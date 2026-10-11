മെസ്ക്text_fields
നട്ടുച്ച നേരമായിട്ടിക്കസേരയിൽ പിന്നി-
ട്ടൊത്തിരിക്കാലമോർത്തു വിസ്മയിച്ചിരിക്കവേ
പുറത്തെപ്പന്തലിലായുണ്ണുവാനുണ്ണികളും
പകരാൻ വാത്സല്യത്തിൻ തവി ചേർത്തധ്യാപകർ!
മുന്നിലെ മേശപ്പുറം തന്നിലെപ്പത്രത്താളിൽ
ഖിന്നയായിരിക്കുന്നു വന്ദ്യയാം ലീലാവതി!
അമ്മയായനേകം പേർക്കക്ഷരം വിളമ്പിയോ-
രമ്മുഖം വാടിയതീ തീവെയിലേറ്റിട്ടല്ല.
ചോരതൻ രുചിനോക്കും ഭീകരന്മാരും
ഭാരത ഭാഗധേയ നേരവകാശികളും
ഒരുപോലറുകൊല തുള്ളുന്നു ടീച്ചർ നേർക്ക്
ഗുരു ചെയ്തപരാധം; അന്യ നോവേറ്റെടുത്തു.!
അകലെ ഗാസയിലങ്ങഭയാർഥിതൻ ക്യാമ്പിൽ,
അരുമക്കുഞ്ഞിൻ ശവം തിരയുന്നാസ്പത്രിയിൽ,
വിശപ്പോടന്നത്തിനായ് വരിനിൽക്കുന്നേടത്തും
വിളിപ്പാടകലെയായുറ്റവർ മായുമ്പോഴും...
കരയാൻ തോന്നുമ്പൊഴാക്കവിളിൽ പായുന്നതോ
കരളിൽ നിന്നൂറുന്ന ചുടു ചോരത്തുള്ളികൾ..!
ചിലമ്പൽ ശബ്ദം കേൾക്കേ തിരികെ പള്ളിക്കൂട-
ച്ചിരിയിൽ മുഴുകുവാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഞാൻ.
കണ്ടു ഞാൻ, വരാന്തയിൽ
മിനിഞ്ഞാന്നൊന്നാം ക്ലാസിൽവന്ന ‘മെസ്കിനെ’;
കുഞ്ഞു ഫലസ്തീൻ പെൺകുട്ടിയെ!
ചുവന്ന മുഖത്തിലെത്തിളങ്ങും കണ്ണുമായി
ചിരിയാം ഭാഷമാത്രം പറയും ചുണ്ടിലേക്ക്
കൈയിലെ ചുരുട്ടിയ ചപ്പാത്തി തിരുകിക്കൊ-
ണ്ടങ്ങിങ്ങു നടക്കുന്നു സുവർണ മുടിപ്പെണ്ണ്..!
അൽപ നേരത്തിൻശേഷം തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ
അപ്പുറത്തൊന്നാം ക്ലാസിൽ
ടീച്ചർമാർ കൂടി നിൽപ്പൂ.
നടുവിൽ വിതുമ്പുന്ന മെസ്കിനെ കാണാം; തന്റെ
വൈഡൂര്യക്കണ്ണിൽ നിന്നും പൊഴിയും കണ്ണീരുമായ്...
വിശന്നിട്ടല്ല, മെസ്കിൻ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞത്.
വിളമ്പിക്കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലവൾ കരഞ്ഞത്.
കടിച്ച ചപ്പാത്തി തൻ ബാക്കിയെ കളയാതെ
കരുതി വയ്ക്കാൻ ടീച്ചർ
സമ്മതിക്കാത്ത ദുഃഖം..!
വിശപ്പിന്നുണ്ടോ മതം, ദേശങ്ങൾ, ഭാഷാന്തരം?
നിശ്ശബ്ദമായിട്ടവൾ പകർന്ന പാഠമെന്തോ..!
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