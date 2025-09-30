ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് സാഹിത്യ അവാർഡ് എം.എൻ. കാരശ്ശേരിക്ക്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST
Updated Ondate_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST
ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് സാഹിത്യ അവാർഡ് എം.എൻ. കാരശ്ശേരിക്ക്text_fields
bookmark_border
News Summary - Balachandran Vadakkedath Literature Award goes to M.N. Karassery
Listen to this Article
തൃശൂർ: സാഹിത്യ നിരൂപകനും വാഗ്മിയുമായിരുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെ.പി.സി.സി വിചാർ വിഭാഗ് തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ. എം.എൻ. കാരശ്ശേരിക്ക്. 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ശിൽപവുമടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
നവംബർ ആദ്യവാരം സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. പി.വി. കൃഷ്ണൻ നായർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story