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    Literature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 2:32 PM IST

    ഒരു വായനക്കാരന്‍റെ മരണം

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    ചി​ത ഒ​രു​ങ്ങി ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്റെ ബു​ക്ക് ശൂ​ന്യ​മാ​യ ഷെ​ൽ​ഫി​ന്റെ പ​ല​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഭാ​ര്യ, വീ​ട്ടി​ലെ ‘ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത’ ബു​ക്കു​ക​ൾ അ​തി​ലി​ട്ടു. അ​ഗ്നി ആളിക്ക​ത്തു​മ്പോ​ൾ തീ​നാ​ള​ങ്ങ​ൾ മു​ഷ്ടി​ചു​രു​ട്ടി വി​പ്ല​വ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ലും താ​ൻ അ​ജ​യ്യ​നാ​ണെ​ന്ന് ആ ​തീ​നാ​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി..
    ഒരു വായനക്കാരന്‍റെ മരണം
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    ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ന്റെ ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ത​നി​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ല​ധി​കം വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള കു​ട അ​യാ​ൾ ചൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ആ ​വൃ​ദ്ധ​ൻ കി​ത​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ്റം വ​ള​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ടി അ​യാ​ൾ മ​റു കൈ​കൊ​ണ്ട് നി​ല​ത്തൂ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. വേ​ച്ച് വേ​ച്ചാ​ണ് അ​യാ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷ് മാ​ഷ് ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ളി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഖം പൂ​ഴ്ത്തി മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷ് മാ​ഷ് പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം കു​ര​ച്ചു ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ഒ​ന്നും അ​റി​യാ​ത്ത​പോ​ലെ ത​ന്റെ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ വി​ര​ൽ​കൊ​ണ്ട് തോ​ണ്ടി ഒ​ന്നി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ‘ഹെ ​ഗു​ഡ് മോ​ണി​ങ്’ മാ​ഷ് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​രേ​ഷ് മാ​ഷി​ന് മൊ​ബൈ​ൽ എ​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ട് ത​ന്നെ അ​ല​ർ​ജി​യാ​ണ്. ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി ത​ന്നെ മൊ​ബൈ​ലും എ​ന്ന് മാ​ഷി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ട്. ആ​റ്റം​ബോം​ബ് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച​തു​പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് മൊ​ബൈ​ലും. മൊ​ബൈ​ൽ, വാ​യ​ന​യു​ടെ ശ​ത്രു​വാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് സു​രേ​ഷ് മാ​ഷി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    ‘ഹാ ​മാ​ഷോ, ഇ​രി​ക്കി’

    ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ മാ​ഷി​ന് ക​സേ​ര നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. മാ​ഷ് ഇ​രി​ക്കാ​ന​ല്ല വ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക​റി​യാം. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും പെ​ൻ​ഷ​ൻ കി​ട്ടി​യാ​ൽ മാ​ഷ് ബു​ക്ക്സ്റ്റാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. അ​യാ​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം ബു​ക്ക്‌ വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ് അ​യാ​ൾ നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യാ​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക പ്രേ​മം​കാ​ര​ണം ഭാ​ര്യ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​യാ​ളോ​ട് വി​രോ​ധ​മാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ല്ലാ റൂ​മു​ക​ളും ബു​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ‘എ​ന്തു ചെ​യ്യാം, സ​ഹി​ക്കു​ക ത​ന്നെ’ എ​ന്നാ​ണ് ഭാ​ര്യ അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ട് പ​റ​യാ​റ്.

    മു​മ്പ് സു​രേ​ഷ് മാ​ഷ് ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നാ​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ര​ണ്ടാ​യി​രം രൂ​പ​യു​ടെ ബു​ക്കു​ക​ൾ മാ​ഷി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ൾ വാ​ങ്ങി​പ്പി​ക്കും.​ലോ​ക ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ൾ മാ​ഷി​നു​വേ​ണ്ടി അ​യാ​ൾ വാ​ങ്ങി​വെ​ക്കും. ഇ​ന്ന് മാ​ഷി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ശ​ല്യ​മാ​യാ​ണ് ക​ട​ക്കാ​ര​ന് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. മാ​ഷ് ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ളി​ന്റെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഷെ​ൽ​ഫി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി. എ​ല്ലാം കാ​ലി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ൾ.

    ‘മാ​േ​ഷ, വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​യ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ പ​ല​രും ഈ ​രം​ഗം വി​ട്ടു. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ബു​ക്കു​ക​ൾ ചെ​ല​വാ​കു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ പ്ര​സാ​ധ​ക​രും പു​തി​യ ബു​ക്കു​ക​ളി​റ​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.’ ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗോ​പാ​ല​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​റ​യും.

    ‘എ​ടോ ഗോ​പാ​ലാ, നീ ​വാ​യ​ന ബി​സി​ന​സാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​നാ​ണ്. വാ​യ​ന​യെ കൊ​ല്ല​രു​ത്.’

    വാ​യ​ന​യെ വി​ൽ​പ​ന​ച്ച​ര​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് വാ​യ​ന​യെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് മാ​ഷി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ആ​രെ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും മാ​ഷി​ന് വാ​യ​ന​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ‘വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്ക​ണം. അ​തൊ​രു ലോ​കം കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന സം​തൃ​പ്തി മ​നു​ഷ്യ​ന് ന​ൽ​കും’-​മാ​ഷ് പ​റ​യും.

    ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ വീ​ണ്ടും ത​ന്റെ മൊ​ബൈ​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ഖം പൂ​ഴ്ത്തി. സു​രേ​ഷ് മാ​ഷ് ഷെ​ൽ​ഫ് മു​ഴു​വ​ൻ പ​ര​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​യാ​ൾ ഷെ​ൽ​ഫി​ൽ വ​ലി​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ​ത് ഗോ​പാ​ല​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. മു​ക​ളി​ൽ എ​വി​ടെ​യോ ഉ​ള്ള ഒ​രു ബു​ക്ക് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ​ക്ക്.

    ശ​ബ്ദം​കേ​ട്ടാ​ണ് ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.​മാ​ഷ് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഒ​രു ബു​ക്ക്‌ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഷെ​ൽ​ഫോ​ടെ മൂ​ക്കു​കു​ത്തി വീ​ണി​രി​ക്കു​ന്നു.​അ​ത്‌ സു​രേ​ഷ് മാ​ഷ് എ​ന്ന വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ത ഒ​രു​ങ്ങി ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്റെ ബു​ക്ക് ശൂ​ന്യ​മാ​യ ഷെ​ൽ​ഫി​ന്റെ പ​ല​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഭാ​ര്യ, വീ​ട്ടി​ലെ ‘ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​ത്ത’ ബു​ക്കു​ക​ൾ അ​തി​ലി​ട്ടു. അ​ഗ്നി ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​മ്പോ​ൾ തീ​നാ​ള​ങ്ങ​ൾ മു​ഷ്ടി​ചു​രു​ട്ടി വി​പ്ല​വ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ലും താ​ൻ അ​ജ​യ്യ​നാ​ണെ​ന്ന് ആ ​തീ​നാ​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി...

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    TAGS:storyliteratureWriting
    News Summary - Death of a Reader
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