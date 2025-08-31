Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Aug 2025 1:37 PM IST
    31 Aug 2025 1:37 PM IST

    ക​ഥ​യി​ലെ മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ

    ക​ഥ​യി​ലെ മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ
    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന്റെ ജീ​വി​ത സം​സ്കൃ​തി​ക​ളെ സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥാ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ് ‘മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ’. മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പു​തി​യ കാ​ൽ​വെ​പ്പു​മാ​യി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​റ​ക​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന ഹ​സൂ​രി​യ ഖാ​ൻ ആ​ണ് ക​ഥാ​കാ​രി. സ്ത്രീ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ​വ​ർ ചെ​റു​ക​ഥാ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​രു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന ന​ന്മ​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളു​ടെ​യും ഹ​രി​താ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തെ​ളി​മ​യാ​ർ​ന്ന നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യോ​ടെ ഹ​സൂ​രി​യാ ഖാ​ൻ ക​ഥ​ക​ളെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. വ​ള​ച്ചു​കെ​ട്ട​ലോ ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ലോ ഒ​ന്നും അ​വ​ക്കി​ല്ല. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന്റെ ത​ന​ത് നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യു​ടെ നി​സ്വ​നം ആ​ദ്യ ക​ഥ​യാ​യ ‘ഇ​ല​പൊ​ഴി​യും കാ​ല’​ത്തി​ലെ​പോ​ലെ ‘മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളി’​ലും അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മു​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​യാ​യ ഹ​സൂ​രി​യ​യു​ടെ കൃ​തി​ക​ളി​ൽ ദ്വീ​പി​ലെ ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത്വ​വും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​ണ്ണെ​ഴു​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു മു​ഖം ഈ ​ക​ഥാ​കാ​രി​യി​ലൂ​ടെ ദ​ർ​ശി​ക്കാം. ജീ​വി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​ക​ളെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഥാ​കാ​രി തു​റ​ന്ന് കാ​ട്ടു​ന്നു. 39 ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണി​ത്. ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​മേ​യ വൈ​വി​ധ്യം ‘മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി’​യെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. പ്ര​ണ​യം, പ്ര​ണ​യ നൈ​രാ​ശ്യം, മാ​തൃ​ത്വം, അ​നാ​ഥ​ത്വം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, വി​ശ​പ്പ്, ഏ​കാ​ന്ത​ത, കൊ​ല​പാ​ത​കം, ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം, സൂ​ഫി​സം തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ള​യം വ​രെ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ പാ​ത്ര​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ‘മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളാ’​ണ്. പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ തീ​ക്ഷ്ണ​ത​യും ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ കൈ​യ​ട​ക്ക​വു​മാ​ണ് ക​ഥ​ക്ക് മി​ക​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ‘കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ്’ എ​ന്ന ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്നി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്. ക​ഥ​യി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​വി​കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ശൈ​ലി​യാ​ണ് ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള ചോ​ര​ക്കു​ഞ്ഞി​ന്റെ മ​നോ​വി​കാ​ര​മാ​ണ് ക​ഥ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘മാ​രി​വി​ല്ല്’ എ​ന്ന ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ ‘പ്ര​ണ​യം മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദുഃ​ഖി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ല്ലൊ​രു സി​നി​മ ക​ണ്ട പ്ര​തീ​തി​യോ​ടെ​യേ ‘മ​ഞ്ഞ് വീ​ഴും താ​ഴ്വാ​രം’ വാ​യി​ച്ച് തീ​ർ​ക്കാ​നാ​വൂ. മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ‘ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തി​ന് പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട് പെ​ൺ പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ​ക​ൾ​പോ​ലെ.

    ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് സെ​ൽ​ഫ് ല​വ്. ന​മ്മ​ൾ ന​മ്മ​ളെ ത​ന്നെ സ്നേ​ഹി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്കും ആ ​പോ​സി​റ്റി​വ് എ​ന​ർ​ജി വ്യാ​പി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ‘ച​ങ്ങ​ല​ക​ൾ’, ‘ആ​കാ​ശ​ക്ക​ട​ൽ’, ‘പ്ര​ണ​യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും’ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​ക​ളും

    അ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ കാ​ൽ​പ​നി​ക​മാ​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ തൊ​ട്ട് ത​ലോ​ടി​യാ​ണ് ‘മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ’ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹം’, ‘വാ​ക​ര​ത്ത​ണ​ൽ’, ‘പ​രീ​ക്ഷ’, ‘അ​ടി​വാ​രം’, ‘ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക​ൾ’, ‘ഉ​ണ​ങ്ങി​യ ചു​ണ്ടു​ക​ൾ’ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഥ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക. അ​വ​താ​രി​ക​യി​ൽ ഡോ. ​സു​ലേ​ഖ എ​ഴു​തി​യ​തു​പോ​ലെ ‘വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ ഈ ​മ​ഴ​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ന്നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഹ​സൂ​രി​യാ​ഖാ​ൻ എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ളും മ​ല​യാ​ള ചെ​റു​ക​ഥ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.’

