Madhyamam
    Literature
    date_range 21 Dec 2025 1:48 PM IST
    date_range 21 Dec 2025 1:48 PM IST

    ഹൃ​ദ​യ​മാ​ണ്, അ​റി​യാ​തെ പോ​ക​രു​ത്

    ഹൃ​ദ​യ​മാ​ണ്, അ​റി​യാ​തെ പോ​ക​രു​ത്
    ആ​ധു​നി​ക സ​മൂ​ഹം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രോ​ഗം. ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​വും വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​വും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​പ്ര​ശ്നം, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം. ലോ​ക​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​​ദ്രോ​ഗി​ക​ളു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​​യെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​മ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ​ത് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്ക് അ​ഥ​വാ ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ‘ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്ക് ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​​തെ ജീ​വി​ക്കാം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ത​യ്യി​ൽ. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തും എ​ഴു​ത്തി​ലും ഏ​റെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ജോ​ർ​ജ് ത​യ്യി​ൽ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ.

    ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭ​യം ആ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ത​യ്യി​ൽ ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്കി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കാം എ​ന്ന പു​സ്‌​ത​ക​ത്തി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    64 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​രോ വി​ഷ​യ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 വ​രെ​യു​ള്ള, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ധി​കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഡോ​ക്ട​ർ ത​​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​നാ​യി ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ഹൃ​ദ​യം കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​നി​വാ​ണ്. പ്രാ​ണ​നെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു മ​ഹാ​ത്ഭു​തം. ദൈ​വ​സൃ​ഷ്‌​ടി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ആ​വി​ഷ്കാ​രം. ഉ​റ​വു​പൊ​ട്ടി നി​ല​ക്കാ​തെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന ജീ​വ​ജ​ല​മാ​ണ് അ​തി​ന്റെ ശ​ക്തി​സ്രോ​ത​സ്സ്. അ​തി​ന്റെ അ​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​നു​സ്യൂ​തം പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ജ​ലം മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​രം ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങാ​തെ കാ​ത്തു​പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ, ദി​വ​സം ഒ​രു​ല​ക്ഷം പ്രാ​വ​ശ്യം മി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ചി​രി​ക്കാ​നും ചി​ന്തി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ​ക്തി ന​മ്മ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ത​രു​ന്നു.

    ആ ​സ്പ​പ​ന്ദ​ന​മൊ​ന്നു നി​ല​ച്ചാ​ൽ മ​തി, മ​ര​ണം ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പു​പോ​ലെ ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം കി​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങും’ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ ചേ​ക്കേ​റു​ന്നു എ​ന്ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ത്ത​രു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ത​നി​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ല്ലൊ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ന് ഉ​ട​മ​കൂ​ടി​യാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ബോ​ധം പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ൽ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​രോ രോ​ഗി​യി​ലും ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്കി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലാ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല​താ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ന​ന്നാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. 40 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ഈ ​പു​സ്‌​ത​കം വി​റ്റു​കി​ട്ടു​ന്ന ലാ​ഭം മു​ഴു​വ​ൻ നി​ർ​ധ​ന ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ത​യ്യി​ലി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. ഹാ​ർ​ട്ട് അ​റ്റാ​ക്കി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​യും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളെ​യു​മ​ട​ക്കം വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന, ഒ​രു ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഗ്ര​ന്ഥ​മെ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​കൂ​ടി​യു​ണ്ട് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്. മൂ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഇ​തി​നോ​ട​കം ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തെ​ത്തേ​ടി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

