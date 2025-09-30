Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST

    ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് സാഹിത്യ അവാർഡ് എം.എൻ. കാരശ്ശേരിക്ക്

    ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് സാഹിത്യ അവാർഡ് എം.എൻ. കാരശ്ശേരിക്ക്
    എം.എൻ. കാരശ്ശേരി

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: സാ​ഹി​ത്യ നി​രൂ​പ​ക​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കേ​ട​ത്തി​ന്റെ ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി വി​ചാ​ർ വി​ഭാ​ഗ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ പു​ര​സ്ക‌ാ​രം പ്ര​ശ​സ്‌​ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി​ക്ക്. 25,000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ശി​ൽ​പ​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    ന​വം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​പി.​വി. കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Literature awardMN Karasseri
    News Summary - Balachandran Vadakkedath Literature Award goes to M.N. Karassery
