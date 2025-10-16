Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    16 Oct 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:42 AM IST

    ചിന്ത-മാസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ 25 മുതൽ

    ചിന്ത-മാസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ 25 മുതൽ
    ഷാർജ: സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ മലയാളി ആർട്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെന്‍ററും (മാസ്) ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സും ഒരുമിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിന്ത-മാസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ (സി.എം.എൽ.എഫ്) ഒക്ടോബർ 25, 26 തീയതികളിൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ അരങ്ങേറും. സാഹിത്യകാരി കെ.ആർ. മീര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

    ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി, കെ.ടി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, പി.വി. ഷാജികുമാർ, വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർ, സജി മാർക്കോസ്, വി.എസ് സനോജ്, റഫീഖ് റാവുത്തർ, കെ.എസ് രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻമാരും പങ്കെടുക്കും. രണ്ട് ദിവസത്തെ സി.എം.എൽ.എഫിൽ സാഹിത്യം, സിനിമ, മാധ്യമം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യ, പ്രവാസവും കുടിയേറ്റവും തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പ്രഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളും അരങ്ങേറും.

    Girl in a jacket

    News Summary - Chinta-Mas Literature Festival from 25th
