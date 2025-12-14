Begin typing your search above and press return to search.
    Culture
    Posted On
    14 Dec 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 1:02 PM IST

    ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ

    ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ
    യു.​എ.​ഇ നി​ല​വി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​നം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ധി​ക​മാ​കി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​ദ്യ ക​ഴി​ച്ച സു​ഖ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ അ​തി​ന് തി​ള​ക്ക​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പൂ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ന​വോ​ഥാ​നം എ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ പൂ​മ​ര​വും ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ത​ണ​ലാ​ണ്. ആ ​ത​ണ​ലി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്ര​യെ​ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വ​സ്ത്ര​വും ഭാ​വി​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ചി​ല്ല​റ​യ​ല്ല. ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ച​രി​ത്ര അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഹാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൂ​ട്ടാ​യ ഓ​ർ​മ്മ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​യു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​രു ബ​ന്ധം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.​രാ​ജ്യം വെ​റു​ടെ അ​ങ്ങ് വി​ക​സി​ച്ച​ത​ല്ല എ​ന്നും അ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പി​ക​ളു​ടെ അ​ശ്രാ​ന്ത പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​രോ മ്യൂ​സി​യ​വും അ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.​യൂ​ണി​യ​ൻ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തു​മു​ത​ൽ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​വ കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി ആ​ധു​നി​ക ശൈ​ലി​യി​ൽ ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നേ​തൃ​ത്വം വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ബോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ത്തു​ക​ൾ പാ​കു​ന്ന വി​ള​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ. രാ​ഷ്ട്ര രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് മ്യൂ​സി​യം മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​ർ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ നാ​ഷ​ണ​ൽ മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വ വ​രെ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വി​ന്‍റെ വി​ത്തി​ട​ങ്ങ​ളാ​യ മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം യു​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം വ​ലി​യ പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തീ​ക​മാ​യ സാ​യി​ദ് നാ​ഷ​ണ​ൽ മ്യൂ​സി​യം ഈ ​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം നി​റ​യെ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​കും. മ​രു​ഭൂ​മി​യെ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്ര​വും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ശ്ര​യ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മാ​ന്ത്രി​ക​ത മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭം​ഗി കൂ​ട്ടു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​മ്യൂ​സി​യം, ഇ​മാ​റാ​ത്തി ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ഒ​രു ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്‍റെ ചി​റ​കു​ക​ളോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഭൂ​മി മൊ​ത്തം വ​ലം​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​മ്പ​ൽ ആ ​ചി​റ​കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ടം. ഇ​യോ​സി​ൻ കാ​ല​ത്തു നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ ചി​റ​ക​ടി മേ​ളം. അ​വ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​രു​കു​ന്നു.

    ഇ​യോ​സി​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ടം എ​ന്ന​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 56 മു​ത​ൽ 33.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​മ​യ​ഘ​ട്ട​മാ​ണ്. ഇ​ത് ആ​ധു​നി​ക സെ​നോ​സോ​യി​ക് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പാ​ലി​യോ​ജീ​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗ​മാ​ണ്, ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സ​സ്ത​നി​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ കൂ​ടു​ക​ളി​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ തൂ​വ​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക യു​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന ഗാ​ല​റി​ക​ൾ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു, ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യു​ടെ​യും തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഒ​രു പു​രോ​ഗ​മ​ന രാ​ഷ്ട്രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ദ​ർ​ശ​നം ഗാ​ല​റി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. മ​ഹ​ത്താ​യ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​വും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​മാ​ണി​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഭൂ​മി​യു​ടെ 300,000 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക​വും സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം മ്യൂ​സി​യം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യും. കേ​വ​ലം പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഇ​തൊ​രു പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​റി​വ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു ക​ലാ​ല​യ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു.​സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യും ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തെ​യും ഭാ​വി​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രം അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര​യി​ലെ ഒ​രു പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് സാ​യി​ദ് നാ​ഷ​ണ​ൽ മ്യൂ​സി​യം. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഔ​ദാ​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും മ​ഹ​ത്വം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​യി ഇ​ത് താ​ളു​ക​ൾ മ​റി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ട​ക്ക​ൽ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പ്പി​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് ഇ​വ​യെ​ല്ലാം.​പി​ൻ​ന​ട​ത്തം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്നു, പു​ലി​യു​ടെ കു​തി​പ്പ് പോ​ലെ. പൗ​ര​ൻ​മാ​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ത് പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ത്തെ ത​ന്നെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​എ.​ഇ മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​ക്കു​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

