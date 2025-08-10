Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightക​വി​ത: ഒ​റ്റ
    Literature
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 5:59 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:59 AM IST

    ക​വി​ത: ഒ​റ്റ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​വി​ത: ഒ​റ്റ
    cancel

    പൊ​ട്ടി​യ സ്ലൈ​റ്റി​ൽ

    എ​ഴു​തി​പ​ഠി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം

    നി​യോ​ഗി​ത​നാ​യ

    ഒ​ര​ക്ഷ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ

    മാ​യ്ച്ചു ക​ള​യു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും

    ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ഴു​താ​ൻ

    ത​ല​കു​നി​ച്ചു നി​ന്ന ഒ​റ്റ​ക്ഷ​രം

    ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ​ഴു​തി​യ

    ഒ​രു​വാ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ

    തി​ര​മാ​ല വ​രു​മെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും

    മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ള്ള

    പ്ര​ണ​യം നി​റ​ച്ച ഒ​റ്റ​വാ​ക്ക്..

    നി​റ​യെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള

    ഒ​രാ​ളു​ടെ കാ​വ്യ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ

    ഉ​രു​വം കൊ​ണ്ട

    ഒ​ര​ല​ങ്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ

    ക​വി​ത വ​റ്റി​യ വ​രി​ക​ളി​ൽ

    ച​ല​ന​മ​റ്റു പോ​കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ള്ള

    ച​മ​യ​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ ഒ​ര​ല​ങ്കാ​രം

    നി​ലാ​വ് പൊ​ഴി​ക്കു​ന്നൊ​രു രാ​വി​ലെ

    ഒ​റ്റ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    ഒ​റ്റ​യാ​വു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും

    മി​ന്നി മ​റി​യു​ന്ന ഒ​റ്റ ന​ക്ഷ​ത്രം.

    ഒ​രു ക​ര​ളും ഒ​രു ഹൃ​ദ​യ​വും

    മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഞാ​ൻ

    ഏ​ക​നാ​വു​മെ​ന്നു​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും

    ഹൃ​ദ​യ​വും ക​ര​ളും

    പ​കു​ത്ത് കൊ​ടു​ത്ത

    ഒ​റ്റ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newspoetrypoemliterature
    News Summary - A single
    Similar News
    Next Story
    X