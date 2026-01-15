Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:41 AM IST

    ആ​ദി​ത്യ​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ടൊ​രു മി​നിക്ക​ഥ

    ആ​ദി​ത്യ​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ടൊ​രു മി​നിക്ക​ഥ
    കേ​ര​ള​ന​ട​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ദി​ത്യ​ന്റെ വി​യ​ർ​പ്പ് തു​ട​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ മി​നി

    Listen to this Article

    ആ​ദി​ത്യ​ന് മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ കു​മാ​ർ മ​രി​ച്ചത്. അ​ന്ന് മു​ത​ൽ അ​വ​നും ചേ​ച്ചി അ​പ​ർ​ണ​ക്കും എ​ല്ലാം അ​മ്മ മി​നി​യാ​ണ്. അ​പ​ർ​ണ​യു​ടെ ചി​ല​ങ്ക​യ​ണി​ഞ്ഞും കു​ച്ചു​പ്പു​ടി​യു​ടെ ആ​ട​യ​ണി​ഞ്ഞും കു​ഞ്ഞു ആ​ദി​ത്യ​ൻ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ളാ​ണ് മ​ക​ന് നൃ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്പം മി​നി അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ മ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നും നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മി​നി ചെ​യ്യാ​ത്ത പ​ണി​ക​ളി​ല്ല. റി​സ​പ്‌​ഷ​നി​സ്റ്റാ​യും ബി​ല്ലി​ങ് സ്റ്റാ​ഫാ​യും സെ​യി​ൽ​സ് ഗേ​ളാ​യും ജോ​ലി ചെ​യ്തു.

    പ​ണം പോ​രാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യാ​നും വീ​ട്ടു​പ​ണി​ക്കും പോ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ കേ​ര​ള​ന​ട​ന​ത്തി​ന് ആ​ദി​ത്യ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 40,000 രൂ​പ ക​ട​മെ​ടു​ത്താ​ണ് മി​നി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ണ്ടി​പേ​ട്ട് നി​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാം മ​റ​ന്നു അ​വ​ൻ ആ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ ​ഗ്രേ​ഡ് കൂ​ടെ​പോ​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ വി.​പി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​ട​ന​ഭൂ​ഷ​ണം അ​ജ​യ​കു​മാ​റാ​ണ് ഗു​രു. നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി, ദ​ഫ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​യ്യി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.


