Madhyamam
    Literature
    Posted On
    26 Oct 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 10:04 AM IST

    യു​ദ്ധ​കാ​ലം

    പ​ത്ത് ടി​ഷ്യൂ​പേ​പ്പ​ർ ക​ഥ​ക​ൾ
    യു​ദ്ധ​കാ​ലം
    1. ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണം

    ‘‘പ്രാ​ദേ​ശി​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും പേ​ജു​ക​ൾ മു​ഖാ​മു​ഖം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം’’... ഒ​രാ​ൾ വി​ളി​ച്ച് ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘‘വൈ ​ഷു​ഡ് വീ?’’ ​പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ നെ​റ്റി​ന​ന​വൊ​പ്പി.

    ‘‘ഇ​ന്ന് പ​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത​പ്പോ താ​ളു​ക​ൾ വി​ട​ർ​ത്താ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഉ​മി​നീ​രു​പോ​ലെ, ക​ണ്ണീ​രു​പോ​ലെ ഒ​രു ന​ന​വി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും പേ​ജു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.’’

    ‘‘ഉ​മി​നീ​രും ക​ണ്ണീ​രും ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ച്ച​ടി​ച്ച​ത​ല്ല’’... പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ അ​ക്ഷ​മ​യു​ടെ അ​ച്ച് നി​ര​ത്തി.

    വി​ളി​ച്ച​യാ​ൾ കാ​ൾ ക​ട്ട് ചെ​യ്യും​മു​മ്പ് അ​ല​റി: ‘‘അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യു​ടെ സ​ചി​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​ക്കോ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ട്ടി​ണി​യി​ട​പ്പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ചി​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​ക്കോ​ളം’’

    2. മ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം

    ‘‘എ​ന്തി​നാ​ണ് പി​ന്നാ​ലേ വ​രു​ന്ന​ത്, ഞാ​ൻ ക​ള​ഞ്ഞു​പോ​യ നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​വും ച​ങ്ങ​ല​യും തി​ര​യു​ക​യാ​ണ്...’’

    പു​ഞ്ച​വ​യ​ല് കു​റു​ക്കെ​ടു​ത്തോ​ടി, ഏ​ത്ത​വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന് മ​ര​ച്ചീ​നി​പ്പ​റ​മ്പാ​കെ പ​ര​തി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​ന ചി​ന്നം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വി.

    3. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ണി

    സ്ലാ​ബ് പൊ​ട്ടി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് കു​ത്തി​യൊ​ലി​ക്കു​ന്ന അ​സ​ഹ്യ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ൽ വീ​ണു​കി​ട​ന്ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​തി​ഥി ദേ​വോ ഭ​വ, ഇ​ൻ​ക്രെ​ഡി​ബ്ൾ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യെ​ഴു​തി​യ പ​ര​സ്യ​പ്പ​ല​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ല്ലി​റു​മ്മു​ന്ന വി​ദേ​ശ​വ​നി​ത​യെ നോ​ക്കി അ​യാ​ള്‍ ചീ​റ്റി: ‘‘ഞാ​ന്‍ ക​ത്തി​യു​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നീ ​മ​ന​പ്പൂ​ര്‍വം ചാ​ടി​യ​ത​ല്ലേ!’’

    4. യു​ദ്ധ​കാ​ലം

    ഒ​രു വെ​ടി പൊ​ട്ടി.

    ഒ​രാ​ള്‍ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ന്നു​പോ​യി.

    ഒ​രു വെ​ടി​കൂ​ടി പൊ​ട്ടി.

    മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി.

    പി​ന്നെ പ​ട​പ​ടാ വെ​ടി​ക​ൾ പൊ​ട്ടി.

    ച​റ​പ​റാ കു​റേ​പ്പേ​ര്‍ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്കു​യ​ര്‍ന്നു​പോ​യി.

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ വെ​ടി​ക​ൾ പൊ​ട്ടാ​തെ ത​ന്നെ ആ​ളു​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    5. ത​ന്ത​വൈ​ബ്

    ‘ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​നീ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്താ​ണ്?, ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തെ​ന്താ​ണ്?’ അ​യാ​ൾ അ​മ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ചീ​റി പോ​പ്കോ​ൺ ക​പ്പ് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു. ശേ​ഷം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സോ​ഫ​യി​ൽ കു​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്ന് യു​ദ്ധ​വാ​ർ​ത്താ ചാ​ന​ൽ മാ​റ്റി.

    6. മ​ത്സ​ര​ക്കാ​ലം

    ഓ​ടി​യോ​ടി​ക്ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്; എ​സ്ക​ലേ​റ്റ​ര്‍പ്പ​ട​വു​ക​ൾ.

    7. കാ​ല​സ​ര്‍പ്പം

    ചു​വ​രി​ലൂ​ടെ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി.

    ക​ട്ടി​ലി​ലൂ​ടെ വ​ള​ഞ്ഞി​ഴ​ഞ്ഞു.

    കാ​ലി​ലൂ​ടെ വ​രി​ഞ്ഞു​ക​യ​റി.

    തു​ട​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​ള​ഞ്ഞു​മു​ന്നേ​റി.

    വ​യ​റ്റി​ലൂ​ടെ വ​ഴു​വ​ഴു​ത്തി​ഴ​ഞ്ഞു.

    നെ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്നു​ചു​രു​ളി​ട്ട് വാ​ല് കു​ത്തി.

    ക​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ള​യ​മി​ട്ടു.

    ക​ണ്ണി​ന് നേ​രേ ഇ​ര​ട്ട​നാ​വി​ള​ക്കി ആ​യ​വേ അ​തീ​വ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കൈ​ഫോ​ൺ മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച് അ​വ​ൻ/​ൾ കെ​ഞ്ചി: ‘ഒ​ൺ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് ഒ​ൺ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ്’.’’

    8. ഏ​ണി

    സാ​ർ, ഓ​ട അ​ട​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്‌.

    മ​രം ക​ട​പു​ഴ​കി കു​റു​കേ വീ​ണ​ത്.

    ബ​സ് ബ്രേ​ക്ക്ഡൗ​ണാ​യ​ത്...

    ഒ​ക്കെ ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു സാ​ർ.

    പ​ക്ഷേ എ​ന്‍റെ സാ​റേ, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളി​ലും കാ​ര്‍ഷി​ക ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളാ​ത്ത​തി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ജാ​ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്...

    പെ​ട്ടു​പോ​യി സാ​റേ. അ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് കോ​ഴ്സി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന​പ്പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തി​ന് എ​ത്താ​നാ​കാ​തെ പോ​യ​ത്.

    9. മേ​ഘ​സം​ഭ​ര​ണി

    ‘‘സീ​സ​ർ ഈ​ജി​പ്ത് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ്രി​യ ലൈ​ബ്ര​റി മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​ന്ന് ക​ത്തി’’

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘അ​പൂ​ർ​വ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ന​ള​ന്ദ ആ​റു​മാ​സം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ത്തി​ത്തീ​ർ​ന്ന​ത്.’’

    ‘‘ബു​ക്സ് എ​ല്ലാം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ആ​ക്കി ക്ലൗ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സം​ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി അ​വി​ടാ​ര്‍ക്കും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നോ?’’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി പ​വ​ര്‍ഗ്ലാ​സ് നേ​രേ​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ച്ചു.

    10. കു​ഞ്ഞി​ക്കൂ​ട്

    ഇ​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​യെ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലും പു​ഷ്പോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ലും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ‘ഏ​താ​ണ് കു​ഞ്ഞി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്?’ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘മൃ​ഗ​ശാ​ല​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്’ കു​ഞ്ഞി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘അ​തെ​ന്താ?’ ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭം​ഗി​യു​ള്ള കൂ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട​ല്ലോ. പു​ഷ്പോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചെ​ടി​ക്കു​പോ​ലും കൂ​ടി​ല്ല’ കു​ഞ്ഞി എ​ന്‍റെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോ​ൺ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

