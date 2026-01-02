Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Jan 2026 11:06 AM IST
    2 Jan 2026 11:06 AM IST

    ക​റു​ക​ല അ​പ്പം...

    ക​റു​ക​ല അ​പ്പം...
    ഇ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന് മു​ഷി​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ആ ​അ​മ്മ​യേ​യും മ​ക​നേ​യും ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്

    സെ​റ്റ് മു​ണ്ടി​ൽ സു​ന്ദ​രി​മാ​യ ഒ​രു അ​മ്മ. വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ അ​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ക​ന് എ​ന്തോ ഒ​രു ഈ​ർ​ഷ പോ​ലെ.

    വ​ഴി​യി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ നേ​ഴ്സ് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ അ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ അ​യാ​ൾ എ​ൻ്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു.

    " അ​വ​ളെ കാ​ണാ​നി​ല്ല​ല്ലോ ..."

    അ​യാ​ൾ ആ​കു​ല​പ്പെ​ട്ടു.

    "ഇ​പ്പോ വ​രും , മ​ക്ക​ളെ വി​ട്ടി​ട്ട് വേ​ണ്ടേ എ​ത്താ​ൻ നീ ​വേ​ണോ​ങ്കി പൊ​യ്ക്കോ, നേ​രം ക​ള​യ​ണ്ട "

    ഒ​രു കൗ​തു​ക​ത്തി​ന് അ​വ​രെ നോ​ക്കി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ അ​മ്മ എ​ന്നെ നോ​ക്കി ചി​രി​ച്ചു.

    തി​രി​ച്ചു ചി​രി​ച്ച​പ്പോ അ​മ്മ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ക​ൻ്റെ കൂ​ടെ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​താ…,

    മോ​ൾ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് എ​ത്താം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്, മോ​ളെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​ട്ട് വേ​ണം അ​വ​ന് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ …

    എ​ന്നോ​ട് വി​ശേ​ഷം പ​റ​യു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ മു​ഖം പെ​ട്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്ന ക​ണ്ട​പ്പോ ഞാ​ന​ങ്ങോ​ട്ട് നോ​ക്കി.

    ഒ​രു ചു​രി​ദാ​ർ​കാ​രി ധൃ​തി​യി​ൽ ഓ​ടി വ​രു​ന്നു....

    അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​തും ര​ണ്ടു പേ​രും കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ക​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് വി​ളി​ക്ക് എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു.

    " എ​ന്തേ നീ ​വൈ​കി​യേ അ​വ​ന് പോ​കേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ..."

    അ​മ്മ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് കു​സൃ​തി​യോ​ടെ മ​ക​ൾ:

    " അ​തി​ന് അ​മ്മേ​ടെ

    'അ​ട '

    ഒ​ന്ന് വെ​ന്തു കി​ട്ട​ണ്ടേ ?"

    " കൊ​ണ്ട​ന്നാ..... "

    കൊ​തി​യോ​ടെ അ​മ്മ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ അ​വ​ൾ ബാ​ഗ് തു​റ​ന്ന് ഒ​രു സ്റ്റീ​ൽ പാ​ത്രം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു

    അ​തി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു ക​ഷ​ണം

    ' അ​ട ' അ​മ്മ​യു​ടെ വാ​യി​ൽ വെ​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തു.

    "ന്ത് ​ര​സാ....

    എ​ത്ര നാ​ളാ​യീ​നോ .... തി​ന്നി​ട്ട്.

    അ​വി​ടെ ആ​ർ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ലാ​ന്ന് തോ​ന്ന​ണ് അ​തോ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​റും ഇ​ല്ല...."

    ഒ.​പി​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ ആ ​അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും ക​ഥ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്....

    "ക​റു​ക​ല അ​പ്പം ക​ണ്ടി​ട്ട് ത​ന്നെ എ​ത്ര നാ​ളാ​യി​ന്ന​റി​യോ നി​ന​ക്ക് "

    സാ​രു​ല്ലാ​ട്ടാ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ വ​രു​മ്പോ ഞാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ണ്ട് വ​രാ​ട്ടാ.."

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​മ്മ എ​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്

    "ദേ ​മോ​ളേ, ഒ​രു ക​ഷ​ണം തി​ന്ന് നോ​ക്ക് എ​ൻ്റെ മോ​ള് കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന​താ.. "

    അ​മ്മ നീ​ട്ടി​യ അ​ട വാ​ങ്ങു​മ്പോ എ​ന്നി​ലെ മ​ക​ളോ​ട് എ​നി​ക്ക് പൂഛം ​തോ​ന്നി.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടോ പി​ന്നെ അ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നി​യി​ല്ല...

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ൻ്റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു

    ന​ന​വ് പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

