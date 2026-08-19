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    Books
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 10:18 AM IST

    സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും

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    സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും
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    ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ (Belonging: A Journey of Love) നവംബർ 10-ന് വായനക്കാരുടെ കൈകളിലെത്തും. ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു-ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും, തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും വലിയ നഷ്ടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ കനത്ത വെല്ലുവിളികളും ആഴത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ ആൽഫ്രഡ് എ ക്നോഫ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

    തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും പലതും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യസഹജമായ കുറവുകളും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചുരുക്കം ചില രചനകൾക്കേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ പ്രസാധകർ വഴി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പല വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകം അവരുടെ മാനുഷിക മുഖത്തിനുള്ള ആദരവാണെന്നും, താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെന്ന മനോഹരമായ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറുപതിറ്റാണ്ടുകളായി താൻ കണ്ടറിഞ്ഞ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് സോണിയ ഗാന്ധി ഭാവി ഭർത്താവായ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് 1984ൽ ഭർതൃമാതാവും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുകയും, തുടർന്ന് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധിയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണമായും മാറിമറിയുകയായിരുന്നു. കനത്ത വ്യക്തിപരമായ ആഘാതങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അവർ, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള പാർട്ടി വാഗ്ദാനം സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ‘തകർന്ന ഹൃദയവും കനത്ത നഷ്ടങ്ങളുമാണ് എന്നെ പൊതുരാഷ്ട്രീയ ലോകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. അതുവരെ എന്റെ സ്വകാര്യതയെ ഞാൻ അത്രയധികം ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നു,’ എന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ഓർക്കുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലെ ലളിതമായ ബാല്യകാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യയായും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരുമകളായും കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ തന്റെ കഥയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും കൂറിന്റെയും നേർത്ത ഇഴയടുപ്പമുണ്ടെന്ന് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ആദ്യമായി വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്കും ഒരുപോലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.

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    TAGS:memoirsonia gandhiautobiographybook releaseIndia
    News Summary - Belonging: Sonia Gandhi’s memoir set to hit shelves in November
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