Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightവളയംപിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ...
    Literature
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 3:00 PM IST

    വളയംപിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ അക്ഷരവസന്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങ്​ ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ര​തീ​ഷ് ര​ചി​ച്ച​ത് അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ
    വളയംപിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ അക്ഷരവസന്തം
    cancel
    camera_alt

    ര​തീ​ഷും പാ​ത്തി​ക്കാ​ല​ൻ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പു​റം​ച​ട്ടയും

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ജോ​ലി: ഡ്രൈ​വി​ങ്, ഹോ​ബി: എ​ഴു​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​തി​യ​ത് 500ല​ധി​കം സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍. ഇ​ത് നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്തെ ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ക​ഥ. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​നാ​യി ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ് വ​ള​യം​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​തോ​ടൊ​പ്പം പി​റ​വി എ​ടു​ത്ത​ത് 500ല​ധി​കം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ. ക​ഥ, ക​വി​ത, ചെ​റു​ക​ഥ, യാ​ത്ര വി​വ​ര​ണം, അ​നു​ഭ​വ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന​വ​ധി ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം കൈ​ലാ​സ​പ്പാ​റ ര​ശ്മീ​ഭ​വ​നി​ല്‍ ര​തീ​ഷ് (47)എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും യാ​ത്ര​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ള​യം പി​ടി​ച്ച് ത​ഴ​മ്പി​ച്ച കൈ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ മെ​ന​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ര​ച​ന​ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പു​സ്ത​ക രൂ​പ​ത്തി​ൽ പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ലോ​റി​യു​മാ​യി ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചു​റ്റി മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ല്‍ തി​രി​കെ വ​ന്നാ​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ ത​ന്റെ മ​ഹീ​ന്ദ്ര ഫോ​ര്‍ എ​ക്‌​സ് ഫോ​ര്‍ ജീ​പ്പി​ല്‍ ക​യ​റി ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ല​ഞ്ചെ​രു​വി​ലോ, പൈ​ന്‍മ​ര​ക്കാ​ട്ടി​ലോ എ​ത്തി ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ ഇ​രു​ന്ന് തൂ​ലി​ക ച​ലി​പ്പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങും. ന​ന്നേ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലെ ക​വി​ത​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​രെ​യും കാ​ണി​ക്കാ​തെ കീ​റി​ക്ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്.

    1994 -95ല്‍ ​പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ‘വി​ട​രു​ന്ന മൊ​ട്ടു​ക​ള്‍’ ക​വി​ത കോ​ള​ജ് മാ​ഗ​സി​നി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും ലോ​ക​ത്ത് ത​ന്റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ് ര​തീ​ഷ്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വോ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ അ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ഇ​ത് ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ഏ​റി​യ​തോ​ടെ ആ​ല്‍ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചു.

    പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ള്‍, ഹി​ന്ദു, ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ചി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ‘എ​ന്‍ മാ​താ​വി​ന്‍ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍’ എ​ന്ന ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ ആ​ല്‍ബ​ത്തി​ലെ ഗാ​ന​ത്തി​ന് വ​രി​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ടി​ന്റെ ഐ​തി​ഹ്യ​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​ഥ​യും ക​വി​ത​യാ​ക്കി ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘പാ​ത്തി​ക്കാ​ല​ന്‍’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ്. അ​റ​വു​ശാ​ല​യി​ലെ അ​തി​ഥി, അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു കാ​ള​രാ​ത്രി, പു​ട്ട് ഒ​രു അ​പാ​ര​ത, കൂ​ട്ടു​കാ​രി, ഫ്രീ​ക്ക​ന്‍, നീ​ല​ക്കൊ​ടു​വേ​ലി തേ​ടി​യ പെ​ണ്ണ്, ഒ​രു​പെ​ണ്ണ് കാ​ണ​ല്‍ ച​ട​ങ്ങ്, ഒ​രു ഉ​ടു​മു​ണ്ടി​ന്റെ തേ​പ്പു​ക​ഥ, പാ​ത്തി​ക്കാ​ല​ന്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 18 ക​ഥ​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ക്കും. ഭാ​ര്യ: ര​ജ​നി. മ​ക്ക​ള്‍: അ​ര്‍ച്ച​ന, അ​ര്‍ജു​ന്‍.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:writerSpecial storyIdukki News
    News Summary - A special story about driver and writer Ratheesh
    Similar News
    Next Story
    X