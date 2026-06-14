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    Literature
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 2:40 PM IST

    അ​യാ​ൾ

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    അ​യാ​ൾ
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    അ​യാ​ളു​ണ​ർ​ന്നു..

    പാ​തി പൊ​ട്ടി​യ ജ​ന​ൽ ചി​ല്ലി​ന​പ്പു​റ​ത്ത്

    ഒ​രു റൂ​ഹാ​നി​പ്പ​ക്ഷി ക​ര​ഞ്ഞു.

    ന​ല്ല​പാ​തി മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ത്ത​ണ​ലി​ൽ

    ഉ​റ​ക്കം പി​ടി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ

    പാ​തി ച​ത്ത​താ​ണ് സ്വ​ത്വം.

    ചു​റ്റും ച​ലി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലോ​രോ​ന്നും

    അ​ന്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്.

    ആ​രു​ടേ​യും ആ​രു​മ​ല്ലാ​താ​യ​തു മു​ത​ൽ​ക്ക്..

    ആ​രോ കാ​ണു​ന്നൊ​രു ‘അ​യാ​ളാ’​യ​തു മു​ത​ൽ​ക്ക്...

    അ​പ​ര​ത്വം സ്വ​ന്ത​മാ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ്

    ചി​ന്ത​യു​ടെ തീ​രം അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​വു​ക.

    ഒ​റ്റ​ക്കാ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ്,

    മു​ര​ടി​ച്ച ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ പ​ട​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ക.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ന​ഞ്ഞ ചു​ള്ള​ലു​ക​ൾ

    അ​ടു​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കേ,

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ നാ​വ് വാ​തോ​രാ​ത​ല​റി.

    അ​യാ​ൾ പേ​ര് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​റ്റ​യാ​ണ്.

    പേ​രു ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​റ്റ​ക​ളെ​ല്ലാം ‘അ​യാ​ളാ’​ണ്.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലും

    സ്വ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി​യി​ലും

    എ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ളാ​ണ്.

    പേ​രു ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ർ...

    നേ​രം നോ​വാ​യ​വ​ർ...

    ആ​രോ കാ​ണു​ന്ന ‘അ​യാ​ളാ’​യ​വ​ർ..

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    TAGS:booksCulturepoemliterature
    News Summary - Ayal
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