ഭിന്നശേഷിtext_fields
വിഭിന്നമാം ശേഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
വ്യത്യസ്തമാകും വ്യക്തികളുടെ
ജീവിതവീഥികളിൽ ജന്മനാ കരഗതമാകും
ഭിന്നശേഷികളിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചും
കഴിവുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാര്യമാക്കാതെ
ജീവിതകാലചക്രത്തിൽ ചേർത്തുപിടിച്ച്
ജീവിതത്തോണി സാവധാനത്തിൽ ചലിപ്പിച്ച്
പതിവിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി
അസാമാന്യമനസ്സ് ധൈര്യം മുറുകെപ്പിടിച്ച്
പരിപാലനം പോലെ പരിലാളന കൊതിക്കുന്ന
വിഭിന്ന മനസ്സുകളെ മനസ്സാ വരിച്ച്
ഷേമുഷി താരതമ്യത്തിന് തമ്മിൽ
പരസ്പരം ഇടനൽകാതെ പരിചരിപ്പൂ
ശ്വാസമുള്ള കാലം
മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി
ശരീരത്തെ വഴക്കമുള്ള
തഴക്ക പരിശീലനത്തിന്
പ്രാപ്തിയേകിടും കരുതലിൻ
കൈത്താങ്ങായി ഭിന്ന-വിഭിന്ന
ശാരീരിക മാനസികാവസ്ഥകളെ
മാറോടണക്കും മാതാപിതാ
വാത്സല്യപൂർവം തത്തുല്യ
മാതൃക തീർക്കാം മറക്കാതെ
മാറിനിൽക്കാതെ മടിച്ചുനിൽക്കാതെ
മുന്നോട്ടുവരാം മനസ്സിലാക്കാൻ
മനസ്സ് വെച്ചാൽ മനോതാളം മുറുകെപ്പിടിക്കാം
മനോനിലയും മനോഭാവവും
മന്ദം മന്ദം സമ്മിശ്രമായി മാറട്ടെ.
