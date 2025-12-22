Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകരയുക(ക​വി​ത)
    Literature
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:45 AM IST

    കരയുക(ക​വി​ത)

    text_fields
    bookmark_border
    കരയുക(ക​വി​ത)
    cancel
    Listen to this Article

    ക​ര​യു​ക നീ ​ക​ര​യു​ക

    ഞാ​ൻ മ​രി​ച്ചെ​ന്നു കേ​ട്ടാ​ൽ

    ക​ര​യു​ക നീ ​ക​ര​യു​ക

    ആ ​വാ​ർ​ത്ത കേ​ട്ട് നീ ​ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​എ​ൻ അ​ഭാ​വ​മോ​ർ​ത്ത​ല്ല

    ക​ര​യു​ക നീ ​നാ​ളെ​ത​ൻ വി​ധി ഇ​താ​​െണ​ന്നോ​ർ​ത്ത്

    ക​ര​യു​ക നീ ​ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ​ത​ൻ ദു​ഷ്‌​ഫ​ല

    മോ​ർ​ത്ത് ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ​ത​ൻ തി​ന്മക​ളോ​ർ​ത്ത് ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​ത​ൻ അ​ഹം​ഭാ​വാ​മോ​ർ​ത്ത്

    ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​ത​ൻ അ​ധ​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ളോ​ർ​ത്ത് ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​ചെ​യ്തി​ക​ൾ ഓ​ർ​ത്തു ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​ആ സ​ത്യ​മോ​ർ​ത്തു ക​ര​യു​ക

    ക​ര​യു​ക നീ ​നാ​ളെ നി​ക്ക് വ​രു​ന്ന ആ ​മ​ര​ണ മോ​ർ​ത്ത് ക​ര​യു​ക

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemLiteratueSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Cry (poem)
    Similar News
    Next Story
    X