    Books
    Posted On
    21 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 11:49 AM IST

    റൈറ്റ് ദി ഖുർആൻ

    റൈറ്റ് ദി ഖുർആൻ
    ത​ഷ്‌​രീ​ഫ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂറും

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്, ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ഗ്ര​ഹം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാം ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ന​മ്മ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തും. സ്വ​ന്തം കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നെ​ഴു​ത​ണം! ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​രി​യാ​യ ത​ഷ്‌​രീ​ഫ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. ആ ​ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഭാ​ര്യ​യും, അ​മ്മ​യു​മാ​യ ഒ​രു ഇ​രു​പ​ത്തി​യാ​റു​കാ​രി ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ചു. ത​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി നേ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. ആ​ർ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ‘Write The Quran’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം തൊ​ട്ടേ ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യ്ക്ക് നി​റ​ങ്ങ​ളോ​ടും വ​ര​ക​ളോ​ടും ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ഷ്​​രീ​ഫ വെ​റു​തെ ഇ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; ജ്വ​ല്ല​റി മേ​ക്കി​ങ്​ ക്രോ​ഷേ​യു​മെ​ല്ലാം പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ ബി​കോം പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​യെ കു​റി​ച്ചു കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​ഇ​ഷ്ടം വെ​റു​മൊ​രു നേ​രം​പോ​ക്കാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യ്ക്ക്. ഗ്ലി​റ്റ​റും ക്ലേ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ണ്ണ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യ്ക്ക് ചെ​യ്ത കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും, ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ ഒ​രു കോ​ണി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ എ​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളാ​ൽ എ​ഴു​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷ​വും ത​ഷ്​​രീ​ഫ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ർ​ന്നു. മ​ക​ളെ ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ത​ന്‍റെ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ൾ പേ​ന ച​ലി​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തൊ​രു വെ​റും എ​ഴു​ത്താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യും, ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ഴു​തു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ ത​ന്‍റെ മ​ന​സ്സ് ശാ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സൂ​റ​ത്തു​ൽ ബ​ഖ​റ എ​ഴു​തി പ​കു​തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു ചി​ന്ത വ​ന്നു. ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ആ​ശ്വാ​സം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​ക​ണ്ടേ? പ​ക്ഷേ, അ​റ​ബി എ​ഴു​താ​ന​റി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൈ ​വി​റ​യ്ക്കു​ന്ന പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പി​ഴ​വു​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യും? ഈ ​ചി​ന്ത​യാ​ണ് ‘Write The Qur’an’ എ​ന്ന വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് വി​ത്തു​പാ​കി​യ​ത്. പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു രീ​തി—​അ​താ​യി​രു​ന്നു ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​ശ​യം ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ന​ട​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​യ​താ​യി പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ക (ട്രേ​സി​ങ്​ മെ​ത്തേ​ഡ്), അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ർ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​താം.

    പ്രി​ന്‍റി​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യാ​തൊ​രു അ​റി​വു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ത​ഷ്​​രീ​ഫ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്രി​ന്‍റി​ങ്​ രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ത്തെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഒ​രു​പാ​ടാ​ളു​ക​ൾ അ​ത് വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​റം, പേ​പ്പ​റി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ, ബൈ​ൻ​ഡി​ങ്​ എ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ‘ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​തൊ​ക്കെ ആ​ര് വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ്?’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ത​ള​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യം 12,000 രൂ​പ ചി​ല​വി​ട്ട് 10 ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്, ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നി​ട​ത്തെ​ത്തി. കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​ൻ സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ച പ​ണം, പി​ന്നീ​ടു​ള്ള പ്രി​ന്‍റി​ങ്ങി​ന് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ന​ൽ​കി​യ​ത് ത​നി​ക്കേ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ള്ള നി​മി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​പ്പ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യും, ഉ​മ്മ ത​ജൂ​ല​യും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ബി​സി​ന​സ്സു​കാ​രും, കൂ​ട്ടു​കാ​രും മ​റ്റു​പ​ല​രും ത​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ്​ അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ, മു​ന​വ്വ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ത​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് ത​ശ്രീ​ഫ​ക്ക്.

    ഒ​രു കൈ​യി​ൽ ചെ​റി​യ കു​ഞ്ഞി​നെ ഉ​റ​ക്കി, മ​റു കൈ ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ഷ്​​രീ​ഫ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഡി​സൈ​നി​ങ്ങും പാ​ക്കി​ങ്ങും വീ​ഡി​യോ ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങും എ​ല്ലാം ചെ​യ്ത​ത്. തെ​റ്റു പ​റ്റി​യാ​ൽ മാ​യ്ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘ഇ​റേ​സ​ബി​ൾ പെ​ൻ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ആ ​കി​റ്റി​ലെ ഓ​രോ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​വും വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ഷ്​​രീ​ഫ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും, പു​തു​താ​യി ഇ​സ്‍ലാം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഇ​തൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്. എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് ശാ​ന്ത​മാ​കു​ന്നു, വാ​യ​ന മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്നു, ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പ​ല​രും ഇ​ത് വി​വാ​ഹ മ​ഹ്‌​റാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യ്ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന ട്രേ​സി​ങ്​ കി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ത​ഷ്​​രീ​ഫ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 12000 രൂ​പ മു​ത​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ് ഖു​ർ​ആ​ൻ വ​ർ​ക്കു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ എ​ത്ര വി​ല​യേ​റി​യ​താ​യാ​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യാ​ലും, ത​ഷ്​​രീ​ഫ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലെ ഏ​ക ല​ക്ഷ്യം ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്: ത​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പി​റ​ന്ന ഈ ​വി​ശു​ദ്ധ ഗ്ര​ന്ഥം, അ​തി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം, ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള, ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണം.

    ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ത​ന്‍റെ പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യി എ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ത​ഷ്​​രീ​ഫ സ​ഫ​ല​മാ​ക്കി. സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ത​ഷ്​​രീ​ഫ, ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ട​ത്ത​ല്ല അ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​റ​ങ്ങി തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തും സാ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്ന് ത​ന്നെ​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഓ​രോ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും പ​റ​യാ​തേ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ത​ഷ്​​രീ​ഫ. റൈ​റ്റ് ഖു​ർ​ആ​ൻ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ (writethequranofficial) എ​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജ് വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ഴു​താ​വു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ ത​ഷ്​​രീ​ഫ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

