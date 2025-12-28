Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റു​പോ​യി​ട്ടും എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്

    ക​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റു​പോ​യി​ട്ടും എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്
    മു​ഷ്​​ടി ചു​രു​ട്ടി​യും ക​ണ്ണീ​ർ പൊ​ഴി​ച്ചും ഡി​സം​ബ​ർ ത​ണു​പ്പി​ലും ഉ​ള്ളു​പൊ​ള്ളി, 2025 ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. പൊ​ള്ള​ലി​നൊ​പ്പം പു​ള​ക​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്, കി​ത​പ്പി​നൊ​പ്പം കു​തി​പ്പി​ന്റെ​കൂ​ടി ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​വും സം​ഘ​ർ​ഷ​കേ​ന്ദ്രി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു വ​ർ​ഷം​കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ക്കും! കാ​ല​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ, കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ്പി​ലി​ട്ടു​വെ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന്, സ​ർ​വ​വും സ്വ​ന്തം കാ​ൽ​ക്കീ​ഴി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം പ​തി​വു​തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ -അ​തെ- ഒ​രു കൊ​ല്ലം​കൂ​ടി ഭാ​വി​യെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. പോ​കാ​തെ​വ​യ്യ എ​ന്ന ജീ​വി​ത​പാ​ഠം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ണ്ട്, പോ​യാ​ലും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ല​പ്ര​കാ​രേ​ണ ഞാ​നു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജം​പ​ക​ർ​ന്ന്, അ​ഹ​ന്ത​ക​ളു​ടെ തൂ​വ​ൽ പ​റി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ്, പ​ക​പ്പെ​ന്തെ​ന്ന​റി​യാ​തെ, കാ​ലം അ​തി​ന്റെ പ്ര​താ​പം, പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കും.

    കാ​ല​മ​തി​ന്റെ ക​ന​ത്ത ക​രം​കൊ​ണ്ട്

    ലീ​ല​യാ​ലൊ​ന്നു പി​ടി​ച്ചു​കു​ലു​ക്കി​യാ​ൽ

    പാ​ടെ പ​ത​റി​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോം

    ബ്രാ​ഹ്മാ​ണ്ഡ പാ​ദ​പ​പ്പൂ​ക്ക​ളാം താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യും

    എ​ന്ന പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​ശ​രി​യെ, മ​നു​ഷ്യ​ർ ചെ​റി​യ ശ​രി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​പ്പോ​ഴും മ​ഹോ​ന്ന​ത​മാ​ക്കും. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക് പു​സ്​​ത​കം പൊ​ളി​ക്കും. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​വും ഒ​പ്പം സം​ഭ്രാ​ന്ത​വു​മാ​കും.

    നാ​ളി​കേ​ര​ത്തി​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലെ​നി​ക്കൊ​രു നാ​ഴി​യി​ട​ങ്ങ​ഴി മ​ണ്ണു​വേ​ണം എ​ന്നു​ള്ള​ത്, നാ​ഴി​യും ഇ​ട​ങ്ങ​ഴി​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യെ​ങ്കി​ലും, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​യു​ടെ പാ​സ് വേ​ഡാ​യി തു​ട​രും. സ​ർ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധം വി​സ്​​തൃ​ത​മാ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ളം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യാ​വു​ന്ന​ത്, മ​നു​ഷ്യ​ർ പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യാ​യി സ്വ​യ​മ​ത് മ​ഹ​ത്വ​മാ​ർ​ജി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്; ഉ​ദ​യ​ക്ക​തി​രി​നെ​മു​ത്തും മാ​ന​വ​ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ന്തോ​പ്പാ​യി കേ​ര​ളം വ​ള​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ ഭാ​ഗ​മാ​വു​മ്പോ​ഴും ഫ്യൂ​ഡ​ൽ​ജീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ​യും ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​രാ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം നി​വ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​ക്ക​റ പു​ര​ളാ​ത്ത വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വി​സ്​​മ​യം​പോ​ലെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്​​തു​തി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ക​ലം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ആ​ശ്ലേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം.

    ഒ​രു ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് കാ​ല​ത്ത് വേ​റി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള നൂ​റ് കാ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു​കാ​ര്യം സ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക​മാ​യി ന​മ്മ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ണ​ലി​പ്പാ​മ്പ് ക​ണ​ക്കെ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. സൗ​ഹൃ​ദം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ തീ​പ്പ​ന്ത​ക​ൾ ഉ​യ​ര​ണം.

    ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​മു​ണ്ടാ​യ​ത് ത​റ​വാ​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തി​ണ്ണ​ബ​ല​ത്തി​ലും ത​മ്പു​രാ​നി​സ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലു​മ​ല്ല, ജാ​തി​ജ​ന്മി ജീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്നു​ള്ള​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്ക​രു​ത്. ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും വി​സ്​​മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ത​ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ട്ടേ​ൽ​ക്കു​ന്നു​വോ എ​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കു​റ​യു​ക​യോ കൂ​ടു​ക​യോ ആ​വാം, പ​ക്ഷേ, അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മാ​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ആ​യാ​ൽ അ​തോ​ടെ തീ​രും പ്ര​ബു​ദ്ധ​കേ​ര​ള​മെ​ന്ന അ​ഭി​മാ​നം.

    ചോ​ര​യി​ലും ക​ണ്ണീ​രി​ലും കി​നാ​വി​ലും കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ, ആ ​ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന് കാ​വ​ലാ​വാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വു​മോ എ​ന്ന​െ​ത്ര മു​മ്പെ​ന്ന​പോ​ലെ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും വി​ളി​ച്ചു​ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ശി​ക്കാ​നി​ല്ലൊ​രു മ​ന്ദ​ഹാ​സം മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലാ​തെ, ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​മ​ര​കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​ഞ്ഞും പ​റ​യാ​തെ​യും വെ​ട്ടേ​റ്റ പ്ര​ബു​ദ്ധ​കാ​ലം വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും കൃ​പ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ന്നൊ​രു കാ​ല​ത്ത​നെ സി​ന്ദാ​ബാ​ദ് വി​ളി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളെ കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് പു​തു​വ​ർ​ഷം നി​റ​യ​ണം. ത​ല​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം ചൂ​ടി വ​രു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​മ​ര​ക്കാ​ല​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ, മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​യാ​ലും, മു​ഷ്​​ടി താ​ഴ്ത്ത​രു​ത്. മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കാ​തെ മു​ഷ്​​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​രു​തി മ​രി​ച്ച ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി സ​ഖാ​ക്ക​ൾ സാ​ക്ഷി, ഇ​പ്പോ​ഴും പൊ​രു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സാ​ക്ഷി, കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന ആ ​സ​മ​ര​മാ​തൃ​ക അ​ട്ട​ത്തു​വെ​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വാ​നാ​വി​ല്ല.

    പോ​വാ​ൻ തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല, കേ​ര​ളം അ​ത്ര മ​നോ​ഹ​രം എ​ന്ന് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ വി​ദ​ദ് ബോ​ച്ചാ​മാ​യി​ക്ക് മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ​യോ​ട് മ​ന​സ്സ് തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്, മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​ട​ച്ചു പൂ​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ, കേ​ര​ളം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ക​ന​ൽ, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലും ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തു​മു​ള്ള മേ​ന്മ ഞാ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു എ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​സാ​ക്ഷ്യം ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​യും മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രി​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മ​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തെ മ​ഹ​ത്വ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ ​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ​വി​ടെ​യോ ആ​ണ്. കൃ​ത്യം സ്​​ഥ​ലം ഓ​ർ​മ​യി​ല്ല, പ​ക്ഷേ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന​ത് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ത്ര പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന പ​ച്ച​പ്പു​പോ​ലെ, എ​ത്ര ഉ​ണ​ങ്ങി​ക്ക​രി​ഞ്ഞി​ട്ടും സു​ഗ​ന്ധം ബാ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ, മ​ന​സ്സി​ല​ത് നി​റ​യു​ന്നു. ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ​യു​ന്നി​ല്ല, മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹു​വ​ർ​ണ​കു​പ്പാ​യം തു​ന്നി​യ ആ ​സ​ത്യം! ആ ​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ, പ​ണ​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്ന ജാ​ള്യം കൂ​ടാ​തെ, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്ര ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാം.

    പ​ണ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ച്ച​തി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ഷ്​​ട​മു​ള്ള​ത്ര പ​ണം ന​ൽ​കാം. മു​ന്നൂ​റ്റി​യ​മ്പ​ത് രൂ​പ​ക്ക് ക​ഴി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് കൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ ആ​യി​ര​മോ ന​ൽ​കാം. ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഒ​ന്നും ന​ൽ​ക​ണ്ട. എ​ന്നി​ട്ടും ഹോ​ട്ട​ൽ വ​ലി​യ ലാ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ലാ​ഭ​ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള മ​ഹ​ത്താ​യൊ​രു മൂ​ല്യ​മാ​ണ് ആ ​ഹോ​ട്ട​ലി​നു​ള്ള​തെ​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന തൃ​പ്തി​യാ​ണ് സ​ർ​വ​പ്ര​ധാ​നം. 2025ലെ ​ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ലെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്യ്ര​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​യോ​ഗം, നാ​ളി​തു​വ​രെ​യു​ള്ള കേ​ര​ളം കാ​ത്തി​രു​ന്ന അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ഒ​രു വ​ൻ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്ര ഭ​ക്ഷ​ണം​മാ​ത്രം പാ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത്, ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര​യും ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്ര​യും പ​ണം ന​ൽ​കി, പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഒ​ന്നും ന​ൽ​കാ​തെ ജീ​വി​ത​മൂ​ല്യ​ഗു​ണ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. ആ​വി​ധ​മു​ള്ളൊ​രു കാ​ല​ത്തോ​ളം മി​ക​ച്ച മ​റ്റൊ​രു​കാ​ലം ഏ​താ​ണ്? പു​ര​പ്പു​റം പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടു​പൊ​ളി​പ്പ​ൻ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ള​ല്ല, അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ്രാ​ഹ്മ​ണോ​പ​മാം കെ​ട്ട​മ​തം

    സേ​വി​പ്പ​വ​രെ ച​വി​ട്ടും മ​തം

    ന​മ്മ​ളെ​ത്ത​മ്മി​ല​ക​റ്റും മ​തം

    ന​മ്മ​ൾ വെ​ടി​യ​ണം ന​ന്മ​വ​രാ​ൻ എ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ. മ​ല​യാ​ളി സാ​മൂ​ഹി​ക​പാ​ഠം വാ​യി​ച്ചു​പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ല, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2025ൽ ​ഒ​രു പു​ര​സ്​​കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​തി​ന​ർ​ഹ​ൻ താ​നാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യ​ല്ല, ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് നേ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തോ​ക്കാ​ണ്. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​മാ​രെ, അ​വ​രെ​ത്ര വേ​ഷം മാ​റി​യാ​ലും, അ​വ​ർ തു​പ്പു​ന്ന വി​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വു​വെ​ച്ച് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നെ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്.

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​ക്കെ​തി​രെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ, ന​വോ​ത്ഥാ​നം നി​രാ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ ഏ​നാ​ദി​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ശ​ക്തി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ശു​ദ്ധി​ക​ല​ശം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന് അ​തി​നെ​തി​രെ പു.​ക.​സ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ, ഇ​തൊ​ര​ട​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി തീ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ർ ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ശു​ദ്ധി​ക​ല​ശം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്! അ​ധഃ​സ്​​ഥി​ത​ർ എ​ന്ന് ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ മു​ദ്ര​കു​ത്തി​യ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്, അ​തേ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​ർ തി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്രം അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ​ത് സ​ർ​വം ശ​ക്ത​മാ​വു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി വി​ഷം എ​ളു​പ്പം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ; ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് വി​ഷം എ​വി​ടം​വ​രെ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൃ​ത്യം തി​രി​ച്ച​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​വു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി വി​ഷ വ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ശു​ദ്ധി​ക​ല​ശ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മാ​വി​ല​ക്കി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭാ​ഷ ക​ട​മെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​തി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യാ​രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ൻ​ജ​ന​ത മു​ഴു​വ​നു​മാ​ണെ​ന്ന അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​മാ​ണ്, പ്രി​യ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി മ​റ​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്​​ത ക​ലാ​വി​മ​ർ​ശ​ക​നും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റും, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ജൂ​റി​യും പു.​ക.​സ നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​കെ. ജോ​സ​ഫ് അ​ക്കാ​ര്യം റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നാ​ണം​കെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ളം മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പി​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഉ​ത്ക​ണ്ഠ ഇ​തെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നെ​യും വ​ല്ലാ​തെ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഫ​ല​സ്​​തീ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സി​നി​മ​യി​ല്ലാ​തെ പി​ന്നെ​ന്ത് സി​നി​മ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ!

    റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​പ്രി​യ​ത്തെ സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ മാ​ഷ് കു​ട​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ടേ ര​ണ്ടു വ​രി​യി​ൽ: ഒ​രു ന​ടേ​ശ​സ്​​തു​തി എ​ഴു​തി​യാ​ലോ/ ദ​ശ​ക​മോ ശ​ത​ക​മോ. എ​ന്നാ​ൽ സാ​ക്ഷാ​ൽ ഗു​രു​ദേ​വ​നെ കു​ട​ഞ്ഞ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​നെ, ഗു​രു നി​രു​പാ​ധി​ക​മാ​യി ആ​ശ്ലേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ദൈ​വ​മേ കാ​ത്തു​കൊ​ൾ​ക എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗു​രു​വി​ന്റെ ‘ദൈ​വ​ദ​ശ​ക’​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​ഡി​യാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ ‘സ​യ​ൻ​സ്​ ദ​ശ​കം’. ഗു​രു ആ ​പാ​ര​ഡി​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, ‘ദൈ​വ​ദ​ശ​ക’​ത്തി​നൊ​പ്പം ‘സ​യ​ൻ​സ്​​ദ​ശ​ക’​വും ചൊ​ല്ലാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്! കൃ​പ​കൊ​ണ്ട് ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രെ ല​ജ്ജി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്നൊ​രു വാ​ക്യ​മെ​ഴു​താ​ൻ ‘സ​ര​സ്വ​തീ വി​ജ​യം’ എ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നോ​വ​ലെ​ഴു​തി​യ പോ​ത്തേ​രി കു​ഞ്ഞ​മ്പു​വി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ ‘ആ​​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​ക’​ത്തി​ലെ, അ​പ​ര​ന്നു​വേ​ണ്ടി അ​ഹ​ർ​നി​ശം പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന ആ ​കൃ​പാ​ലു​വാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    മ​ത​ത്തി​നും ദൈ​വ​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന്, ഒ​രു ഭ​യ​ങ്ക​ര കാ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ശി​ഷ്യ​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ഹോ, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ വാ​ദി​ച്ചോ/ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ്വാ​മി മ​ന്ദ​ഹ​സി​ച്ച​ത് ശി​ഷ്യ​നെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ പി​ന്നെ ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. (സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കെ ​അ​യ്യ​പ്പ​ൻ: എം ​കെ സാ​നു).

    ഗു​രു​വി​ന്റെ ആ ​മ​ന്ദ​ഹാ​സം സ​ർ​വം പി​ള​ർ​ക്കു​ന്ന പാ​ര​ഡി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​നം ന​ൽ​കി​യ പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി​യാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ ഒ​രു ജ​ർ​മ​ൻ ക​വി​ത വാ​യി​ച്ച​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു: അ​ച്ഛ​നെ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട മ​ക​ൾ അ​മ്മ​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്തി​നാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​നെ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ച​ത്. അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു: അ​ച്ഛ​ൻ ഹി​റ്റ്​​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യി​ട്ടാ​ണ്. മ​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​െ​ത്ര, അ​യാ​ൾ​ക്കും അ​ച്ഛ​നെ​തി​രെ ഒ​രു ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യാ​ൽ പോ​രാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന്. എ​ന്ത് ഉ​ണ്ടം​തി​രി​ക്കും ഗു​ലു​മാ​ലി​നും കു​ലു​ക്കി​ക്കു​ത്തി​നും വ്ര​ണ​പ്ര​ചോ​ദി​ത രാ​സ​ത്വ​ര​ക ശ​ക്തി​യു​ള്ള പാ​ര​ഡി​ക്കും മ​റു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.

    വി.കെ. ജോസഫ്

    ഒ​ന്നു​കി​ൽ, ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ എ​ന്തൊ​ക്കെ വ​ന്ന് പോ​യി എ​ന്നൊ​രു നി​സ്സം​ഗ​ഭാ​വം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​പാ​ര​ഡി​യു​ടെ പു​റം അ​ടി​ച്ചു​പൊ​ളി​ക്കും മ​ട്ടി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ഡ​ബി​ൾ പാ​ര​ഡി! പോ​റ്റി​യെ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ അ​ത്ര​യും മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു! എ​ന്തു ഭാ​വി​ച്ചാ​ണ് നി​ന്റെ പു​റ​പ്പാ​ടെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കും​പോ​ലെ, ഭാ​വ​ന​ക​ളോ​ട് ശാ​സ​ന അ​രു​ത്. വി​മ​ർ​ശ​നം വ​ന്നാ​ൽ പ​ക​രം വി​മ​ർ​ശ​നം, നി​ന്ദ വ​ന്നാ​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യാ​ൽ മാ​ത്രം പ​ക​രം നി​ന്ദ, അ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്ക​ണം. പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ള​ല്ല, ബ​ദ​ലു​ക​ളാ​ണ് ബ​ലം എ​ന്ന ത​ത്ത്വ​മാ​വ​ണം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    നി​ങ്ങ​ളോ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നി​മൂ​ച്ചി​ലെ ഒ​രൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ്​​ഥ​ല​ത്ത്, ഒ​ര​ൽ​പം സ്വ​സ്​​ഥ​ത കാം​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​രു​ന്ന ഭ​ൻ​വാ​രി​ലാ​ൽ ജ​യി​നി​നെ! മൂ​ന്ന് കൊ​ല്ലം മു​മ്പാ​ണ് ദി​നേ​ശ് കു​ശ്‍വാ​ഹ എ​ന്നൊ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യാ​ത്ത, അ​യാ​ളെ അ​റി​യാ​ത്ത ആ ​പാ​വം മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഒ​രു മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി എ​ന്നാ​ണ​യാ​ൾ ഔ​ധ​ത്യ​ത്തോ​ടെ കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പേ​ര് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ദി​നേ​ശ് കു​ശ്‍വാ​ഹ താ​ന​റി​യാ​ത്ത ആ ​അ​പ​രി​ചി​ത​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്, സ്വ​ന്തം ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദ​ദ് ബോ​ച്ചാ​മാ​യി​

    ഇ​വ​ൻ ആ​ര് ഐ​ഡി ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യമു​ഴു​വ​ൻ നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കും​വി​ധം എ​ന്തും എ​വി​ടെ​യും സം​ഭ​വി​ക്കും. നീ ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ടോ എ​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​ല​ർ​ച്ച​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഭീ​ക​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ലും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്, ഛത്തീ​സ്​​ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ബ​ഗേ​ലി​ന്റെ ജീ​വി​തം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ച്ച​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​ത്ര​യോ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ചെ​യ്ത ഡോ​ക്ട​ർ​പോ​ലും രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മു​റി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ട് പ​ക​ച്ചു​പോ​യി. ഇ​ങ്ങ​നെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രോ!

    കൊ​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ, മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ത്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് അ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​ല​രും മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ഓ​ർ​ക്കു​ക: ഇ​ത്ത​രം നി​ർ​വി​കാ​ര​മാ​യ മൗ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫാ​ഷി​സം അ​തി​ന്റെ കൊ​ല​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കു​ന്ന​ത്. രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന് നീ​തി​തേ​ടി മൂ​ന്നു​നാ​ൾ ഉ​റ​ക്ക​മൊ​ഴി​ച്ച അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​നെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ മ​റു​വാ​ക്ക് അം​ബി​ക​യെ​യും രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന മ​റ്റു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കേ​ര​ളം ആ​ദ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ന​ട​ന്നി​ട്ടും, സ​ന്ദ​ർ​ഭം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും​വി​ധ​മു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​വാ​തെ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന അ​സ്വ​സ്​​ഥ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്തേ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്നി​ല്ല.

    വ​ല്ല ഉ​ത്ത​ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലോ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലോ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ കേ​സ്​ മാ​ച്ചു​ക​ള​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​തു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​ത്ര​യും ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കേ​ര​ളം മ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​കേ​ത​ര പി​ന്തു​ണ​യോ​ടൊ​പ്പം, സ്വ​ന്തം​നി​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാം ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഇ​ര​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടും അ​വ​രു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​രോ​ടും നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കാ​വി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു​റ​പ്പ് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി​പോ​ലും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, പ്ര​കാ​ശം പ​ര​ത്തേ​ണ്ട പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്തും ഇ​രു​ട്ട് പ​ട​രും. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി ഏ​റ്റ​വും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ആ​ദ്യം ന​മു​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കാം.

    മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലാ​ള​ന​കി​ട്ടാ​ത്ത പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളെ അ​വ​ർ അ​ർ​ഹി​ക്കും​വി​ധം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വ​ണ​ത, കാ​ലി​ൻ ചു​വ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണ് ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി​ട്ടും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല! ക​ണ്ടി​ട്ടും കാ​ണാ​ത്ത​മ​ട്ടി​ൽ മ​ല​യാ​ളി ധൈ​ഷ​ണി​ക​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ശാ​സ്​​ത്ര​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി, ആ​രെ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും 2025 തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

    ശാ​സ്​​ത്ര​പ്ര​തി​ഭ ഡോ. ​എ​ൻ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഉ​ത്ഭ​വം, ഉ​ൽ​പ​ത്തി നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം എ​ന്ന സം​വാ​ദാ​ത്മ​ക​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ശാ​സ്​​ത്ര​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​നി ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ഭാ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ യു​വ​ഡോ​ക്ട​ർ വ്യാ​പൃ​ത​നാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം വോ​ള്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഡോ. ​എ​ൻ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ

    ഒ​രേ​സ​മ​യം ദൈ​വോ​ൽ​പ​ത്തി സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ​യും, ഡാ​ർ​വി​ന്റെ പ​രി​ണാ​മ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ​യു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ഒ​രു ശാ​സ്​​ത്ര​ഗ്ര​ന്ഥം സം​വാ​ദ​വി​ധേ​യ​മാ​കാ​തെ അ​നാ​ഥ​മാ​യി​പ്പോ​യാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​നാ​വി​ല്ല, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ശാ​സ്​​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. ശാ​സ്​​ത്ര​വും മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളോ​ടെ മ​ത​യാ​ഥാ​സ്​​ഥി​തി​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ര ന​ല്ല​ത​ല്ല.

    കാ​ല​മേ നീ ​വ​രു​ന്നു പോ​കു​ന്നു,

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും പു​ള​ക​വു​മാ​യി നി​ന​ക്കൊ​പ്പം

    വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളും വ​രു​ന്നു പോ​കു​ന്നു

    ഉ​ന്മാ​ദ​ത്തി​ന്റെ നി​ണം​വാ​രും ക​ഥ​ക​ൾ

    ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു

    ക​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റു​പോ​യി​ട്ടും

    ഞാ​ൻ എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു (ഗാ​ലി​ബ്).

