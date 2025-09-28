Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചാ​യം​ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ

    അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​

    അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​യു​ടെ ‘മ​ദ​ർ മേ​രി കം​സ് ടു ​മി’ (Mother Mary Comes To Me) എ​ന്ന ഓ​ർ​മ​പ്പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​മ്മ മേ​രി റോ​യി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു പോ​വു​ക​യാ​ണ് മ​ക​ൾ അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി. അ​മ്മ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​ടെ ‘അ​ഭ​യ​വും അ​വ​രു​ടെ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു’ എ​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പു​സ്ത​കം ഒ​ര​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ലു​ള്ള കു​റെ​യ​ധി​കം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ക​ഥ​കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് എ​ളു​പ്പം ബോ​ധ്യ​മാ​കും.

    ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​രം അ​ച്ഛ​ന്റെ സ്വ​ത്തി​ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നി​ൽ ഒ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശം മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, അ​തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല വി​ധി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് മേ​രി റോ​യ്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളു​ടെ അ​മ്മ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും കാ​രു​ണ്യ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​മ്മ-​മ​ക​ൾ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും വൈ​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക വി​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ പേ​ജി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘മ​ദ​ർ മേ​രി കം​സ് ടു ​മി’ മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഓ​ർ​മ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്, അ​വ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്, വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തി​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചേ​ർ​ത്തു പി​ടി​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ക​ർ​ത്തെ​ഴു​ത്താ​ണ്.

    അ​രു​ന്ധ​തി​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ അ​വ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ര​പ്പോ​ൾ അ​സ​മി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ തീ​ർ​ത്തും നി​രാ​ശ്ര​യ​രാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന കു​ടും​ബം, ഊ​ട്ടി​യി​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ചെ​റി​യൊ​രു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ആ​സ്ത​മ രോ​ഗി​യാ​യ മേ​രി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടും യോ​ജി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഊ​ട്ടി​യി​ലെ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് പി​തൃ​സ്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മേ​രി​യു​ടെ അ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. വീ​ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ടും തോ​റ്റു കൊ​ടു​ത്ത് ശീ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​മ്മ, ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ വ്യ​വ​ഹാ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത് പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ച​രി​ത്രം.

    മേ​രി റോ​യി ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ക്ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹം പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ, ത​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ശി​പി​ടി​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്, ഒ​രു​നാ​ൾ 16ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക​വ​ൾ വീ​ടു​വി​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​ണ്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ സ്വ​യ​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള ക​ത്തി​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഡ​ൽ​ഹി അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ഗ​തി​ക​ൾ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള താ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​മ്മ മേ​രി റോ​യി അ​ത്യ​ധി​കം ദു​രൂ​ഹ​വും അ​തി​ലേ​റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ്. മ​ക​ളെ അ​വ​ർ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും മ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ന്നെ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ശ​സ്തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ അ​വ​ർ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കി​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​മ്മ സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ടു. ‘നി​ങ്ങ​ൾ അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ അ​മ്മ​യ​ല്ലേ’ എ​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടു മേ​രി​യെ​പ്പോ​ഴും ക്ഷോ​ഭി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ‘നീ ​കാ​ര​ണം എ​നി​ക്ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​പോ​ലും പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​താ​യി’ എ​ന്ന​വ​ർ ഒ​രു​വേ​ള അ​രു​ന്ധ​തി​യോ​ട് ക്ഷോ​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​രി റോ​യി​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ച്ഛ​നി​ൽ നി​ന്നും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ഉ​ള്ളു പൊ​ള്ളി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ൽ​പം അ​നു​ക​മ്പ​യോ​ടെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ലി​യേ​റ്റം കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം, വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ്രൊ​പ്പോ​സ​ലി​നു​ത​ന്നെ അ​ധി​കം ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ അ​മ്മ സ​മ്മ​തം മൂ​ളി​യി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് റോ​യി അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ ക​ണ്ട സ്വ​പ​ന​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യോ​ടെ മേ​രി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗ​ർ​ഭം​ധ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ത് അ​ല​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ച്ച​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച​തും അ​മ്മ​യു​ടെ ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ഒ​രു കു​ഞ്ഞാ​യി അ​രു​ന്ധ​തി വ​ള​ർ​ന്ന​തും ഏ​റെ ഹൃ​ദ​യ വേ​ദ​ന​യോ​ടെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി.

    മേ​രി റോ​യി ന​ല്ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള സ്ത്രീ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ അ​വ​ർ​ക്കു ചു​റ്റു​മു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും അ​വ​ർ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​പ്പോ​ഴും അ​ക​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം. ഈ ​ഓ​ർ​മ​ക​ള​ത്ര​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. അ​മ്മ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഇ​തെ​ന്ന് അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​യി​യു​ടെ എ​ല്ലാ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും അ​മ്മ കു​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ശ​യ​ദൃ​ഷ്ടി​യോ​ടു കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ത​ന്റെ മ​ക​ൾ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ല്ല​ത​ല്ലാ​ത്ത​ത് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മെ​ഴു​തു​മെ​ന്ന് മേ​രി റോ​യി എ​പ്പോ​ഴും ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പാ​ണ് പു​സ്ത​ക​മെ​ങ്കി​ലും ഏ​താ​ണ്ട് നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ, ചി​ല​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്രം പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്രി​യ​മാ​കു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ ര​ച​നാ രീ​തി ഈ ​ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പെ​രും​നു​ണ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത പ​ല ബിം​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ല​യി​ട​ത്താ​യി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​യു​ന്നു. അ​നീ​തി​യോ​ടു​ള്ള പ​തി​വ് രോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.


    പു​റ​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന അ​മ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​രു​ന്ധ​തി അ​വ​സാ​ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്നെ​ക്കാ​ൾ ഞാ​ൻ സ്നേ​ഹി​ച്ച മ​റ്റൊ​രാ​ളു​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​മ്മ അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​വൈ​കാ​രി​ക​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യ, അ​മ്മ-​മ​ക​ൾ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ട്ടും ചാ​യം ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: I still see her clearly. All the time. She is walking on the high seas. Through storm and stillness, through sunshine and rain. She is walking when the tide is high, she is walking when it is low... She is always alone.

