ​ണി സാ​വ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ച​ലി​പ്പി​ച്ച്

    പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി

    അ​സാ​മാ​ന്യ​മ​ന​സ്സ് ധൈ​ര്യം മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച്

    പ​രി​പാ​ല​നം പോ​ലെ പ​രി​ലാ​ള​ന കൊ​തി​ക്കു​ന്ന

    വി​ഭി​ന്ന മ​ന​സ്സു​ക​ളെ മ​ന​സ്സാ വ​രി​ച്ച്

    ഷേ​മു​ഷി താ​ര​ത​മ്യ​ത്തി​ന് ത​മ്മി​ൽ

    പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ട​ന​ൽ​കാ​തെ പ​രി​ച​രി​പ്പൂ

    ശ്വാ​സ​മു​ള്ള കാ​ലം

    മ​ന​സ്സി​നെ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി

    ശ​രീ​ര​ത്തെ വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള

    ത​ഴ​ക്ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്

    പ്രാ​പ്തി​യേ​കി​ടും ക​രു​ത​ലി​ൻ

    കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ഭി​ന്ന-​വി​ഭി​ന്ന

    ശാ​രീ​രി​ക മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ

    മാ​റോ​ട​ണ​ക്കും മാ​താ​പി​താ

    വാ​ത്സ​ല്യ​പൂ​ർ​വം ത​ത്തു​ല്യ

    മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കാം മ​റ​ക്കാ​തെ

    മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​തെ മ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ

    മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രാം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ

    മ​ന​സ്സ് വെ​ച്ചാ​ൽ മ​നോ​താ​ളം മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാം

    മ​നോ​നി​ല​യും മ​നോ​ഭാ​വ​വും

    മ​ന്ദം മ​ന്ദം സ​മ്മി​ശ്ര​മാ​യി മാ​റ​ട്ടെ.

    TAGS:differently abledpoemBahrainliterature
