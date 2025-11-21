Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഓർമകളിലെന്നും...
    Literature
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:08 AM IST

    ഓർമകളിലെന്നും കുളിർമഴയായി ചെറുകുന്ന് ഫെസ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓർമകളിലെന്നും കുളിർമഴയായി ചെറുകുന്ന് ഫെസ്റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    വി.​പി. മ​സൂ​ദ്,

    ചെ​റു​കു​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ ചെ​റു​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എ​നി​ക്ക് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ ആ​വു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സി​ൽ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു മി​സി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. കാ​ര​ണം ചെ​റു​കു​ന്ന് ഇ​ട്ട​മ്മ​ൽ ക​ട്ട​ക്കു​ളം വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ.​കെ.​ഡ​ബ്ല്യു വാ​ട്ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലും ചെ​റു​കു​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന വി​ഷ​മം മ​ന​സ്സി​നെ നൊ​മ്പ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ശ​രി​ക്കും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മോ​ത്സ​വ​മാ​ണ് ഈ ​ഫെ​സ്റ്റ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ൾ​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​യ​മാ​യ​വ​ർ, ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​റു​കു​ന്നി​ലെ 10 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ വ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ഉ​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കി​റ്റും ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ.​കെ.​ഡ​ബ്ല്യു ചെ​റു​കു​ന്നി​ന്റെ ചാ​രി​റ്റി​ക്ക് ഫ​ണ്ട്‌ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് എ​ല്ലാ ചെ​റു​കു​ന്നു​കാ​രും പ​ര​സ്പ​രം ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ക. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ കു​റെ ചെ​റു​കു​ന്നു​കാ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ട്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലും അ​തൊ​രു നൊ​മ്പ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ, ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​ണ് ഇ​ത്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വേ​ന​ലി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു കു​ളി​ർ​മ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalMemoryliteracycherukunnu
    News Summary - Cherukunnu Festival remains a refreshing memory
    Similar News
    Next Story
    X