    ആ​േ​ത്മാ​പ​ദേ​ശ​ശതകം പു​ന​ർ​വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    കേ​ര​ളം ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ സ​ന്യാ​സ​വ​ര്യ​നാ​ണ് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു. ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​നെ​പ്പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട ആ​ത്മീ​യാ​ചാ​ര്യ​നാ​ണ് ഗു​രു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യും ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​റു​മാ​യും സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ദ്യ​വും ഗ​ദ്യ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ, മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ ദാ​ർ​ശ​നി​ക​മാ​യി സം​വാ​ദ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ, വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു.

    വ​ള​രെ​ക്കു​റ​ച്ചു ക​വി​ത​ക​ളേ ഗു​രു​വി​ന്റേ​താ​യി വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​തി​ൽ ആ​േ​ത്മാ​പ​ദേ​ശശ​ത​കം, ഷ​ൺ​മു​ഖ​സ്തോ​ത്രം, ഷ​ൺ​മു​ഖ​ദ​ശ​കം, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​കീ​ർ​ത്ത​നം, കു​ണ്ഡ​ലി​നി​പ്പാ​ട്ട്, അ​ദ്വൈ​ത​ദീ​പി​ക, ദൈ​വ​ദ​ശ​കം ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ല എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​കാ​വ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ ദൈ​വ​ദ​ശ​കം സ്വാ​മി ആ​ലു​വ അ​​ദ്വൈ​താ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ചി​ച്ച കാ​വ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ര​ച​ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ​പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​യ സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണ്.

    കാ​വ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട, ആ​ഴ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ര​ച​ന​യാ​ണ് ‘ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​കം’. ഇ​തി​നെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ദു​ർ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്. ഭാ​ഷ​യി​ലും ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ലും പൊ​ളി​​ച്ചെ​ഴു​ത്തു ന​ട​ത്തി​യ ക​വി​യാ​ണ് ഗു​രു. ദാ​ർ​ശ​നി​ക​ത ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ഹി​ത ശ​ക്തി​യെ അ​വ​തീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​രു​ണോ​ദ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സൂ​ര്യ​​പ്ര​ഭ​പോ​ലെ പ​ര​പ്പേ​റി​യ ഒ​രു വി​ചാ​ര​രാ​ശി​യി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാം ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    വെ​റും ദേ​വ​സ്തു​തി​ക​ളു​ടെ നു​ര​യ​ല്ല, ആ​ത്മ​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​യാ​ണ് ‘ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​ക’​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ലീ​ന​മാ​യ​തെ​ന്ന ഡോ. ​സു​കു​മാ​ർ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഇ​വി​ടെ അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ ശി​രോ​മ​ണി എം.​കെ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ എ​ഴു​തി​യപോ​ലെ, ത​ത്ത്വ​ജ്ഞാ​നി​ക​ൾ ക​വി​ക​ളാ​കു​ന്നു എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ​ര​മാ​ർ​ഥം ക​ല​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​തു പ​ര​മാ​ർ​ഥ​സാ​ര​വും ക​വി​താ​മ​ധു​വി​ൽ മു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്താ​ൽ അ​ത് ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ണാം. ക​വി​ത​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം അ​ത്ര​മാ​ത്രം ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​കു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഈ ​ക​വി​ത അ​റി​വി​നെ, ആ​ത്മ​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ സം​വാ​ദ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന ര​ച​ന​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ചി​ന്ത​യു​ടെ അ​ഗാ​ധ​ത​യും ലോ​കാ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​വ​ണ​ത​യും ധ​ർ​മ​നി​ഷ്ഠ​യു​മാ​ണി​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​കാ​ണു​ന്ന​ത്. ‘ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​കം’ ഈ ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഗു​രു​വി​ന്റെ ദാ​ർ​ശ​നി​ക​മാ​യ ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ത​നി​മ​ല​യാ​ള പ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​ക’​ത്തി​ന് വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മെ​ഴു​തി​യ ഗു​രു ശി​ഷ്യ​നാ​യ മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ​തു​പോ​ലെ, ഭാ​ഷ ശു​ദ്ധ മ​ല​യാ​ള​വും ര​ച​ന അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​വും ആ​യി​രു​ന്നാ​ലും ഗു​രു​വി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഥ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും കാ​ണാ​റു​ള്ള ഒ​രു ദു​ര​വ​ഗാ​ഹ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​ക​വി​ത​യും മു​ക്ത​മ​ല്ല എ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​ണ്. ‘ശ​ത​ക’​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഖ​ണ്ഡം ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘അ​റി​വി​ലു​മേ​റി​യ​റി​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന​വ​ൻ ത​ന്നു​രു​വി​ലു​​മൊ​ത്തു പു​റ​ത്തു​ജ്ജ്വ​ലി​ക്കും ക​രു​വി​നു ക​ണ്ണു​ക​ള​ഞ്ചു​മു​ള്ള​ട​ക്കി​ത്തെ​രു​തെ​രെ വീ​ണു​വ​ണ​ങ്ങി​യോ​തി​ടേ​ണം!’ മേ​ലു​ദ്ധ​രി​ച്ച കാ​വ്യ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തെ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ‘അ​റി​യു​ന്ന​വ​ൻ, അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്, അ​റി​വ് എ​ന്ന് പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാ​കു​ന്നു. സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ക്ക് ജ്ഞാ​താ​വ്, ജ്ഞാ​നം, ​ജ്ഞേ​യം ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യും. അ​ദ്വൈ​ത പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം, ശാ​സ്ത്ര വി​ചാ​രം, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​നം, സ്വാ​നു​ഭ​വം, ഇ​വ​യെ​ക്കൊ​ണ്ടു മ​ഹാ​ത്മാ​ക്ക​ൾ ആ ​പ​ര​മാ​ർ​ഥ​ത്തെ അ​റി​ഞ്ഞു​ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.’

    ‘ആ​ത്മോ​പ​ദേ​ശ ശ​ത​ക’​ത്തി​ന്റെ കാ​വ്യാ​വ​സാ​നം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്, ‘അ​വ​നി​വ​നെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യോ​ർ​ത്താ​ല​വ​നി​യി​ലാ​ദ്യ​മ​മാ​യൊ​രാ​ത്മ​രൂ​പം അ​വ​ന​വ​നാ​ത്മ​സു​ഖ​ത്തി​നാ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യ​പ​ര​ന്നു​സു​ഖ​ത്തി​നാ​യ് വ​രേ​ണം.’ അ​വ​ന​വ​നാ​ത്മ​സു​ഖ​ത്തി​നാ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ര​നു​സു​ഖ​ത്തി​നാ​യ് ഭ​വി​ക്കേ​ണം എ​ന്ന് ഗു​രു പ​റ​യു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ കേ​വ​ല​മാ​യ വ്യ​ക്തി​പ​ര​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​പ​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നാ​ടു​ന്ന ര​ച​ന​യാ​ണ്, കാ​വ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത​യാ​ണ് ഈ ​കാ​വ്യ​ഖ​ണ്ഡം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സം​ത്രാ​സ​മാ​ണ് ഗു​രു​വി​ന്റെ എ​ല്ലാ ക​വി​ത​ക​ളും സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മീ​യ​ത​യു​ടെ ആ​ഴ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ണ് ഗു​രു​വി​ന്റേ​ത്.


