Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightഒ​രു നാ​ട് ച​രി​ത്രം...
    Culture
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 2:10 PM IST

    ഒ​രു നാ​ട് ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്നു, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു നാ​ട് ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്നു, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും
    cancel

    എ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​വാം ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​രും തെ​ങ്ങി​ൻ ത​ല​പ്പി​ന്റെ താ​ല​വൃ​ന്ദ​വും വ​ന്നു​പെ​ട്ട​ത്. വി​ധി​യു​ടെ ഏ​തോ ക​ൽ​പ​നാ​ഭം​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ലാ​വാ​മ​ത്. പോ​ളി​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ശീ​ത​ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കാം ദ്വീ​പി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ നാ​ളി​കേ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദം പി​താ​വ്. ഏ​തോ ക​പ്പ​ൽ​ച്ചേ​ത​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ കൈ​ക്ക​രു​ത്തും ഇ​ച്ഛാ​ശേ​ഷി​യു​മു​ള്ള​വ​ർ നീ​ന്തി​ക്ക​യ​റി​യ​താ​വാം ഈ ​തു​രു​ത്തി​ലെ ആ​ദി മ​നു​ഷ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യം.

    ക​ട​ൽ​മാ​ല​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത ദു​ർ​ഘ​ട​ങ്ങ​ൾ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രെ മീ​ൻ​പി​ടി​ച്ചും ക​രി​ക്ക് കു​ടി​ച്ചും അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു​കാ​ണും. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നാ​ഗ​രി​ക​ത ആ ​തു​രു​ത്തു​ക​ളി​ലും വേ​രു​ക​ൾ പ​ട​ർ​ത്തി ശ​ത​ശാ​ഖി​ക​ൾ വി​ട​ർ​ത്തി​യ​തു​മാ​വാം. നാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​യു​ഴി​ഞ്ഞ് തു​ഴ​യും ക​ട​ലോ​ട​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​ക്കി അ​വ​ർ മാ​ൽ​മി​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ബൈ​ത്തു​ക​ൾ പാ​ടി പു​തി​യ അ​ക്ഷാം​ശ​ങ്ങ​ളും തേ​ടി ക​ട​ൽ സ​ഞ്ചാ​രം ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി.

    തെ​ങ്ങി​ൻ തൈ​ക​ൾ പ​തി​ക്കി​ട്ടും ച​തു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വ​ര​കും ത​രു​ണി​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്തും ചീ​രാ​ണി​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ കെ​ണി​വെ​ച്ച് കി​ളി​ക​ളെ പി​ടി​ച്ചും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി മീ​ൻ​വേ​ട്ട ചെ​യ്തും ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ർ ജീ​വി​തം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ‘ശേ​രി​വാ​ന്റെ ഫൊ​യ്ബെ​ടി’ ച​രി​ത്രാ​ഖ്യാ​യി​ക​യാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​റി​വെ​ക്ക​ലു​ക​ളു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം.

    ആ​ൾ​ത്താ​മ​സ​മു​ള്ള ദ്വീ​പു​ക​ൾ പ​ത്തെ​ണ്ണ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ. ഒ​രോ ദ്വീ​പി​ലെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​വ​രു​ടേ​തു​മാ​ത്ര​മാ​യ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​ര​പ്പൊ​ലി​വു​ക​ൾ വി​ട​ത്തി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ങ്കി​ലും ദ്വീ​പി​ന് സ​ഹ​ജ​മാ​യൊ​രു പൊ​തു ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ത്ഖ​ന​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ട്ടി​യ സാ​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ടു​ക്കു​ക​ൾ ന​മു​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റ​ക്ക​ൽ ബീ​ബി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ദ്വീ​പാ​ധി​പ​ത്യം ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ർ​ക്ക് സി​ദ്ധ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്‌​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ദ്വീ​പു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​തി​നും എ​ത്ര​യോ പി​ന്നീ​ടാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​ത്വ​മു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ശാ​ന്ത​മാ​ണ് ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സ​ഹ​ജ​ഭാ​വം. വ​ഴ​ക്കോ വ​ക്കാ​ണ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാം സ്നേ​ഹാ​ർ​ദ്ര​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും പ​ര​സ്പ​രം ആ​ശ്ലേ​ഷി​ച്ചും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചും ഒ​രു ക​ൻ​മ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​റി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ജ​ന​ത​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​വെ​ട്ട് കോ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് 1968ൽ ​കി​ൽ​ത്താ​ൻ ദ്വീ​പി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​വെ​പ്പ്. നേ​ർ​ത്തു നേ​രി​യൊ​രു കു​ടും​ബ​പ്ര​ശ്നം വ​ള​ർ​ന്നു തി​ടം​വെ​ച്ച് വെ​ടി​വെ​പ്പോ​ളം എ​ത്തി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​യ​ത് വി​ക​സി​ച്ചു. കി​ൽ​ത്താ​ൻ ദ്വീ​പി​ന്റെ പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യാ​കെ​യ​ത് കു​ഴ​ച്ചു​മ​റി​ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് പ​രാ​തി പ​റ​യാ​ൻ പോ​യ​വ​ർ സ​മ​യ​മേ​റെ പാ​ർ​ത്തി​ട്ടും തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​താ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​പോ​യ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. കാ​ര്യ​മ​റി​യാ​ൻ പി​ന്നാ​ലെ പോ​യ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു ചു​റ്റും കൗ​തു​ക​പൂ​ർ​വം വ​ട്ടം കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​മാ​യ​വ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, കൂ​ട്ട അ​റ​സ്റ്റ്. ഇ​തി​ൽ 13 കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു കു​മാ​ര​ൻ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കാ​ല​മേ​റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഈ ​കു​മാ​ര​ൻ യൗ​വ​ന​വും മ​ധ്യ​വ​യ​സ്സും പി​ന്നി​ട്ട് ജീ​വി​ത​സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. താ​ൻ ബാ​ല്യ​ത്തി​ൽ സാ​ക്ഷി​യാ​യ ആ ​ദു​ര​ന്ത​ക​ഥ വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​ച്ച​ഴു​തു​ന്നു. അ​താ​ണ് ‘ശേ​രി​വാ​ന്റെ ഫൊ​യ്ബെ​ടി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ എ​ൻ. സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് 1956ൽ. ​കി​ൽ​ത്താ​നി​ലെ ഈ ​കി​രാ​ത​മാ​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് 1968ൽ. ​വെ​ടി​വെ​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ​യ​സ്സ് പ​ന്ത്ര​ണ്ട് മാ​ത്രം. പ​ഠി​പ്പും പാ​സ്സും നേ​ടി സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി നേ​ടി. പ​തി​യെ സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ നെ​ടും​തി​രു​വ​ൻ എ​ന്ന തൂ​ലി​കാ​നാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യി.

    ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ കാ​ലം ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ നെ​ടും​തി​രു​വ​ൻ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ​മ​ച​രി​ത്ര​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് നെ​ടും​തി​രു​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ദ്വീ​പി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും അ​തി​ന്റെ വി​കാ​സ പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ദ്വീ​പി​ലെ മ​ത​വും പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​വു​മു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യും ഭാ​ഷാ​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​വി​ട​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും ഉ​ദാ​ര​ത​യു​മു​ണ്ട്. ക​ണ്ണീ​രു​പ്പും മ​ധു​ര​വു​മു​ണ്ട്. മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ക​പ്പ​ലോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പെ​രു​മ​ക​ളു​ണ്ട്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Lakshadweep
    News Summary - lakshadweep
    Similar News
    Next Story
    X