    Literature
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:22 PM IST

    ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​വു​മാ​യി വേ​റി​ട്ടൊ​രു പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം

    ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​വു​മാ​യി വേ​റി​ട്ടൊ​രു പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം
    ചാ​വ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ക​ഥ​ക​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ​ ജോ​ർ​ജ്​ ജോ​സ​ഫ്​ കെ. ​

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​കാ​സ​ഗ​തി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​മെ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 46 ക​ഥ​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​സ്ത​കം. ജോ​ർ​ജ്​ ജോ​സ​ഫ്​ കെ. ​യു​ടെ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടു നീ​ണ്ട എ​ഴു​ത്ത്​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ഥ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ചാ​വ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്​​മ​ക​പ​രിഛേ​ദ​ത്തെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ജോ​ർ​ജ്​ ജോ​സ​ഫ്​ കെ. ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ പോ​ലെ വേ​റി​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​നം ഓ​രോ എ​​ഴു​ത്തു​കാ​രും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ചാ​വ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ചാ​വ​റ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ​ദ​ർ അ​നി​ൽ ഫി​ലി​പ്പ് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി. ​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സും നി​രൂ​പ​ക​ൻ എ​ൻ. ഇ. ​സു​ധീ​റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മ്മം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ച​ത്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ക​ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ സോ​ക്ര​ട്ടീ​സ് കെ ​വാ​ല​ത്ത്, പ്ര​ഫ.​ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ​ൻ, ഡോ. ​ദീ​പ സി.​കെ. , ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കി​ട​ങ്ങൂ​ർ, മ​നോ​ജ് വെ​ങ്ങോ​ല, ത​നൂ​ജ ഭ​ട്ട​തി​രി, മ​ജീ​ദ് സെ​യ്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ജോ​ജോ ആ​ന്‍റ​ണി​യും, ജോ​യ് വ​ള്ളു​വ​നാ​ട​നും ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​പ​തു വ​യ​സ്സി​നു​ള്ളി​ൽ, പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി വ​ലു​പ്പ​ചെ​റു​പ്പ​മി​ല്ലാ​തെ സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം നീ​ങ്ങു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ ജോ​ർ​ജ്​ ജോ​സ​ഫ്​ കെ.​എ​ന്ന്​ സോ​ക്ര​ട്ടീ​സ് കെ ​വാ​ല​ത്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജേ​ഷ് ജ​യ​രാ​മ​ൻ ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു. ഡി.​സി. ബു​ക്സാ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​വ​ൻ മ​ര​ണ​യോ​ഗ്യ​ൻ, വി​മ​ല​വ​ന​ത്തി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ചു, ക​ട​ൽ​ക്കാ​ക്ക​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഥ​ക​ൾ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

