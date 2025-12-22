Begin typing your search above and press return to search.
22 Dec 2025 7:45 AM IST
22 Dec 2025 7:45 AM IST
കരയുക(കവിത)
കരയുക നീ കരയുക
ഞാൻ മരിച്ചെന്നു കേട്ടാൽ
കരയുക നീ കരയുക
ആ വാർത്ത കേട്ട് നീ കരയുക
കരയുക നീ എൻ അഭാവമോർത്തല്ല
കരയുക നീ നാളെതൻ വിധി ഇതാെണന്നോർത്ത്
കരയുക നീ കരയുക
കരയുക നീതൻ ദുഷ്ഫല
മോർത്ത് കരയുക
കരയുക നീതൻ തിന്മകളോർത്ത് കരയുക
കരയുക നീ തൻ അഹംഭാവാമോർത്ത്
കരയുക
കരയുക നീ തൻ അധർമ്മങ്ങളോർത്ത് കരയുക
കരയുക നീ ചെയ്തികൾ ഓർത്തു കരയുക
കരയുക നീ ആ സത്യമോർത്തു കരയുക
കരയുക നീ നാളെ നിക്ക് വരുന്ന ആ മരണ മോർത്ത് കരയുക
