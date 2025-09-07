Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    7 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 12:27 PM IST

    അ​ൽ​ദൈ​ദ്; മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​കം

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റ് വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലാ​ൻ​ഡ്‌​മാ​ർ​ക്കു​ക​ളും പൈ​തൃ​ക​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​മാ​യി ത​ട​സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യി​ലും മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റി​നെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ൽ ദൈ​ദ് അ​തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    ജൈ​വ​സം​സ്കൃ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ വൈ​വി​ധ്യം. മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ൽ ദൈ​ദ്, മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ത്ത​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മ​രു​പ്പ​ച്ച​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം, അ​ൽ ഹ​ജ്​​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​ജു​ക​ൾ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​രാ​ത​ന ജ​ല​പാ​ത​ക​ളാ​ൽ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഷാ​ർ​ജ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് 60 കി.​മീ​റ്റ​ർ കി​ഴ​ക്കാ​യി വാ​ദി സി​ജി​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൽ ദൈ​ദ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ൽ വ​സ​ന്തം വ​ര​ച്ചി​ട്ട ചി​ത്രം പോ​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ൽ ദൈ​ദി​ലേ​ക്ക്, ഷാ​ർ​ജ-​അ​ൽ ദൈ​ദ് റോ​ഡ് വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​സാ​ഫി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ്, അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന്, അ​ൽ ദൈ​ദ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കി​ഴ​ക്കും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ ദൈ​ദി​ന് വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ഫ​ലാ​ജ് അ​ൽ മു​അ​ല്ല സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ ഭൂ​മി​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റി​നു​ള്ളി​ലെ ഒ​രു പ​ട്ട​ണ​മാ​ണ്. തെ​ക്ക് റോ​ഡ് മ​ലീ​ഹ, ക​ൽ​ബ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്നു.

    അ​ൽ ദൈ​ദ് പ​ള്ളി: ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ്

    2023ൽ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​പ​ള്ളി, ഫാ​ത്തി​മി​ദ്, ഒ​ട്ടോ​മ​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ശൈ​ലി​ക​ളെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ ചാ​രു​ത​യാ​ണ്. അ​ൽ ഉ​വൈ​ദി​ദ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ൽ ദൈ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​ക​ത്ത​ള​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ലം​കൃ​ത​മാ​ണ്. 21,994 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ദൈ​ദ് പ​ള്ളി​യി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഹാ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ്ഥ​ലം, വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ലൈ​ബ്ര​റി, വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു പാ​ർ​ക്ക്, പ​ച്ച​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ൽ ദൈ​ദ് ശാ​ഖ, അ​ൽ ദൈ​ദി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​റി​വ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​താ​ണ്.

    അ​ൽ ദൈ​ദി​ലെ അ​ൽ വു​സ്ത ക​നാ​ൽ കെ​ട്ടി​ടം

    ഷാ​ർ​ജ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ വു​സ്ത ക​നാ​ൽ കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. അ​ഷ്ട​ഭു​ജാ​കൃ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഇ​തി​ന് 76 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വും ഏ​ഴ് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി 45,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​വു​മു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ജ​ല​ധാ​ര​യു​ള്ള സൈ​ഹ് അ​ൽ മ​ഹ്ഹാ​ബ് സ്ക്വ​യ​റി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി ഇ​ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​ൽ ദൈ​ദ് കോ​ട്ട

    അ​ൽ ദൈ​ദ് കോ​ട്ട, പ​രേ​ത​നാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് എ.​ഡി 1820 മു​ത​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന്, അ​ൽ ദൈ​ദി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഇ​ത് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു, അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മ​ത്തെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഹാ​ളു​ക​ളും മു​റി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്, ഓ​രോ​ന്നും അ​ൽ ദൈ​ദി​ന്റെ​യും അ​തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ഥ​ക​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ക​ഠാ​ര​ക​ൾ, വാ​ളു​ക​ൾ, ക​ല്ല് അ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ശേ​ഖ​രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ധ ഹാ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് ഹാ​ൾ അ​ൽ ദൈ​ദി​നും അ​തി​ന്റെ കോ​ട്ട​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു, പു​രാ​ത​ന തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കൈ​വ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ ദൈ​ദ് കോ​ട്ട​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ശൈ​ഖു​മാ​രു​ടെ മു​റി. ഇ​തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

