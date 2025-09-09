ബുക്കർ പ്രൈസ്: ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വില്യം ഡാൽറിംപിളും സുനിൽ അമൃതും

ബുക്കർ പ്രൈസ്: ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വില്യം ഡാൽറിംപിളും സുനിൽ അമൃതുംtext_fields
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ബുക്കർ പ്രൈസിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ വില്യം ഡാൽറിംപിളിെന്റ ‘ദ ഗോൾഡൻ റോഡ്: ഹൗ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫോർമ്ഡ് ദ വേൾഡ്’, സുനിൽ അമൃതിെന്റ ‘ദ ബേണിങ് എർത്ത്: ആൻ എൻവയൺമെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് 500 ഇയേഴ്സ്’ എന്നിവയും.
മാനവിക, സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലെ മികവുറ്റ ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നോൺ-ഫിക്ഷൻ കൃതികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ സമ്മാനം. ഒക്ടോബർ 22നാണ് വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഇന്ത്യയിലും യു.കെയിലുമായി ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രകാരനായ ഡാൽറിംപിൾ, ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രം, ആർക്കിടെക്ചർ, കല, ആത്മീയ ചിന്ത എന്നിവയുടെ സ്വാധീനമാണ് തെന്റ കൃതിയിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി കെനിയയിൽ ജനിച്ച സുനിൽ അമൃത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് വളർന്നത്.
