Madhyamam
    Literature
    Posted On
    9 Sept 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 10:18 PM IST

    ബുക്കർ പ്രൈസ്: ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ വില്യം ഡാൽറിംപിളും സുനിൽ അമൃതും

    William Dalrymple
    വില്യം ഡാൽറിംപിൾ

    ല​ണ്ട​ൻ: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സി​നു​ള്ള ​ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി​ല്യം ഡാ​ൽ​റിം​പി​ളി​െ​ന്റ ‘ദ ​ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റോ​ഡ്: ഹൗ ​ഏ​ൻ​ഷ്യ​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ്ഡ് ദ ​വേ​ൾ​ഡ്’, സു​നി​ൽ അ​മൃ​തി​െ​ന്റ ‘ദ ​ബേ​ണി​ങ് എ​ർ​ത്ത്: ആ​ൻ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ് ദ ​ലാ​സ്റ്റ് 500 ഇ​യേ​ഴ്സ്’ എ​ന്നി​വ​യും.

    മാ​ന​വി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മി​ക​വു​റ്റ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നോ​ൺ-​ഫി​ക്ഷ​ൻ കൃ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മ്മാ​നം. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 22നാ​ണ് വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും യു.​കെ​യി​ലു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യ ഡാ​ൽ​റിം​പി​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശാ​സ്ത്രം, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ, ക​ല, ആ​ത്മീ​യ ചി​ന്ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് ത​െ​ന്റ കൃ​തി​യി​ൽ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി കെ​നി​യ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച സു​നി​ൽ അ​മൃ​ത് സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്.

