Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 1:15 PM IST

    അയനം സാംസ്കാരികവേദിയുടെ എ. അയ്യപ്പന്‍ കവിതാപുരസ്കാരം പി.എ. നാസിമുദ്ദീന്

    അയനം സാംസ്കാരികവേദിയുടെ എ. അയ്യപ്പന്‍ കവിതാപുരസ്കാരം പി.എ. നാസിമുദ്ദീന്
    തൃശ്ശൂര്‍: മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയകവി എ.അയ്യപ്പന്‍റെ ഓര്‍മക്കായി അയനം സാംസ്കാരികവേദി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പതിനാലാമത് അയനം - എ.അയ്യപ്പന്‍ കവിതാപുരസ്കാരത്തിന് ഡി.സി. ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി.എ. നാസിമുദ്ദീന്റെ 'ദൈവത്തിനൊപ്പം ഒരു പിക്നിക് 'എന്ന കവിതാസമാഹാരം അര്‍ഹമായി. 11,111 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ ചെയര്‍മാനും ശൈലൻ, സുബീഷ് തെക്കൂട്ട് എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അര്‍ഹമായ കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    2026 മാർച്ച് എട്ടിന് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബോസ് ബാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന 'ഞാറോത്തെ പറമ്പിലെ തെങ്ങ് പറയുന്നത് ' എന്ന ചടങ്ങില്‍ വെച്ച് കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് അയനം ചെയർമാൻ വിജേഷ് എടക്കുന്നി, കൺവീനർ പി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:poetry award
