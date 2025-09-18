Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Sept 2025 8:03 AM IST
    18 Sept 2025 8:03 AM IST

    മലയാളം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കാൻ വീണ്ടും ബിൽ; പ്രത്യേകം വകുപ്പിനും മന്ത്രിക്കും വ്യവസ്ഥ

    Malayalam official language
    മലയാ‍ള ഭാഷ

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്ന 2025ലെ മലയാള ഭാഷ ബില്ലിന്‍റെ കരടിന്​ മന്ത്രിസഭ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. മലയാളം ഭാഷക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പും മന്ത്രിയും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമേ മലയാളം ഡയറക്ടറേറ്റ്​ ഉൾപ്പെടെ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.​

    2015ൽ മലയാള ഭാഷ (വ്യാപനവും പോഷണവും) നിയമസഭ പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക്​ അയക്കുകയും പത്ത്​ വർഷത്തിനുശേഷം കാരണം വ്യക്​തമാക്കാതെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ പുതിയ ബിൽ​ കൊണ്ടുവരുന്നത്​.

    1969ൽ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ആയിരിക്കുമെന്ന്​ വ്യക്​തമാക്കി ഔദ്യോഗിക ഭാഷ നിയമം നിർമിച്ചിരുന്നു. 1973ൽ ഇത്​ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ആയിരിക്കുമെന്ന്​ ഭേദഗതി ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് 2015ൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കി പുനർനിർവചിച്ച്​ മലയാള ഭാഷ (വ്യാപനവും പോഷണവും) ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയത്​.

    ബിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ തമിഴ്​, കന്നട വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുമെന്ന സംശയമുയർത്തി അന്നത്തെ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ്​ പി. സദാശിവം രാഷ്ട്രപതിക്ക്​ അയക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ, കോളജ്​ തലങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷ പഠനത്തിന്​ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു ബിൽ.

    News Summary - Another bill to make Malayalam an official language; provision for a separate department and minister
