    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 1:59 PM IST

    നീ​യോ ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ട​യോ​ൻ

    നീ​യോ ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ട​യോ​ൻ
    കെ.എൻ. പണിക്കർ, യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തി, കെ.ജി.എസ്

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഇ​താ ആ ​പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ക്ക്, സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കും വി​ധം ശി​ര​സ്സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി വീ​ണ്ടും ക​ട​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു, വ​ക​തി​രി​വി​ന്റെ ക​ണ്ണ് മൂ​ടും​വി​ധം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്! ഒ​ട്ടും ഒ​ളി​ച്ച​ല്ല, പ​ക​ൽ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ന​ല്ല​വ​ണ്ണം തെ​ളി​ഞ്ഞ് ഇ​നി​യൊ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം!. കു​ട​പി​ടി​ക്കാ​തെ, ചെ​രി​പ്പി​ടാ​തെ, മു​ഖം​മൂ​ടി അ​ണി​യാ​തെ ക​ട്ട​ക്ക് ക​ട്ട തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ!.

    ഒരു പാവം പേരിന്റെ പേരിൽ അ​സം​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്! പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ത്ര​യോ സ്​​ഥ​ല​പ്പേ​രു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു പേ​ര​ല്ല, ഡൈ​നാ​മി​റ്റാ​ണ്! അ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം വ​ല്ല പാ​വ്​േ​ലാ​വ്മു​ക്കെ​ന്നോ കോ​യ​മു​ക്കെ​ന്നോ മ​റ്റോ പേ​രു മാ​റ്റി​യാ​ൽ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടാ​വും. പ​ക്ഷേ, അ​വി​ടം​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും തീ​രി​ല്ല.

    എ​ന്താ​യാ​ലും കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ആ​വി​ധം പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന ഒ​രു പേ​രി​ട്ട​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​വി​ല്ല, കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​വി​ല്ല, കോ​ൺ​ഗ്ര​സോ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റോ ലീ​ഗോ എ​ന്തി​ന് ബി.​ജെ.​പി​പോ​ലും ആ​വി​ല്ല! പി​ന്നെ ആ​ര്, എ​ന്തി​ന്, എ​പ്പോ​ൾ പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തൊ​രു പൊ​ല്ലാ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ആ ​പേ​രി​ട്ടു? പാ​ക് ചേ​ർ​ന്ന ആ ​പാ​വം മൈ​സൂ​ർ​പാ​ക്ക്പോ​ലും ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലൊ​രു പ്ര​തി​യാ​ണ്. പി​ന്ന​ല്ലേ ആ ​പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക്?

    ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​ത​ന്നെ കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, വ​ല്ല ബ​ർ​മാ​മു​ക്ക് സി​ലോ​ൺ​മു​ക്ക് എ​ന്നൊ​ക്കെ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ പോ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ? സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ത​ക്ക് സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ത ആ​വേം ചെ​യ്തു, കൊ​സ​റ​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​യേം ചെ​യ്യാം! അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ​രും അ​തി​നെ​തി​രെ കൊ​ടി​പി​ടി​ക്കാ​നും വ​ടി എ​ടു​ക്കാ​നും മി​ന​ക്കെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ത്തി പു​ക പ​ട​ർ​ത്താ​നി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നി​ന് ചു​മ്മാ ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ആ​രെ​ങ്കി​ലും തീ ​കൊ​ടു​ക്കു​മോ?

    മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ന്ന​ത്തൂ​രും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ അ​രു​വി​പ്പു​റ​വും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​വി​ധം ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​വ​ക്കൊ​ന്നി​നു​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു സ്​​പെ​ഷ​ൽ പേ​ര് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നു​മാ​ത്രം എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​യി? ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന് പേ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ‘പ​ച്ച പാ​കി​സ്താ​ൻ’ എ​ന്നീ പ്ര​കാ​രം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ന്ന് പോ​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞ പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്കു​ക​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞ പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ക്കു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ടും രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​ത് ഒ​രേ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന സ​ത്യ​മാ​ണ് പാ​ക് പേ​രു വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. പേ​രി​ട​ലി​ൽ അ​ട​ക്കം ജ​നാ​യ​ത്തം എ​വി​ടെ തോ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യാ​ണ്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റി, കാ​ണു​ന്നു പു​രാ​ണ അ​സ്​​ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യു​ച്ഛ​ക്തി തൂ​ണി​നൊ​പ്പം എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ മു​മ്പ്! ഇ​ന്ന് അതായത്, ആ ​പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, ജാ​തി​പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ണ​ന് കൊ​ഴു​ത്ത ഒ​രു ശ​രീ​ര​വും​കൂ​ടി തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ സ​ർ​വ​പ്ര​താ​പ​വും കൈ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു!

    പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് സ്വ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ ആ​ദ്യ സൗ​ജ​ന്യ ടി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടി​യ​ത് ഡോ. ​അ​ന​ന്ത​മൂ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണ്! ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ഞാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വി​ടും എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്, ന​മോ ബ്രി​ഗേ​ഡ് അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് പോ ​പോ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ എ​ന്നാേ​ക്രാ​ശി​ച്ച​ത്. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ടി​നു ചു​റ്റു​മ​വ​ർ ആ​ഭാ​സ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    മ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഗാ​ന്ധി​വ​ധാ​ന​ന്ത​ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും​വി​ധം മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി! ശ​രി​ക്കും അ​ന​ന്ത​മൂ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ പൊ​രു​ൾ, ഇ​താ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് തീ ​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​താ​ക്കീ​ത് അ​ർ​ഹി​ക്കും​വി​ധം മ​റ്റ് പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ഏ​റ്റു​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, അ​താ​യ​ത് അ​ന​ന്ത​മൂ​ർ​ത്തി നി​ങ്ങ​ളൊ​റ്റ​ക്ക​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന​വ​ർ ഇ​ടി​വെ​ട്ടും​വി​ധം ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ന്ന് ഒ​രു ഇ​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ൽ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​മ​ല്ല, ശ​ത്രു​രാ​ജ്യം പോ​ലു​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വാ​ദി​ക​ളെ പൊ​തു​വി​ലും മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു വി​ല്ല​ൻ ക​ച്ച​റ വാ​ക്കാ​ണ്! അ​വി​ക​സി​ത​മാ​യ ആ ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്​​ഥ​യെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​പ​നി​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കെ.​ജി.​എ​സ്​ എ​ഴു​തി​യ ക​വി​ത​യു​ടെ പേ​രു​ത​ന്നെ ‘പാ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കൂ’ എ​ന്നാ​ണ്. സ​ർ​വ വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​ക​ളെ​യും പൊ​ളി​ച്ച് കൈ​യി​ൽ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ ​ക​വി​ത​മാ​ത്രം മ​തി​യാ​വും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പാ​ക് വി​ളി​യു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പൈ​ങ്കി​ളി​ത്ത​ര​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​റ്റൊ​ഴി​ക്കാ​ൻ.

    ‘ഇ​ന്ന് കേ​ട്ട തെ​റി/ പാ​ക്കി​സ്​​ഥാ​നി​ലേ​ക്ക് പോ/ ​ഭ്ര​ഷ്​​ട്/ ദ്വാ​ര​ക​യി​ലേ​ക്ക​ല്ല/ യെ​രൂ​ശ​ലേ​മി​ലേ​ക്ക​ല്ല/ മെ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​മ​ല്ല/ ദൈ​വ​സ്​​ഥാ​നി​ലേ​ക്കൊ​ന്നു​മ​ല്ലാ/ എ​ന്തി​നു വെ​റു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് നി​ന​ക്കു​പോ​ലും/ നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു മ​ത​സ്​​ഥാ​നി​ലേ​ക്ക്/ എ​ന്തി​ന് പൂ​ജി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് നി​ന​ക്കു​പോ​ലും/ നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു മ​ത​സ്​​ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്/ നി​ന​ക്കെ​ന്നെ തു​ര​ത്ത​ണം/ നീ​യോ ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ട​യോ​ൻ/ എം​ഡി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ർ​ഷ​ൽ സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​തി, ഒ​രേ​യൊ​ര​വ​കാ​ശി/ ജ​ന്മാ​വ​കാ​ശ​മെ​ങ്കി​ൽ/ അ​ത് ന​മു​ക്ക് തു​ല്യം/ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​യാ​ലെ​ന്താ പാ​ക്കി​സ്​​ഥാ​നി​ലേ​ക്ക്. ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​തം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല/ മ​ക്ക​ളെ വി​ടാ​മെ​ന്നെ​ന്നോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​തും/ ഗു​രു​ജി ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ.’

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബാ​ബ​രി​പ​ള്ളി പൊ​ളി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഡോ. ​കെ.​എ​ൻ. പ​ണി​ക്ക​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​പോ​ലെ അ​യോ​ധ്യാ ന​ഗ​റും അ​തേ​പേ​രി​ലു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു. ഒ​രു പു​തി​യ പേ​ര് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്നും ആ​രാ​ണ​ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും പ​ഠി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​യോ​ധ്യ​ന​ഗ​ർ പോ​ലെ​യ​ല്ല പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക്! ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തു​ള്ള പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ, മ​റ്റേ​ത് ശ​രി​ക്കുംമ​റ്റേ​ത്ത​ന്നെ! പാ​കി​സ്താ​ൻ​പോ​ലു​ള്ള ശ​ത്രു​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ സ്​​ഥ​ല​പ്പേ​രാ​യി വ​ന്ന് സ്വ​യം സി​ന്ദാ​ബാ​ദ് വി​ളി​ക്കാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞു? ഒ​റ്റ​വാ​ക്കി​ൽ അ​തെ/​അ​ല്ല, ശ​രി/​തെ​റ്റ് എ​ന്നി​പ്ര​കാ​രം ഉ​ത്ത​രം എ​ഴു​താ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം, സ​ത്യം​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, പ്ര​ശ്നം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച​വ​ർ മു​ത​ൽ വി​ഭ​ജ​ന​കാ​ല​ത്ത് പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ പെ​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി സ്​​ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​വ​രെ പൗ​ര​ത്വ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് പോ​ലു​ള്ള വെ​റും സ്​​ഥ​ല​പ്പേ​രു​ക​ൾ തീ​യി​ല്ലാ​തെ​യും ക​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​ഭ​ജ​ന​കാ​ല​ത്ത് പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​വ​രെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ഭീ​തി​യു​ടെ ആ​ഴ​മാ​ണ് പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ‘പ​ര​ദേ​ശി’​യും (2007), ടി.​കെ. രാ​ജീ​വ്കു​മാ​റി​ന്റെ ‘കോ​ളാ​മ്പി’​യും (2019) പോ​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സി​നി​മ​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ േപ്ര​ത​വാ​ഴ്ച​യി​ൽ പൊ​ടി​യു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​യോ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്, സം​ശ​യാ​ത്മ​ക​മാ​വു​ന്ന, ആ​വി​ധം ആ​ക്കി​യ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​പ്പി​ൽ വേ​വു​ന്ന​ത് മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശം​പ​ര​ത്തു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​സ​പ്പേ​രാ​യി മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ്​​ഥ​ല​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്!

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ ഗു​രു​ജി ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​റു​ടെ ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’ പൊ​തു​വി​ൽ മ​റ്റി​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യി, ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​സം​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ച്ച​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഇ​ച്ഛ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത ഒ​രു സം​സ്​​ഥാ​നം! അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു: ഇ​ന്നു കേ​ര​ളം പ്ര​ശ്ന​സം​സ്​​ഥാ​ന​മാ​ണ്. ഭാ​ര​തീ​യ ദേ​ശീ​യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ ല​യി​ച്ചൊ​ഴു​കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത വി​വി​ധ ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ന്നു​മാ​ത്രം മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ല​പൊ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഈ ​ഭാ​ർ​ഗ​വ​ഭൂ​മി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​മൊ​രു​മി​ച്ച് നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തെ ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള​മാ​യ​ല്ല, ഭാ​ർ​ഗ​വ​ഭൂ​മി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് കൊ​ല്ല​മേ​റെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ​ര​ശു​രാ​മ​നും മ​ഴു​വും ക​ട​ലു​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം കേ​ര​ളം. പ​ര​ശു​രാ​മ​ന്റെ മ​ഴു​വി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ല, പു​ന്ന​പ്ര​വ​യ​ലാ​റി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യ സ​മ​ര​സ​ഖാ​ക്ക​ളു​ടെ ചോ​ര​യു​ടെ ചു​വ​പ്പി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ന്റെ ഉ​പ്പി​ലു​മാ​ണ് കേ​ര​ള​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ട​ൽ​ക​ട​ന്നു​പോ​യ മ​ല​യാ​ളം പ​ല​തും ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും സ​ഹി​ച്ചും കൊ​ടു​ത്തും സ്വ​പ്നം​ക​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്, പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ളും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്​​നേ​ഹ​വു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ഢ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ ​പ​ഴ​യ കി​രീ​ട​വും ക​സ​വു​മ​ല്ല, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​റ്റി​ക്കു​ത്തി​യ ക​ള്ളി​മു​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നും അ​റ​ബി​കു​ബ്ബൂ​സി​ൽ​നി​ന്നും അ​സം​ഖ്യം സ​മ​ര​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് അ​നേ​ക​രു​ടെ ചു​ണ്ടി​ൽ അ​ത്ത​ർ​ച്ചി​രി നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ, ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന സ്​​ഥ​ല​പ്പേ​രു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക?

    മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’ പൊ​തു​വി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്, അ​സം​ഖ്യം കു​ട്ടി​പാ​കി​സ്​​താ​നു​ക​ൾ എ​ന്നും പ​ച്ച​വി​പ​ത്ത് എ​ന്നു​മാ​ണ്. ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’​യി​ലൊ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും ഇ​പ്ര​കാ​രം വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ​പി​ന്നെ, പാ​കി​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക് എ​ന്ന സ്​​ഥ​ല​നാ​മം അ​തി​ൽ​നി​ന്നും ഊ​റി​വ​ന്ന​താ​വു​മോ? എ​ങ്കി​ൽ​പി​ന്നെ ഈ ​പേ​രും പൊ​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ത​ന്നെ എ​ന്തി​ന് ബ​ഹ​ളം വെ​ക്ക​ണം? അ​വ​രി​ട്ട പേ​രി​നെ​തി​രെ അ​വ​ർ​ത​ന്നെ പി​ന്നീ​ട്സ​മ​രം ചെ​യ്യു​മോ? ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്ര​യോ ന്യാ​യ​മാ​ണ്.

    പ​ക്ഷേ, അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്ക് അ​തി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കും​വി​ധം അ​ഗാ​ധ​മാ​ണ്. പ​രി​ഹാ​സ​പ്പേ​രി​നെ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ത മു​ഴു​വ​ൻ ജാ​തി-​മ​ത-​പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​ഗ​ണ​ന കൂ​ടാ​തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ആ ​പേ​ര് ഒ​രു പ​രി​ഹാ​സ​പ്പേ​ര​ല്ലാ​താ​യി മാ​റാം. പേ​രി​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​ണി​നോ​ക്കി പോ ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റേ എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വും വി​ധം, അ​ത് മാ​റി​യാ​ൽ അ​തോ​ടെ, പേ​രി​ട്ട​വ​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​വും. അ​പ്പോ​ള​വ​ർ പേ​രി​ട്ട​തി​ന്റെ കു​റ്റം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കും.

