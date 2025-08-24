Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    24 Aug 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 2:49 PM IST

    ഭാ​ഷ​യും ഭാ​വ​വും വേ​ർ​പി​രി​യാ​ത്ത ക​വി​ത​ക​ൾ

    ഭാ​ഷ​യും ഭാ​വ​വും വേ​ർ​പി​രി​യാ​ത്ത ക​വി​ത​ക​ൾ
    ക​വി​ത​യു​ടെ രാ​സ​മാ​തൃ​ക എ​ന്താ​ണെ​ന്നോ, എ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ​ത് ത​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ചേ​ക്കേ​റി​യ​തെ​ന്നോ ഒ​ട്ടും നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ക​വി സു​ലൈ​മാ​ൻ​ ക​ക്കോ​ടി​ ഒ​രു ‘ജ​ല​പാ​ഠ​ശാ​ല’​ക്ക് ശി​ല വി​ന്യ​സി​ച്ച​ത്. എ​ഴു​ത്തി​നെ വി​ഭൂ​ഷി​ത​മാ​ക്കി​യു​ള്ള കാ​ൽ​പ​നി​ക​ത​യു​ടെ ലാ​വ​ണ്യ​പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി​ന​ട​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, നേ​രി​ന്റെ​യും ന​ന്മ​ക​ളു​ടെ​യും നി​താ​ന്ത​ചാ​രു​ത​യു​ള്ള ഗ​ത​കാ​ല ഈ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളോ​ട് ആ​ദ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യും എ​ഴു​തി​യ​താ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ മു​പ്പ​ത് ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്ന് പ്ര​സാ​ധ​ക​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ന്തഃ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും സ്നേ​ഹ​രാ​ഹി​ത്യ​വും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​യും താ​ള​വും താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ളും, അ​ധി​കാ​ര​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ജീ​ർ​ണ​ത​ക​ളും, അ​ധഃ​സ്ഥി​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കൊ​ഞ്ഞ​നം​കു​ത്ത​ലും, നെ​റി​കേ​ടു​ക​ളും, പ്ര​ണ​യ​വും പെ​ൺ​ഹ​ത്യ​ക​ളും, ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​യി​വ​രു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ക​വി​മ​ന​സ്സി​ലെ വി​കാ​ര​വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ർ​ദ്ര​മാ​യ ബ​ഹി​ർ​സ്ഫു​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തീ​ക്കാ​റ്റു​മു​ണ്ട്. ത​ൻ​നി​മി​ത്തം ഒ​രു നാ​ട​ക​കൃ​ത്ത് ക​വി​ത​യെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ കാ​വ്യ​ലോ​കം ഇ​തു​വ​രെ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു​ത​രം ഭാ​വ​ചാ​രു​ത വ​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പം​ വാ​ക്കു​ക​ൾ വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളാ​യി പ​ല​യി​ട​ത്തും ചെ​ന്നു പ​തി​ക്കു​ന്നു. ക​വി​ത​യാ​യി എ​ഴു​താ​ൻ അ​ക്ഷ​രം കാ​ത്തു​കി​ട​ന്ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് കേ​വ​ല​മാ​യ കാ​ൽ​പ​നി​ക ഗൃ​ഹാ​തു​ര പ​രി​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളാ​കാ​തെ പു​തി​യ കെ​ട്ടും​മ​ട്ടും തേ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ക​വി​ബോ​ധ്യം നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്യ-​ഗ​ദ്യ​ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള ക​വി​ത​ക​ളൊ​ക്കെ​യും.

    പു​തു​കാ​ല ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ‘ജ​ല​പാ​ഠ​ശാ​ല​’യി​ലു​ള്ള ഭൗ​തി​ക​മാ​യ​ നി​റ​വ് മി​ക​ച്ച വ​ായ​നാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക​വി​കാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​നു​വാ​ച​ക​രെ വ​ഴി​ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തി​നു പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ് കാ​ബൂ​ൾ​നോ​വ്, പ​നി​യു​ടെ വ്യാ​ക​ര​ണം, നാ​ലു​മ​ണി​ച്ചാ​യ, നാ​വ്, മ​ഴ​ന​ന​ഞ്ഞ​ചെ​മ്പ​ര​ത്തി, ഞാ​ൻ​ വാ​യി​ച്ച​ പുഴ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​വി​ത​ക​ൾ. നൈ​മി​ഷി​ക​മാ​യ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ല​ല്ല ഈ ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു​ക​വി​ത​യും പി​റ​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നി​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​തി​വേ​ഗ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​വി​ ക​ണ്ട​തും കേ​ട്ട​തു​മെ​ല്ലാം ജീ​വി​ത​സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ ക​വി​ത​യാ​യി അ​പ്പ​പ്പോ​ൾ ജ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം സാ​ധ്യ​മാ​യ ഈ ​ര​ച​നാ​കൗ​ശ​ലം കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ത​വ​ഴി​ക​ളി​ലെ നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​വി​ത​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ​യും ക​വി​യു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക മ​ന​സ്സും, സു​വ്യ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹികവീ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ണ്ട്. ക​വി​മ​ന​സ്സി​ന്റെ ആ​ർ​ദ്ര​ത​യു​ടെ കു​ളി​ർ​മ​യേ​കും ജ​ല​സ്പ​ർ​ശ​വും, വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​യി​ള​ക്ക​വും എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ രാ​സ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രു​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ മേ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്.

