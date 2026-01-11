Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 1:39 PM IST

    ഒട്ടകങ്ങൾ എഴുതുന്നു സാമൂഹ്യ പാതകൾ

    ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​റ​ബ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്താ​ണ്. മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളെ ബ​ദു​വി​യ​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​തി​നു പി​ന്നി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ള​രാ​ത്ത പ്ര​യാ​ണ​മു​ണ്ട്. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ച്ച പാ​ത​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന​ത്, പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ഴു​തി​യ പ്ര​യാ​ണ കാ​വ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ക​വി​ത​യാ​കു​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക​ത മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കു​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗ്രാ​മീ​ണ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു നോ​ക്കൂ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. ഇ​മാ​റാ​ത്തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. അ​വ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ണ്. ഒ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ഇ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് അ​തോ​റി​റ്റി, അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​യ അ​ഡ്നോ​ക്കു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ ‘മോ​ഡ​ൺ’ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ തു​ട​രും. ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണി​ത്. വി​വി​ധ ഒ​ട്ട​ക പൈ​തൃ​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യം തു​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ തി​ള​ക്കം പു​തു യു​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ തി​ള​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. വേ​ന​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ളി​ര​ണി​യി​ച്ച കു​ളി​ർ​മ ഒ​ട്ട​ക ചി​രി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പാ​ത​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ജീ​വി​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന​ത് രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യും പൈ​തൃ​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യാ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ​ദ​വി ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പൈ​തൃ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ആ​കെ 5.9കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന 2,655 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു പു​റ​മെ, പാ​ൽ ക​റ​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​രം, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, കു​തി​ര​പ്പ​ന്ത​യം, സ​ലൂ​ക്കി റേ​സ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ സ​ലൂ​ക്കി സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം പാ​ക്കേ​ജി​ങ് മ​ത്സ​രം, അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, ന​യീ​മി ആ​ടു​ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, ഷൂ​ട്ടി​ങ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി പ​ട്ടി​ക നീ​ളു​ന്നു. അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. ഉ​ത്സ​വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 118 റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ജാ​ഹിം, വാ​ധ, ശു​ദ്ധ​മാ​യ സ​ങ്ക​ര​യി​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 1,135 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ൽ ക​റ​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ആ​റ് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. അ​തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (അ​റ​ബി തി​ലാ​ദ്, ഖ​വൈ​ർ തി​ലാ​ദ്, അ​റ​ബി ശ​രാ​യ, ഖ​വൈ​ർ ശ​രാ​യ) നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും മ​ജാ​ഹി​മി​ന് (മ​ജാ​ഹിം 1, മ​ജാ​ഹിം ഓ​പ്പ​ൺ) ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലെ​യും ആ​ദ്യ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി പൈ​തൃ​ക ക​ട​ക​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നാ​ടോ​ടി ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു. മ​ക്ഷ​ത് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ക്യാ​മ്പ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​മാ​റാ​ത്തി നാ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​യു​ടെ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ് രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും നാ​ട​ൻ പാ​ച​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​റ​ബി​ക് കാ​പ്പി ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, കാ​പ്പി​യു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം, അ​ത് എ​ങ്ങ​നെ വി​ള​മ്പ​ണം, അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​രി​വ​രി​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​ധു​നി​ക പാ​ത​ക​ൾ, ആ​ഘോ​ഷ ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്നു. റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ ക​വി​ത​ക​ൾ ജ​നി​ക്കു​ന്നു. മ​ണ്ണും മ​നു​ഷ്യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ത്മ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​തു​ത​ല​മു​റ പ​ഴ​മ​യു​ടെ ചു​വ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ആ​കാ​ശം നോ​ക്കു​ന്നു. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ന്നു ന​ട​ന്ന ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ചി​റ​ക​ടി​ക്കു​ന്നു. ലോ​കം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചേ​ക്കേ​റു​ന്നു. പൈ​തൃ​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചൈ​ത​ന്യ​മാ​ണ​ത്.

