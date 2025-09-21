Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    21 Sept 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:11 PM IST

    സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​കു​മ്പോ​ൾ

    സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​കു​മ്പോ​ൾ
    പ്ര​ബു​ദ്ധ​രെ​ന്ന് സ്വ​യം ധ​രി​ക്കു​ക​യും പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ ​മു​ഖ​പ​ടം അ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം. ഒ​രാ​ൾ, ഒ​രു കു​ടും​ബം, ഒ​രു നാ​ട്, ഒ​രു സ​മൂ​ഹം, എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തു​മു​ണ്ട് ക​പ​ട​ബോ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി​ക​ൾ. ആ ​മു​ഖം​മൂ​ടി​ക​ൾ അ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​ബോ​ധം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ളി​ല്ല. അ​തി​നെ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണം? നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ വേ​ണം, ത​ർ​ക്കി​ക്ക​ണം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​തു​മാ​ത്രം മ​തി​യോ? മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ, അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​യ​ത്തെ, അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ബോ​ധ​വും ബോ​ധ്യ​വു​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. ന​മ്മു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​ബോ​ധ​ങ്ങ​ളെ നി​ര​ന്ത​രം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് കെ.​ഇ.​എ​ൻ ഓ​രോ വാ​ക്കി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്യ​മം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് നി​ര​ന്ത​രം മു​ന്നേ​റു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് കെ.​ഇ.​എ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്കം​കൊ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന നാ​ൽ​പ​തോ​ളം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ക​ക്കാ​മ്പ്. കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ലം ഏ​റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​പു​സ്ത​കം.

    ‘ക​റു​പ്പി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ ശാ​സ്ത്ര’​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ഴം​ചൊ​ല്ലു​ക​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​മു​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ നി​റ​ത്തി​ന്റെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ വ​ലി​ച്ചു പു​റ​ത്തി​ടു​ക​യാ​ണ് കെ.​ഇ.​എ​ൻ ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ. ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ചി​ല പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ലേ​ഖ​ക​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്; ‘കാ​ക്ക കു​ളി​ച്ചാ​ൽ കൊ​ക്കാ​കു​മോ എ​ന്ന ചൊ​ല്ല് കാ​ക്ക എ​ന്തു​ചെ​യ്താ​ലും കൊ​ക്കാ​കി​ല്ല എ​ന്ന അ​സ​ന്ദി​ഗ്ധ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൊ​ല്ലി​ലെ ക്ര​മം തെ​റ്റി​ച്ച് കൊ​ക്ക് കു​ളി​ച്ചാ​ൽ കാ​ക്ക​യാ​കു​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം ഭാ​ര​തീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​സ​രം അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.’ ഏ​റെ ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ. ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും നി​റ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ത്ര​മേ​ൽ ദു​ഷി​ച്ച പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഏ​റ്റു​പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു വ​രു​മ്പോ​ൾ ല​ജ്ജി​ച്ചു ത​ല​താ​ഴ്ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും.

    രാ​ഷ്ര്ടീ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​ത്യ നി​രൂ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ആ​ൽ​ബ​ത്തി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​റ​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യാ​ക്ക​ഥ​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി കെ.​ഇ.​എ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘കാ​വ്യാ​ത്മ​ക​മാ​വു​ന്ന മാ​ന​വി​ക​ത’​യും ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ സീ​ത​യു​ടെ പു​ന​ർ​വാ​യ​ന​യും ‘ചെ​മ്മീ​നി’​ലെ ചു​ഴി​ക​ളും ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ചി​രി​യും എ​ല്ലാം ക​ട​ന്ന് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബം ചെ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ ഇ​ട​നെ​ഞ്ചി​ലാ​ണ്. ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത് ആ​രു​ടെ ര​ക്തം’ എ​ന്ന ലേ​ഖ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടു​മെ​ന്നോ​ർ​ത്തി​ട്ട​ല്ല ആ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​ക്കെ​ങ്കി​ലും ആ ​ചോ​ദ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തി​​ന്റെ വി​ജ​യം. ഖ​ലീ​ൽ ജി​ബ്രാ​ന്റെ ‘ഒ​ടി​ഞ്ഞ ചി​റ​കു​ക​ളി​ൽ’ നി​ന്നു തു​ട​ങ്ങി ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ലാ​വു​ദി​ക്കാ​ത്ത നി​രാ​ശ​യു​ടെ തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്ക് ന​ക്ഷ​ത്ര​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​രി​കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ കെ.​ഇ.​എ​ൻ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങു​ന്നു.

    നി​ര​ന്ത​രം ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റെ വേ​ണ്ട​ത് ശ​രി​ക്കും തെ​റ്റി​നും അ​പ്പു​റം വ്യ​ക്ത​മാ​യ ചി​ന്ത​യി​ലൂ​ടെ​യും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല മ​ന​സ്സാ​ണ്. അ​ത് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ചി​ന്ത​ക​ളും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും കൂ​ടി​യേ​തീ​രൂ. അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലൂ​ടെ കെ.​ഇ.​എ​ൻ.

