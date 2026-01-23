Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Jan 2026 11:18 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 11:19 PM IST

    ‘എംറ്റി സ്പേസ്: ബാഷ്പീകൃതയുടെ ആറാം വിരൽ’ പുസ്തകത്തിനെതിരെ എം.ടിയുടെ മക്കൾ

    അശ്വതി നായർ, സിതാര

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ദീ​ദി ദാ​മോ​ദ​ര​നും എ​ച്ച്മു​ക്കു​ട്ടി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ര​ചി​ച്ച് ബു​ക്ക് വേം ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘എം​റ്റി സ്പേ​സ്: ബാ​ഷ്പീ​കൃ​ത​യു​ടെ ആ​റാം വി​ര​ൽ’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​നെ​തി​രെ എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ. പ്ര​മീ​ള നാ​യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​തും അ​സ​ത്യ​വു​മാ​ണെ​ന്നും എം.​ടി​യു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​യ സി​താ​ര​യും അ​ശ്വ​തി നാ​യ​രും ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സം​യു​ക്ത‌ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​ടി​യു​ടെ​യും ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ​യാ​യ പ്ര​മീ​ള നാ​യ​രു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് സി​താ​ര. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഭാ​ര്യ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം സ​ര​സ്വ​തി​യി​ലു​ള്ള മ​ക​ളാ​ണ് അ​ശ്വ​തി. പ്ര​മീ​ള നാ​യ​ർ മ​രി​ച്ച് 26 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​വും എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ മ​രി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​പു​സ്ത​കം, പി​താ​വി​നെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തേ​ജോ​വ​ധം ചെ​യ്യു​വാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ്.

    ‘കു​പ്ര​സി​ദ്ധി​യി​ലൂ​ടെ’ പു​സ്ത​കം വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നും ര​ച​യി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​കി​ട്ടു​വാ​നും ന​ട​ത്തി​യ കു​ത്സി​ത ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​തു കു​ടു​ബ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. പു​സ്ത​കം ഉ​ട​ന​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം യു​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സി​താ​ര​യും അ​ശ്വ​തി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

