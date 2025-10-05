Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ണ്ണി​നും മ​നു​ഷ്യ​നും ഒ​രു അ​ക്ഷ​ര​ത്തു​രു​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ണ്ണി​നും മ​നു​ഷ്യ​നും ഒ​രു അ​ക്ഷ​ര​ത്തു​രു​ത്ത്
    cancel

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വ്യ​തി​യാ​ന​വും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​വും സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന് ക​ടു​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു. ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, താ​പ​നി​ല​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഭാ​വി​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​നും ഏ​ൽ​പി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന പ​രി​ക്ക് നി​സ്സാ​ര​മാ​വി​ല്ല. ക​ട​ലി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ ശൃം​ഖ​ല​യെ ഇ​ത് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കും. മ​റൈ​ൻ സ്റ്റീ​വാ​ർ​ഡ്ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ (എം.​എ​സ്.​സി) ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്നു. സേ​തു​വി​ന്റെ പു​തി​യ നോ​വ​ൽ ‘അ​ന്ത​ക​വ​ള്ളി​ക​ൾ’ പ്ര​കൃ​തി​ക്കു​മേ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യും അ​തു​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​ണ്.

    മ​ണ്ണും മ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​യും സേ​തു​വെ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള ക​ഥാ​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ചോ​ള​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്ത് അ​നേ​കം കു​ള​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി നോ​വ​ലി​ലെ ക​തി​ർ പ്രി​യം​വ​ദ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ പി​ൽ​കാ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ക​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ!

    ‘മു​രു​ക​ൻ വ​ര​ച്ച ചു​വ​ന്ന കു​ഴി​യു​ടെ ചു​റ്റും ക​ണ്ട ഉ​റു​മ്പു​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, എ​ന്നോ ച​ത്ത ചു​വ​ന്ന ഉ​റു​മ്പു​ക​ൾ! കാ​ലം ച​ത​ച്ച​ര​ച്ച ചോ​ണ​നു​റു​മ്പു​ക​ൾ, നോ​വി​ക്കി​ല്ല അ​വ പ​ക്ഷേ ക​ടി​ച്ചു തൂ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കും... തൂ​ത്തി​ട്ടും തൂ​ത്തി​ട്ടും പോ​കാ​ത്ത ചോ​ണ​നു​റു​മ്പു​ക​ൾ!’

    മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ​യും നി​ർ​മി​ത ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു നേ​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​കു​ന്ന ഭാ​ഷ​യാ​ണ് നോ​വ​ലി​ലു​ട​നീ​ളം. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ‘കാ​മാ​ക്ഷി​പു​ര’​മെ​ന്ന ക​ൽ​പി​ത ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ന​യി​ക്കു​ന്നു. കാ​വേ​രി​യെ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ മു​രു​ക​ൻ ത​ന്റെ കാ​ൻ​വാ​സി​ലൂ​ടെ നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​വേ​രി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ വ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു മു​രു​ക​ന്റെ ശ്ര​മം!

    ‘കാ​ല​ച​ക്ര​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​തി​രി​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി, അ​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​ൻ സ്വ​യ​മേ ച​തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു’ എ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ. ‘വെ​ട്ടം തെ​ളി​യു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വ​ഴു​തി​ക്ക​യ​റി​യ സൂ​ര്യ​ൻ മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ അ​മ്പു​ക​ൾ തൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ നീ​ർ​പ്പ​റ്റും പൊ​ടി​പ്പു​ക​ളു​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​ന്ധ്യ​യാ​യ മ​ണ്ണ് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്കു നോ​ക്കി തൊ​ഴു​കൈ​യോ​ടെ മ​ല​ർ​ന്നു​കി​ട​ന്നു, ഒ​രി​റ്റു നീ​രി​നാ​യി ഉ​ഴ​റി​ന​ട​ന്ന ആ​ലം​ബ​മി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും പി​ട​ഞ്ഞു​മ​രി​ച്ചു.’ സേ​തു​വെ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​സ്‌​നേ​ഹി ആ​കു​ല​നാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ട​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യെ വി​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​തി​ർ​ക്കു​ല​ക​ൾ, ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ക്കാ​നും വി​ത​ക്കാ​നും കൊ​യ്യാ​നും അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു​മ​യോ​ടെ ആ​ണും പെ​ണ്ണും മെ​യ്യോ​ടു മെ​യ്യ് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന കാ​ല​മെ​ല്ലാം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ​ത​ന്നെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. കാ​വേ​രി​യെ ഭീ​തി​ദ​മാ​ക്കി വി​യ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്വ​പ്ന​മാ​വ​ട്ടെ വ​ര​ണ്ടു വെ​ടി​ച്ച ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​ത​യാ​ണ്. വി​ണ്ടു​പൊ​ട്ടി​യ മ​ൺ ക​ട്ട​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ല​നീ​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ പു​ൽ​നാ​മ്പു​ക​ളും പ​തി​ഞ്ഞ ഇ​രു​ളി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ ന​ടു​വി​ലാ​യി ആ​രോ കു​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​മി​രി​ക്കു​ന്ന കി​നാ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലെ അ​ജ്ഞാ​ത​ന്റെ ത​ല​യി​ലെ ചു​വ​ന്ന വ​ട്ട കെ​ട്ടും താ​ഴെ മി​ന്നു​ന്ന വെ​ള്ളി​ക്ക​മ്മ​ലു​മ​ണി​ഞ്ഞ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​വു​മൊ​ഴി​ച്ചു​ള്ള​തെ​ല്ലാം കു​ഴി​യി​ലാ​ണ്, ഏ​താ​ണ്ട് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ പാ​തി​മു​ക്കാ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തോ​ളം. അ​യാ​ൾ കു​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്നും കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണി​ന് ക​ടും ചു​വ​പ്പ്, മ​ണ്ണി​ന്റെ അ​ട​രു​ക​ളും വേ​റി​ട്ട് കാ​ണാ​നാ​കു​ന്നു​ണ്ട് കാ​വേ​രി​ക്ക്. വേ​രു​ക​ൾ... നി​റ​ങ്ങ​ൾ... ക​ല​ർ​പ്പു​ക​ൾ...

    ഗ്രെ​റ്റ തു​ൻ​ബ​ർ​ഗ്, പ​തി​ന​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കു​ല​ചി​ന്ത​ക​ളാ​ൽ സ്വീ​ഡി​ഷ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നു പു​റ​ത്ത് സ്കൂ​ൾ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും നോ​വ​ലി​ലെ അ​തി​ഥി​യാ​ണ്. മാ​മ​യു​ടെ​യും വെ​ങ്കി​യു​ടെ​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ന്നി​വ​ഴു​തു​ന്ന അ​തി​ഥി, തൂ​ൺ ബ​റി.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​മാ​ക്ഷി​പു​ര​ത്ത് വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​മു​യ​ർ​ന്നു. ആ​രു​മ​റി​യാ​തെ താ​നേ ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ൾ​വേ​ലി​ക​ൾ! മു​മ്പൊ​ന്നും ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു​മി​ല്ല. പ​ശി​മ​യും ഈ​ർ​പ്പ​വു​മു​ള്ള ഇ​ട​വും വ​ര​ണ്ട, നീ​രു​വ​റ്റി​യ ഇ​ട​വും ത​മ്മി​ൽ വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ജാ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ കൊ​ട്ടി​യ​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ക്ഷേ, അ​പ്പു​റ​ത്തെ തൊ​ഴു​ത്തി​ലെ പു​ൽ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​വും വെ​ള്ള​ത്തൊ​ട്ടി​യും ക​ണ്ട് ആ​ർ​ത്തി​പൂ​ണ്ട കാ​ലി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത് കെ​ട്ടു​പൊ​ട്ടി​ച്ചു അ​തി​രു​ക​ൾ ചാ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​മാ​കു​ന്നി​ല്ല പ​ല​ർ​ക്കും.

    അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ലി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വ​ര​യു​ന്നു​ണ്ടി​വി​ടെ. അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പെ​ണ്ണു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​വ​ർ പോ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​ൻ ത​ത്ര​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​കൂ​ടി ആ​കു​ല​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് സേ​തു​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ, ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ, ആ​കാ​ശ​പ്പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ ചെ​ടി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ജ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടി​ച്ചു​വ​റ്റി​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന ചെ​ടി​യു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ തേ​ടി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണു കു​ഴി​ച്ച കാ​വേ​രി​ക്കും മു​രു​ക​നും വെ​ങ്കി​ക്കു​മെ​ല്ലാം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദോ​ഷി​ക​ളെ​ന്നു തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​രു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ പ​ത്ത്-​പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ടി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​യെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ‘അ​ന്ത​ക​വ​ള്ളി​ക​ൾ’!

