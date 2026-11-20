കനൽ വഴികൾtext_fields
ഇരമ്പും കടലിൻ ഇരവുകളെ,
ഇരുളിൽ തിളങ്ങും മിഴികളേ,
ഉറങ്ങിക്കിടക്കും മാനസമേ,
ഉണരൂ നീയിനി കാലമേ!
അടിച്ചമർത്തിയ കൈകൾക്കെതിരെ,
അധികാരത്തിൻ കൊട്ടാരത്തിന്മേൽ,
അലറിക്കരയും വിശപ്പിൻ വിളിയായ്,
അണയാത്ത കനലായ് ജ്വലിക്കൂ നീ!
വിയർപ്പു വീണ മണ്ണിലിതാ,
നീതി തൻ കൊടികൾ പാറുന്നു,
അവകാശപ്പോരാട്ട പാതകളിൽ,
അടിമച്ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുന്നു!
ഇരുണ്ട രാവിൻ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ
ഇനിയും തളച്ചിടാൻ നോക്കേണ്ട,
ഇരട്ട നെഞ്ചുള്ള മാനുഷികത തൻ
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ!
ചതിയുടെ കോട്ടകൾ തകരുന്ന ശബ്ദം,
അനീതി തൻ വേരുകൾ അരിയുന്ന കാലം,
ചോദ്യം ചെയ്യുമീ തൂലികത്തുമ്പിൽ
പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുകയായി!
നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പു തുള്ളികൾ
കോർത്തു നമ്മൾ
നീതി തൻ പുതിയൊരു പുലരി തീർക്കും,
അധികാര ഗർവ്വിൻ അഹങ്കാര
കോട്ടകളിൽ
അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടോർ കൊടി
നാട്ടുകയായി!
മരണക്കയത്തിലും തളരില്ല നമ്മൾ,
മർദ്ദകവീര്യത്തിന്മുന്നിൽ വീഴില്ല നമ്മൾ,
ഒരു പുതിയ പുലരിതൻ വെളിച്ചത്തിനായി,
ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ട് കുതിച്ചിടാം!
ഇനി വരും നാളുകൾ നമ്മുടേതാണ്,
ഇനി വരും കാലം മാറ്റത്തിന്റേതാണ്,
തൂലിക പടവാളായേന്തിടുക,
തുല്യത തൻ ഗീതം പാടിടുക!
തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുക നമ്മൾ,
തളരാത്ത പാദങ്ങളാൽ മുന്നേറുക നമ്മൾ,
വരും തലമുറയ്ക്കായ് ഈ മണ്ണിലിതാ,
സ്വാതന്ത്ര്യ ഗീതങ്ങൾ കരുതി വെക്കാം!