    Literature
    Posted On
    date_range 1 March 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 2:29 PM IST

    വേ​​വു​​ന്ന ജീ​​വി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന ക​​ഥ

    വേ​​വു​​ന്ന ജീ​​വി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന ക​​ഥ
    വേ​​വും നോ​​വും

    നോ​​വ​​ൽ

    പു​​രു​​ഷു ക​​ക്കോ​​ടി

    പീ​​പ്ൾ​​സ് റി​​വ്യൂ

    ഹോ​​ട്ട​​ൽ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ വേ​​വും നോ​​വും പ​​ക​​ർ​​ത്തി​​വെ​​ക്കു​​ന്ന ര​​ച​​ന​​യാ​​ണ് പു​​രു​​ഷു ക​​ക്കോ​​ടി​​യു​​ടെ നോ​​വ​​ൽ ‘വേ​​വും നോ​​വും’. 1980ക​​ളു​​ടെ മ​​ദി​​രാ​​ശി പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ര​​ചി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട കൃ​​തി. വി​​ശ​​പ്പി​​ന്റെ​​യും ദാ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും വി​​യ​​ർ​​പ്പി​​ന്റെ​​യും ജ​​യ-​​പ​​രാ​​ജ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഗൂ​​ഢ​പ്ര​​ണ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും അ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ജീ​​വി​​തം തി​​ള​​ച്ചു​​മ​​റി​​യു​​മ്പോ​​ൾ സീ​​മ​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത സൗ​​ഹൃ​​ദ​​വും അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ബോ​​ധ​​വും ക​​രു​​ത്താ​​ക്കി മു​​ന്നേ​​റി​​യ​​വ​​ന്റെ ക​​ഥ​​യാ​​ണ് നോ​​വ​​ൽ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​രു കാ​​ല​​ത്ത് തൊ​​ഴി​​ൽ തേ​​ടു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ പ​​റു​​ദീ​​സ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ന്ന് ചെ​​ന്നൈ എ​​ന്ന് വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന മ​​ദി​​രാ​​ശി. അ​​വി​​ടെ തൊ​​ഴി​​ൽ തേ​​ടി​​യെ​​ത്തി​​യ മ​​ല​​യാ​​ളി യു​​വാ​​വി​​ന്റെ പൊ​​ള്ളു​​ന്ന ജീ​​വി​​ത​​ക​​ഥ​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണി​​ത്.

    ഒ​​രു തീ​​വ​​ണ്ടി യാ​​ത്ര​​യി​​ലാ​​ണ് ‘വേ​​വും നോ​​വും’ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. നാ​​ട്ടി​​ൽ അ​​ല്ല​​റ​​ച്ചി​​ല്ല​​റ ജോ​​ലി​​യൊ​​ക്കെ ചെ​​യ്ത് ജീ​​വി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മാ​​യ സു​​രേ​​ഷ്. ത​​ന്റെ ഉ​​റ്റ​​സു​​ഹൃ​​ത്ത് ചെ​​യ്ത തെ​​റ്റി​​ന് കു​​റ്റം ത​​ന്നി​​ൽ ആ​​രോ​​പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. സു​​ഹൃ​​ത്തി​​നെ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​മാ​​യി​​രു​​ട്ടും അ​​തു ചെ​​യ്യാ​​തെ കൈ​​മു​​ത​​ലാ​​യു​​ള്ള അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ബോ​​ധം മു​​റു​​കെ​​പ്പി​​ടി​​ച്ചാ​​ണ് മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു​​പോ​​ക്ക്. മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ൽ എ​​ത്തി സി​​നി​​മാ​​ക്കാ​​ര​​നാ​​വു​​ക എ​​ന്ന മോ​​ഹ​​വും യാ​​ത്ര​​ക്ക് പി​​ന്നി​​ലു​​ണ്ട്. സ്വ​​ത​​വേ സ​​ഹൃ​​ദ​​യ​​നും നി​​ർ​​ദോ​​ഷി​​യു​​മാ​​ണ് സു​​രേ​​ഷ്. നാ​​ട്ടി​​ലെ ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ​​വെ​​ച്ച് പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ലി അ​​ക്ബ​​റി​​ന്റെ വാ​​ക്കു​​ക​​ൾ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചാ​​ണ് യാ​​ത്ര. മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തീ​​വ​​ണ്ടി യാ​​ത്രാ​​ക്കൂ​​ലി​​പോ​​ലും ഏ​​ൽ​​പി​​ച്ച​​ത് അ​​ലി​​യെ​​യാ​​ണ്. ഈ ​​പ​​ണ​​വും ത​​ട്ടി​​യെ​​ടു​​ത്ത് ക​​ട​​ന്നു​​ക​​ള​​ഞ്ഞ അ​​ലി സു​​രേ​​ഷി​​നെ ത​​ള്ളി​​വി​​ട്ട​​ത് ആ​​ധി​​യും ഉ​​​ദ്വേ​​ഗ​​വും നി​​റ​​ഞ്ഞ യാ​​ത്ര​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ്. അ​​വി​​ടെ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്നു അ​​വ​​ന്റെ ദു​​രി​​ത​​ജീ​​വി​​തം.

    നി​​ലാ​​വ​​ത്ത് തു​​റ​​ന്നു​​വി​​ട്ട കോ​​ഴി​​യെ​​പ്പോ​​ലെ​​യാ​​ണ് സു​​രേ​​ഷ് മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ൽ എ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. എ​​ങ്ങോ​​ട്ടു പോ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന​​റി​​യി​​ല്ല. സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​രു​​മി​​ല്ല. വി​​ശ​​പ്പും ദാ​​ഹ​​വും വേ​​റെ​​യും. ജോ​​ലി​​തേ​​ടി​​യു​​ള്ള നീ​​ണ്ട അ​​ല​​ച്ചി​​ൽ. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ ഹോ​​ട്ട​​ൽ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​യാ​​വു​​ന്ന​​തോ​​ടെ ക​​ണ്ണീ​​രി​​ലും ച​​ങ്കി​​ടി​​പ്പി​​ലും പൊ​​തി​​ഞ്ഞ അ​​തി​​ജീ​​വ​​ന ക​​ഥ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. മേ​​ശ തു​​ട​​ക്കു​​ന്ന ജോ​​ലി​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യാ​​ണ് തു​​ട​​ക്കം. പി​​ന്നീ​​ട്, സൂ​​പ്പ​​ർ​​വൈ​​സ​​ർ​​വ​​രെ​​യാ​​വു​​ന്ന​​ത് ആ​​ത്മ​​സ​​മ​​ർ​​പ്പ​​ണ​​വും നി​​ശ്ച​​യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ​​വും ഉ​​ൾ​​ക്ക​​രു​​ത്താ​​യാ​​ണ്.

    സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​ണ് സു​​രേ​​ഷി​​ന്റെ ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യം. അ​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​ച്ച​​തും. തൊ​​ഴി​​ലി​​ട​​ത്തി​​ലെ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളാ​​യ അ​​ഷ്റ​​ഫും സി​​ദ്ദീ​​ഖും സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യ​​നും ച​​ന്ദ്ര​​നും സു​​കു​​വും അ​​തി​​ജീ​​വ​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​വ​​ന് ക​​രു​​ത്താ​​വു​​ന്നു. ശാ​​ന്തി അ​​ക്ക​​യും ഭ​​ർ​​ത്താ​​വും അ​​ക്ക​​യു​​ടെ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ൻ ഹൃ​​ദ​​യി​യും സ​​ഹോ​​ദ​​രി​​യും സൗ​​ഹൃ​​ദ​​ത്തി​​ലു​​പ​​രി കു​​ടും​​ബ​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​ന്റെ ഊ​​ഷ്മ​​ള​​ത പ​​ക​​ർ​​ന്നു​​ന​​ൽ​​കു​​ന്നു. ജോ​​ലി​​ക്കി​​ടെ പൊ​​ള്ള​​​ലേ​​റ്റ് മു​​ത​​ലാ​​ളി തെ​​രു​​വി​​ലേ​​ക്ക് ത​​ള്ളി​​വി​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ താ​​ങ്ങാ​​യ​​തും ഇ​​വ​​രൊ​​ക്കെ​​ത​​ന്നെ. ഹൃ​​ദ​​യ​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ല​​യ​​റി​​ഞ്ഞ നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ. താ​​മ​​സ​​സ്ഥ​​ല ഉ​​ട​​മ പെ​​രി​​യോ​​ർ ഗു​​രു​​സ്ഥാ​​നീ​​യ​​നാ​​വു​​ന്നു. അ​​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ക​​ൾ ക​​ണ്ണി​​യ​​മ്മ​​യു​​ടെ ഗൂ​​ഢ​​പ്ര​​ണ​​യം ത​​ള്ളാ​​നും കൊ​​ള്ളാ​​നും പ​​റ്റാ​​തെ ഒ​​രു​​വേ​​ള അ​​ങ്ക​​ലാ​​പ്പി​​ലാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ലോ​​ഭ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ജീ​​വി​​താ​​നു​​ഭ​​വം പ​​ഠി​​പ്പി​​ച്ച പാ​​ഠ​​ങ്ങ​​ൾ​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്.

    സു​​രേ​​ഷി​​ന്റെ സം​​ഭ​​വ​​ബ​​ഹു​​ല​​മാ​​യ മ​​ദി​​രാ​​ശി ജീ​​വി​​തം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​യ മ​​റ്റൊ​​രു തീ​​വ​​ണ്ടി​​യാ​​ത്ര​​യി​​ലാ​​ണ് അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സു​​രേ​​ഷ് ജോ​​ലി​​ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​മാ​​യി സു​​ഹൃ​​ത്ത് ന​​രേ​​ന്ദ്ര​​ന്റെ പെ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​മ​​ല​​യു​​ടെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് ദി​​നേ​​ശേ​​ട്ട​​നും സ​​ഹോ​​ദ​​രി ഷീ​​ല ടീ​​ച്ച​​റും ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് ദേ​​വ​​ദാ​​സ​​നും സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും എ​​ത്തു​​ന്നു.

    ഷീ​​ല ടീ​​ച്ച​​റു​​ടെ അ​​ർ​​ബു​​ദ​​രോ​​ഗ ചി​​കി​​ത്സ​​ക്കാ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ എ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ദേ​​ശ​​വും ഭാ​​ഷ​​യും അ​​റി​​യാ​​ത്ത അ​​വ​​ർ​​ക്ക് സു​​രേ​​ഷി​​ന്റെ സ​​ഹാ​​യം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​യി​​ൽ ശാ​​ന്തി അ​​ക്ക​​യും ഹൃ​​ദ​​യി​​യും ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ലെ സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും ക​​ണ്ണി​​യ​​മ്മ​​യും മ​​റ്റും ഉ​​റ്റ​​ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ളെ​​പ്പോ​​ലെ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ എ​​ത്തു​​ന്ന​​ത് ന​​രേ​​​ന്ദ്ര​​നെ​​യും ഷീ​​ല ടീ​​ച്ച​​റെ​​യും മ​​റ്റും വി​​സ്മ​​യി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഹൃ​​ദ​​യ​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ഴം വി​​ളി​​ച്ചൊ​​തു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ് ഈ ​​വൈ​​കാ​​രി​​ക രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ. താ​​ൻ തെ​​റ്റു​​കാ​​ര​​നാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്നു നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​ത് സു​​രേ​​ഷി​​നെ ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം സ​​ന്തോ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും സ​​ങ്ക​​ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. ഷീ​​ല ടീ​​ച്ച​​റു​​ടെ മൃ​​ത​​ശ​​രീ​​ര​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം സു​​രേ​​ഷി​​നും അ​​നു​​ഗ​​മി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്നു. ഈ ​​തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​ക്കു​​വേ​​ള​​യി​​ൽ മ​​ദി​​രാ​​ശി​​യി​​ലെ ഉ​​റ്റ​​വ​​ർ തീ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന വൈ​​കാ​​രി​​ക പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​രു​​ടെ​​യും മി​​ഴി ന​​ന​​ക്കും.

    അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ജ​​ന​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ രാ​​ഗ മോ​​ഹ ദ്വേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​ന്മ​​യ​​ത്വ​​ത്തോ​​ടെ വ​​ര​​ച്ചി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു ഈ ​​നോ​​വ​​ൽ. മാ​​ന്ത്രി​​ക​​ത ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ച ര​​ച​​നാ​​രീ​​തി നോ​​വ​​ലി​​നെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ഹാ​​രി​​യാ​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ലെ ​ഓ​​രോ സം​​ഭ​​വ​​വി​​കാ​​സ​​വും അ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ത​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ഉ​​ദ്വേ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ഇ​​ന്ദ്ര​​ജാ​​ല കു​​പ്പാ​​യ​​മ​​ണി​​ഞ്ഞ​​താ​​ണ്. ഇ​​ത് വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ന്റെ ഹൃ​​ദ​​യ​​മി​​ടി​​പ്പ് കൂ​​ട്ടു​​ന്ന​​തോ​​ടൊ​​പ്പം അ​​വ​​രെ നോ​​വ​​ലി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ത്തു​​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. ല​​ളി​​ത​​വാ​​ക്യ​​ങ്ങ​​ളും അ​​നാ​​യാ​​സ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​വും വാ​​യ​​ന സു​​ഖ​​ദ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​വ​​സാ​​ന അ​​ധ്യാ​​യം വ​​രെ യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​ത​​യു​​ടെ മാ​​ന്ത്രി​​ക​​സ്പ​​ർ​​ശം അ​​നു​​ഭ​​വ​​വേ​​ദ്യ​​മാ​​വു​​ന്നു എ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​കൃ​​തി​​യെ വി​​ശേ​​ഷ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ക്കു​​ന്നു.

