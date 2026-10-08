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    ആൻ കാഴ്സൻ: വാക്കുകളിലെ മിതത്വം; ദർശനത്തിന്റെ ആഴം

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    ഗ്രീ​ക്ക് പു​രാ​ണ ക​ഥ​ക​ളെ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ടു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ
    ആൻ കാഴ്സൻ: വാക്കുകളിലെ മിതത്വം; ദർശനത്തിന്റെ ആഴം
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    ടോ​റ​ന്റോ: പു​രാ​ത​ന ഗ്രീ​ക്ക് പു​രാ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ധു​നി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് മി​ക​വോ​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ആ​ൻ കാ​ഴ്സ​ന് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ള​ക്കം. വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ മി​ത​ത്വ​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ ദാ​ർ​ശ​നി​ക ചി​ന്ത​ക​ളും പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വു​മാ​ണ് ആ​ൻ കാ​ഴ്സ​ൺ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​വ്. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഗ​ദ്യ​വും പ​ദ്യ​വും ക​ല​ർ​ന്ന സ​ങ്ക​ര സാ​ഹി​ത്യ ശൈ​ലി​ക്ക് ത​ന​തു ഭാ​വു​ക​ത്വ​മു​ണ്ട്. ല​ളി​ത​വും സാ​ധാ​ര​ണ​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദാ​ർ​ശ​നി​ക അ​ർ​ഥ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ൻ കാ​ഴ്സ​ന്റെ മി​ക​വ് ഗം​ഭീ​ര​മാ​ണ്.

    ഇ​റോ​സ് ദി ​ബി​റ്റ​ർ​സ്വീ​റ്റ് (1986) എ​ന്ന കൃ​തി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യാ​ണ്. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ സോ​ക്ര​ട്ടീ​സി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​ലോ​ക​വു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത​ക്ക് പു​തു​മ​യു​ണ്ട്. പ്ര​ണ​യം ഒ​രേ​സ​മ​യം മ​ധു​ര​വും എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​വു​മാ​കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് പു​രാ​ത​ന ഗ്രീ​ക്ക് ക​വ​യി​ത്രി സാ​പ്പോ​യു​ടെ വ​രി​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ബി​റ്റ​ർ​സ്വീ​റ്റി​ൽ അ​വ​ർ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സ​മാ​ന​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കാ​ഴ്സ​ൻ കൃ​തി​ക​ൾ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രീ​ക്ക് പു​രാ​ണ ക​ഥ​ക​ളെ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ടു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ. ഓ​ട്ടോ​ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി ഓ​ഫ് റെ​ഡ് (1998) എ​ന്ന കൃ​തി​യു​ടെ ആ​ധാ​രം ഹെ​ർ​ക്കു​ലീ​സി​ന്റെ സാ​ഹ​സി​ക ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്. പു​രാ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളെ ഇ​വി​ടെ ക​മി​താ​ക്ക​ളാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് കു​റ​വൊ​ന്നു​മി​ല്ല.

    നോ​ര്‍മ ജീ​ന്‍ ബേ​ക്ക​ര്‍ ഓ​ഫ് ട്രോ​യ് (2019) യൂ​റി​പ്പി​ഡീ​സി​ന്റെ ‘ഹെ​ല​ന്‍’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ ട്രോ​യി​ലെ ഹെ​ല​ന്റെ ക​ഥ​യും മെ​ര്‍ലി​ന്‍ മ​ണ്‍റോ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ‘ഷോ​ർ​ട്ട് ടോ​ക്സ്‍ (1992) നാം ​പൊ​തു​വേ ക​ണ്ടു​ശീ​ലി​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ക​വി​ത​ക​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ​ദ്യ​വും മി​നി​മ​ലി​സ്റ്റി​ക് ഗ​ദ്യ​വും ചേ​ർ​ന്ന കൊ​ച്ചു ചി​ന്ത​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ‘ഓ​ട്ടോ​ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി ഓ​ഫ് റെ​ഡ്’, ‘ഷോ​ർ​ട്ട് ടോ​ക്ക്സ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ കൃ​തി​ക​ളി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Anne Carson Wins Nobel Prize for Literature
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