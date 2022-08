1950ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നം. ബം​​ഗാ​​ൾ, ബി​​ഹാ​​ർ, ഒ​​ഡി​ഷ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഭ​​ക്ഷ്യ​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യി. 1960ക​​ളോ​​ടെ വി​​ല​​ക്ക​​യ​​റ്റ​​വും പ​​ട്ടി​​ണി​​യും ഗു​​രു​​ത​​ര​​മാ​​യി. ക്ര​​മേ​​ണ സ്ഥി​​തി​​ഗ​​തി​​ക​​ൾ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണാ​​തീ​​ത​​മാ​​യി. ഇ​​ത്ത​​രം പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ൾ 1967ൽ ​​ന​​ക്സ​​ൽ​​ബാ​​രി​​യി​​ൽ ഒ​​രു സം​​ഘ​​ടി​​ത ക​​ലാ​​പ​​മാ​​യി മാ​​റി. രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വി​​ധ ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പ​​ട​​ർ​​ന്ന ക​​ലാ​​പം അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്താ​​നാ​​യി അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളെ​​ല്ലാം എ​​ടു​​ത്തു​​തു​​ട​​ങ്ങി. ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ, ന​​ക്സ​​ൽ​​ബാ​​രി​​യും ന​​ക്സ​​ൽ പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​വും ആ​​ധാ​​ര​​മാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. അ​​നീ​​തി​​ക്കും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​നു​​മെ​​തി​​രെ​​യു​​ള്ള മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി​​യു​​ടെ കൃ​​തി​​ക​​ൾ പ്ര​​ത്യേ​​ക​​മാ​​യി പ​​റ​​യേ​​ണ്ട കാ​​ര്യ​​മി​​ല്ല. മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി​​യു​​ടെ എ​​ഴു​​ത്തി​​ൽ യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ബോ​​ധ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു നി​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്ന​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കും പാ​​ർ​​ശ്വ​​വ​​ത്കൃ​​ത​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​നും വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളും പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​വും സ​​മാ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി നീ​​ങ്ങി​​യ പാ​​ത​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്നു അ​​വ​​ർ വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ചു. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് പ​​ര​​സ്പ​​രം യോ​​ജി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ ഉ​​രു​​ത്തി​​രി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. വ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​വും പാ​​ർ​​പ്പി​​ട​​വും ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​പ്പോ​​ൾ കാ​​ടു​​ക​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​യ​​തോ​​ടെ അ​​വ​​ർ ക​​ടു​​ത്ത ദു​​രി​​ത​​ത്തി​​ലാ​​ണ് എ​​ന്നു​​റ​​ക്കെ വി​​ളി​​ച്ചു​പ​​റ​​ഞ്ഞ മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ നൃ​​ശം​​സ​​ത​​ക​​ളെ നേ​​രി​​ട്ടും എ​​ഴു​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ച്ചു. ജാ​​തി​​യു​​ടെ വി​​വേ​​ച​​നം മ​​ലീ​​മ​​സ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളെ​​യും ഭൂ​​ര​​ഹി​​ത​​രു​​ടെ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും കു​​റി​​ച്ച് അ​​വ​​ർ​​ക്ക് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജാ​​തി​​യി​​ൽ താ​​ഴെ​​യാ​​യ ബു​​നി​​യ​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​പെ​​ട്ട ദു​​ലാ​​ലി​​യും ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണ​​നാ​​യ ദി​​നു​​വും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള അ​​ടു​​പ്പം ഹിം​​സ​​ക്ക് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ഴ്ച​​യാ​​ണ് 'Statue' എ​​ന്ന ക​​ഥ. പ്ര​​ണ​​യ​​വും പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്ത്ര​​വും ഹിം​​സ​​ക്ക് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി സം​​ബോ​​ധ​​ന ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ട് . രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തോ​​ട് ആ​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​മി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്ന ഒ​​ര​​മ്മ വി​​പ്ല​​വ​​കാ​​രി​​യാ​​യ മ​​ക​​ന്റെ മ​​ര​​ണ​​ത്തെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ഹിം​​സാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ അ​​ധ്യാ​​യ​​മാ​​ണ് 'Mother of 1084'. കേ​​ന്ദ്ര ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മാ​​യ സു​​ജാ​​ത ചാ​​റ്റ​​ർ​​ജി​​യു​​ടെ ഇ​​രു​​പ​​തു​ വ​​യ​​സ്സാ​​യ മ​​ക​​നെ ന​​ക്സ​​ൽ​​ബ​​ന്ധ​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​ർ കൊ​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു. അ​​തി​​നു ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി 1084 എ​​ന്ന തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​ൽ സം​​ഖ്യ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​രോ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. 'ബ​​ഷാ​​യ് ടു​​ഡു' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ലും ഇ​​തേ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലെ എ​​ല്ലാ പാ​​ളി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും വ്യാ​​പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​ത​​യാ​​ണ് ഇ​​വി​​ട​​ത്തെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ്ര​​ശ്നം. സം​​ഘ​​ടി​​ത​​മാ​​യ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ശ​​ക്തി​​യു​​ടെ സ്വാ​​ർ​​ഥ​​താ​​ൽ​​പ​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യാ​​ണ് ഈ ​​കൃ​​തി​​ക​​ൾ നി​​ല​​കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് കാ​​ണാം. ജാ​​തി​​യു​​ടെ സ​​മ​​വാ​​ക്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ അ​​ധി​​കാ​​ര​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ മു​​ന​​മ്പു​​ക​​ളെ അ​​നാ​​വൃ​​ത​​മാ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​മ​​രേ​​ഷ് ബ​​സു​​വി​​ന്റെ നോ​​വ​​ലാ​​യ 'Fever: Mahakaler Rather Ghoda'യി​ൽ ​പൂ​​ർ​​വ​​കാ​​ല ന​​ക്സ​​ലൈ​​റ്റ് ആ​​യി​​രു​​ന്ന റു​​ഹി​​ത​​ൻ കു​​ർ​​മി​​യാ​​ണ് നാ​​യ​​ക​​ൻ. ജ​​യി​​ലി​​ൽ വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് ആ​​ഖ്യാ​​നം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. മ​​റ​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കാ​​ത്തവി​​ധം ഭൂ​​ത​​കാ​​ല​​ത്തെ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ അ​​യാ​​ളെ ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. താ​​ൻ ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​ലേ​​റ്റി​​യ ആ​​ദ​​ർ​​ശ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും വി​​പ്ല​​വ​​ത്തെ​​യും സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളെ​​യും കൊ​​ന്നൊ​​ടു​​ക്കി​​യ​​വ​​രെ​​യു​​മൊ​​ക്കെ അ​​യാ​​ൾ ഓ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു. ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഒ​​ളി​​ച്ചോ​​ടാ​​ൻ അ​​യാ​​ൾ​​ക്കാ​​വു​​ന്നി​​ല്ല. സു​​നി​​ൽ ഗം​​ഗോ​​പാ​​ധ്യാ​​യ​​യു​​ടെ 'പൂ​​ർ​​ബ-​പ​​ശ്ചിം' എ​​ന്ന ബൃ​​ഹ​​ദാ​​ഖ്യാ​​യി​​ക​​യു​​ടെ ഒ​​രു പ്ര​​തി​​പാ​​ദ്യ​​വി​​ഷ​​യം ന​​ക്സ​​ലു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്. ന​​ക്സ​​ൽ​​ബാ​​രി​​യി​​ലെ പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​വും പോ​​രാ​​ട്ട​​വീ​​ര്യ​​ത്തോ​​ടെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​രെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചു​​മൊ​​ക്കെ നോ​​വ​​ലി​​ൽ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ബം​​ഗാ​​ളി​​യി​​ൽ അ​​നി​​ത അ​​ഗ്നി​​ഹോ​​ത്രി, ന​​ബാ​​രു​​ൺ ഭ​​ട്ടാ​​ചാ​​ര്യ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രും ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ൽ ജു​​മ്പ ലാ​​ഹി​​രി, നീ​​ൽ മു​​ഖ​​ർ​​ജി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രും ഇ​​തേ പ്ര​​മേ​​യ​​ത്തെ ആ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​ക്കി നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ ര​​ചി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. മ​​ല​​യാ​​ള​​മ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള ഭാ​​ഷ​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​തേ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ സം​​ബോ​​ധ​​ന ചെ​​യ്തു​കൊ​​ണ്ട് കൃ​​തി​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട് എ​​ന്ന​​ത് പ്ര​​സ്തു​​ത​ സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​​ധാ​​ന്യം വി​​ളി​​ച്ചു പ​​റ​​യു​​ന്നു. അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ​​യു​​ള്ള ചെ​​റു​​ത്തു​​നി​​ൽ​​പു​​ക​​ളു​​ടെ ഗാ​​ഥ​​യാ​​യി ഇ​​വ​​യെ​​യെ​​ല്ലാം ഗ​​ണി​​ക്കാം. അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ ദു​​ഷി​​ച്ച ന​​യ​​ങ്ങ​​ളെ നി​​ശി​​ത​​മാ​​യി വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ഒ.​വി. വി​​ജ​​യ​​ന്റെ 'ധ​​ർ​​മ​​പു​​രാ​​ണ'​​വും ഈ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.





നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഉ​​പാ​​ധി​​യാ​​യി സാ​​ഹി​​ത്യം പ​​രി​​ണ​​മി​​ച്ച​​തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി എ​​ഴു​​ത്തി​​ലും വാ​​യ​​ന​​യി​​ലു​​മു​​ള്ള പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത രീ​​തി​​ക​​ൾ ദി​​ശ മാ​​റി സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചു. പ്ര​​ഹ​​ര​​ശേ​​ഷി​​യു​​ള്ള ചി​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ളും ബിം​​ബ​​ങ്ങ​​ളും ഗു​​പ്ത​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​ക​​ളും എ​​ഴു​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​റ്റൊ​​രു ത​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ല​​ബ്ധി കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തെ പോ​​സ്റ്റ് കൊ​​ളോ​​ണി​​യ​​ൽ ഇ​​ട​​മാ​​ക്കി മാ​​റ്റി.​ പ​​ക​​യും ഹിം​​സ​​യും വേ​​ദ​​ന​​യും വേ​​ർ​​പാ​​ടും അ​​നു​​ഭ​​വി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​സ്തു​​ത​ പ​​രി​​ണാ​​മം. ഗൗ​​ര​​വ​​ക​​ര​​മാ​​യ വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​മെ​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ ദേ​​ശീ​​യ​​ത സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യി​​ത്തീ​​രു​​ക​​യും രാ​​ഷ്ട്ര​​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​നാ​​യു​​ള്ള വാ​​ഞ്ഛ​​യും അ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള ഉ​​ദ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളും പൂ​​ർ​വ​കാ​​ല​ പ്രാ​​ബ​​ല്യ​​ത്തോ​​ടെ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഒ​​രു ജ​​ന​​ത​​യു​​ടെ കൂ​​ട്ടാ​​യ ഓ​​ർ​​മ​യി​​ൽ (Collective Memory) യു​​ദ്ധം തീ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന മു​​റി​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ൾ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും മാ​​യ്ച്ചു​​ക​​ള​​യാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കി​​ല്ല. ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക​​യു​​ദ്ധം അ​സ​മി​​നെ എ​​ത്ര ക​​ണ്ടു ബാ​​ധി​​ച്ചു എ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ ദൃ​​ഷ്ടാ​​ന്ത​​മാ​​യി ബീ​​രേ​​ന്ദ്ര​​കു​​മാ​​ർ ഭ​​ട്ടാ​​ചാ​​ര്യ​​യു​​ടെ അ​സ​മീ​​സ് നോ​​വ​​ലാ​​യ 'മൃ​​ത്യു​​ഞ്ജ​​യ'​യെ കാ​​ണാം. ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക​​​യു​​ദ്ധം അ​സ​​മി​​ൽ സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച ആ​​ഘാ​​ത​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ലു​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​യു​​ടെ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ പി​​ന്തു​​ട​​ർ​​ന്ന​​വ​​രും പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​ത്തി​​ന് ഹിം​​സ​​യു​​ടെ മാ​​തൃ​​കക​​ളാ​​ണ് പി​​ൻ​​പ​​റ്റേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്നു വി​​ശ്വ​​സി​​ച്ച​​വ​​രും അ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​ഹിം​​സ​​യും ഗ​​റി​​ല​​യു​​ദ്ധ​​വും ത​​മ്മി​​ൽ ആ​​ദ​​ർ​​ശ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ര​​സ്സ​​ലു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. 'മൃ​​ത്യു​​ഞ്ജ​​യ' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ൽ മാ​​തൃ​​ഭൂ​​മി​​ക്കു വേ​​ണ്ടി ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​കാ​​ൻ സ്വ​​യം ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ത്ത യു​​വാ​​ക്ക​​ളു​​ടെ വേ​​ദ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ഖ്യാ​​ന​​മാ​​ണ്. ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക​​യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന് കെ​​ടു​​തി​​ക​​ൾ ഏ​​റെ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന ഭൂ​​മി​​ക​​യാ​​യ അ​സ​മി​​ലേ​​ക്ക് പ​​ലാ​​യ​​നം ചെ​​യ്ത​​വ​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ​​യാ​​ണ് ദേ​​ബേ​​ന്ദ്ര​​നാ​​ഥ് ആ​​ചാ​​ര്യ​​യു​​ടെ 'ജം​​ഗം' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ലി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ബ​​ർ​​മ​​യി​​ൽ ജീ​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന അ​​ഞ്ചു​ ല​​ക്ഷ​​ത്തോ​​ളം ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​ര​​ാണ് ജ​​പ്പാ​​ൻ ബ​​ർ​​മ​​യെ ആ​​ക്ര​​മി​​​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ അ​സ​​മി​​ലേ​​ക്ക് പ​​ലാ​​യ​​നം ചെ​​യ്ത​​ത്. 'A Long Forgotten March' എ​​ന്ന് ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ആ ​​യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ സ​​ർ​​ഗാ​ത്മ​​ക ആ​​വി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് 'ജം​​ഗം'. ജ​​പ്പാ​​ൻ-​​ബ്രി​​ട്ട​​ൻ യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ, ഐ.​എ​​ൻ.​എ​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച ത​​മി​​ഴ് വം​​ശ​​ജ​​രു​​ടെ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​മാ​​ണ് പ. ​​സി​​ങ്കാ​​രം എ​​ഴു​​തി​​യ 'പു​​യ​​ലി​​ൽ ഒ​​രു തോ​​ണി' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ൽ. മ​​ലേ​​ഷ്യ​​യി​​ലേ​​ക്ക് കു​​ടി​​യേ​​റി​​യ ത​​മി​​ഴ​​രാ​​യ ചെ​​ട്ട്യാ​​ർ​​മാ​​രാ​​ണ് ഇ​​തി​​ലെ കേ​​ന്ദ്ര ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ.

ആ​​ഗോ​​ളീ​​ക​​ര​​ണ​​വും ന​​വ​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​ ന​​യ​​ങ്ങ​​ളും മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തെ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ​​യും ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഈ ​​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ന്റെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തോ​​ടെ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ സ​​ജീ​​വ​​മാ​​യി. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ​​യും സ്വ​​ത്വ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ലും ധ​​ന​​വി​​നി​​യോ​​ഗ​​ശേ​​ഷി​​യി​​ലും അ​​തു​​വ​​രെ​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള വ്യ​​തി​​യാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​മാ​​യി. അ​​ണു​​കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളും സ​​ഹ​​ജീ​​വി​​ത​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളും പു​​തി​​യ തു​​റ​​സ്സു​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​വി​​ർ​​ഭാ​​വ​​ത്തി​​നി​​ട​​യാ​​ക്കി. ഇ​​തേ സ​​മ​​യ​​ത്ത് സാം​​സ്കാ​​രി​​ക​​മാ​​യ​ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ആ​​ഗോ​​ളീ​​ക​​ര​​ണം കൂ​​ടി ന​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തെ​​യാ​​ണ് ക​​ന്ന​​ട​യി​​ലെ സ​​മ​​കാ​​ല സാ​​ഹി​​ത്യ​​കാ​​ര​​നാ​​യ വി​​വേ​​ക് ശാ​​ന്‍ഭാ​​ഗി​​ന്റെ നോ​​വ​​ലാ​​യ 'ഘാ​​ച​​ര്‍ ഘോ​​ച​​ര്‍' നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു പോ​​ലൊ​​രു മ​​ഹാ​​ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ൽ മ​​ധ്യ​​വ​​ർ​​ഗ​ കു​​ടും​​ബം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ദൈ​​നം​​ദി​​ന പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളാ​​ണ് യ​​ഥാ​​ത​​ഥ​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ നോ​​വ​​ലി​​ൽ വി​​വ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മാ​​നു​​ഷി​​ക​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഏ​​റ്റ​​ക്കു​​റ​​ച്ചി​​ലും വീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​വു​​ന്ന അ​​ന്ത​​ര​​വും മ​​റ്റും നോ​​വ​​ലി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​ചെ​​യ്യു​​ന്നു. ഇ​​ന്ന​​ത്തെ കാ​​ല​​ത്ത്, പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​യ ചു​​റ്റു​​പാ​​ടി​​ൽ ജീ​​വി​​തം ന​​യി​​ക്കേ​​ണ്ടി വ​​രു​​ന്ന​​വ​​ർ വ​​ലി​​യ ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ വ​​ർ​​ണ​​ക്കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​ഴ​​റു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ ചി​​ത്രം​കൂ​​ടി ഈ ​​നോ​​വ​​ൽ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. മ​​ഹാ​​ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലെ ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ സ്വ​​ന്തം മു​​ഖ​​വും വ്യ​​ക്തി​​ത്വ​​വും ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ വ്യ​​ഥ​​ക​​ൾ മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ക്കാ​​ൻ പ്ര​​യാ​​സ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ ശാ​​ൻ​​ബാ​​ഗ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. സ​​മ്പ​​ത്തും മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള അ​​ള​​ക്ക​​ലി​​ലൂ​​ടെ സം​​ജാ​​ത​​മാ​​കു​​ന്ന ദ്വ​​ന്ദ്വാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന യ​​ത്ന​​മാ​​ണ് ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന​​ത്. നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​മാ​​യ ചു​​വ​​ടു​​വെ​​പ്പു​​ക​​ളോ​​ടെ ന​​ഗ​​ര​​പ്രാ​​ന്ത​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ത്ത​​രം ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ക​​ന്ന​​ട​യി​​ലെ ക​​ഥാ​​കൃ​​ത്താ​​യ ജ​​യ​​ന്ത് കാ​​യ്ക്കി​​നി​​യും അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. ചു​​റ്റു​​വ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​റി​​യാ​​ലും, മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ദൂ​​ര​​വും വ്യാ​​പ്തി​​യും ഒ​​ട്ടൊ​​ക്കെ സ​​മാ​​ന​​മാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ, ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ടി​​യൊ​​ഴു​​ക്കു​​ക​ളെ ​ല​​ളി​​ത​​മാ​​യ സ​​മ​​വാ​​ക്യ​​ങ്ങ​​ൾ​കൊ​​ണ്ട് നി​​ർ​​ധാ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ക​​യെ​​ന്ന​​ത് എ​​ളു​​പ്പ​​മ​​ല്ലെ​​ന്നും സാ​​ഹി​​ത്യ​​കൃ​​തി​​ക​​ൾ തീ​​ർ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണ്.

സ്ത്രീ​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​വ​​ചി​​ക്കു​​ക​​യും നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ സ്വ​​ത​ന്ത്ര​​മാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യു​​ള്ള കൃ​​തി​​ക​​ൾ 'പെ​​ണ്ണെ​​ഴു​​ത്തി​​ന്റെ' നോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ ദൃ​​ഢ​​മാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. സ്ത്രീ​​യു​​ടെ കാ​​മ​​ന​​ക​​ളും വ്യ​​ഥ​​ക​​ളും തെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തോ​​ടെ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ലിം​​ഗ​​നീ​​തി​​ക്ക് മാ​​റ്റു​​കൂ​​ട്ടു​​ന്നു. ഉ​​ഷാ പ്രി​​യം​​വ​​ദ​​യു​​ടെ 'പ​​ച്പ​​ൻ ഖം​​ബെ', 'ലാ​​ൽ ദീ​​വാ​​രേ​​ൻ' (Fifty Five Pillars, Red Walls) സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ടി വ​​രു​​ന്ന പാ​​ര​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​മാ​​ണ്. 1961ലാ​​ണ് ഈ ​​നോ​​വ​​ൽ ഹി​​ന്ദി​​യി​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. ശാ​​രീ​​രി​​ക​​വും മാ​​ന​​സി​​ക​​വും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​വു​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​യി​​ട​​ത്തെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന നോ​​വ​​ലാ​​ണി​​ത്. സാ​​റാ ജോ​​സ​​ഫി​​ന്റെ 'പു​​തു​​രാ​​മാ​​യ​​ണ'​ക​​ഥ​​ക​​ൾ രാ​​മാ​​യ​​ണ​​ത്തെ ഒ​​രു ഇ​​തി​​ഹാ​​സ​​മാ​​യി മാ​​ത്രം കാ​​ണാ​​തെ അ​​ധി​​കാ​​ര​​വും പു​​രു​​ഷാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വും ഏ​​തെ​​ല്ലാം ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടോ​​ടെ രാ​​മാ​​യ​​ണ​​ത്തി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ഥാ​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ വ്യ​​ാഖ്യാ​​നി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​മാ​​ണ് ഈ ​​ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ൽ. വോ​​ൾ​​ഗ​​യു​​ടെ തെ​​ലു​​ഗു കൃ​​തി​​യാ​​യ 'വി​​മു​​ക്ത'​യി​​ൽ രാ​​മ​​ൻ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച സീ​​ത മു​​ക്തി തേ​​ടി​​യു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​ക്ക് ഒ​​രു​​ങ്ങു​​ന്നു. ഈ ​​യാ​​ത്ര​​ക്കി​ട​​യി​​ലാ​​ണ് മോ​​ച​​നം തേ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങി​​യ ഏ​​താ​​നും സ്ത്രീ​​ക​​ളെ സീ​​ത ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടു​​ന്ന​​ത്. ക​​ന്ന​​ട​​യി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രി​​യാ​​യ എം.കെ. ഇ​​ന്ദി​​ര​​യു​​ടെ നോ​​വ​​ലാ​​യ 'ഫ​​ണി​​യ​​മ്മ' ഒ​​രു ബാ​​ല​​വി​​ധ​​വ​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ ആ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​ക്കി എ​​ഴു​​തി​​യ​​താ​​ണ്. മാ​​മൂ​​ലു​​ക​​ളും ആ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും വി​​വേ​​ച​​ന​​ക​​ളാ​​ൽ ജീ​​വി​​തം ദു​​ഷ്ക​​ര​​മാ​​ക്കി​​യ ഒ​​രു സ്ത്രീ​​യു​​ടെ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ളാ​​ണ് നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​രം. പ്രാ​​ന്ത​​വ​​ത്ക​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​വും അ​​തി​​ജീ​​വ​​ന​​വു​​മാ​​ണ് ത​​മി​​ഴ് എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രി​​യാ​​യ പാ​​മ​​യു​​ടെ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്കം. പ​​രി​​വ​​ർ​​ത്തി​​ത ക്രൈ​​സ്ത​​വ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ അം​​ഗ​​മാ​​യ പാ​​മ​​യു​​ടെ 'ക​​രു​​ക്ക്' എ​​ന്ന കൃ​​തി​​യി​​ൽ ആ​​ത്മ​​ക​​ഥാ​​പ​​ര​​മാ​​യ തീ​​ക്ഷ്ണ​​മാ​​യ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ധ്യാ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. അ​​രി​​കു​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ കൃ​​ത്യ​​ത​​ക​​ളെ ചേ​​ർ​​ത്തു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന സ്ത്രീ​​പ​​ക്ഷ-​​ദ​​ലി​​ത് എ​​ഴു​​ത്തു​​ക​​ളാ​​ണ് മീ​​ന ക​​ന്ദ​​സ്വാ​​മി​​യു​​ടേ​​ത്. നോ​​വ​​ലി​​സ്റ്റാ​​യും ക​​വി​​യാ​​യും വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യാ​​യും സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മ​​റി​​യി​​ക്കു​​ന്ന അ​​വ​​രു​​ടെ എ​​ഴു​​ത്തു​​ക​​ൾ പെ​​ൺ​​നോ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ ഉ​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ദൈ​​നം​​ദി​​ന ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ അ​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നു​​ള്ള സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ വി​​മോ​​ച​​ന പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​മാ​​യി ഈ ​​കൃ​​തി​​ക​​ൾ മാ​​റു​​ക​​യാ​​ണ്. ല​​ളി​​താം​​ബി​​ക അ​​ന്ത​​ർ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ 'അ​​ഗ്നി​​സാ​​ക്ഷി'​​യും ഇ​​തി​​ന്റെ മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​ണ്.





ഒ​​രു ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ സ്ഥി​​ര​​ത​​യെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന കു​​ത്സി​ത​ പ്ര​​വ​​ർ​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രെ​​യാ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വു​​മ​​ധി​​കം അ​​ല​​ട്ടു​​ന്ന​​ത്. ഭാ​​ഷ​​യോ സം​​സ്കാ​​ര​​മോ എ​​ന്ന വൈ​​ജാ​​ത്യ​​മി​​ല്ലാ​​തെ പൗ​​ര​​വ​​ർ​​ഗം വി​​റ​​ങ്ങ​​ലി​​ച്ചു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന രം​​ഗ​​ത്തി​​നാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​രം സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​സ്ഥി​​തി വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ്രാ​​ൺ കി​​ഷോ​​ർ കൗ​​ളി​​ന്റെ 'ഗു​​ൽ ഗു​​ൽ​​ഷ​​ൻ ഗു​​ൽ​​ഫാം' എ​​ന്ന ജ​​ന​​പ്രീ​​തി നേ​​ടി​​യ ദൂ​​ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ൻ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​യു​​ടെ സാ​​ഹി​​ത്യാ​​വി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് അ​​തേ​ പേ​​രി​​ലു​​ള്ള നോ​​വ​​ൽ. 1990ക​​ളി​​ലെ ക​ശ്മീ​​രി​​ലെ പ്ര​​ക്ഷു​​ബ്ധ​​മാ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തെ​​യാ​​ണ് നോ​​വ​​ലി​​ൽ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​സ്ഥി​​തി ത​​ക​​രാ​​റി​​ലാ​​വു​​ക​​യും ടൂ​​റി​​സം വ്യ​​വ​​സാ​​യം ന​​ശി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. ഈ ​​ചു​​റ്റു​​വ​​ട്ട​​ത്ത് ബോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ച്ച് ഉ​​പ​​ജീ​​വ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗം ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ഥ​​യാ​​ണ് നോ​​വ​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.



ആ​​ധു​​നി​​ക​​ത​യു​​ടെ രീ​​തി​​ശാ​​സ്ത്ര​​ത്തോ​​ട് സ​​മ​​ര​​സ​​പ്പെ​​ടാ​​തെ പു​​തി​​യൊ​​രു മാ​​ർ​​ഗം തു​​റ​​ന്ന നോ​​വ​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എം. ​​ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ന്റെ 'സ​​ർ​​പ്പം'. ആ​​ഖ്യാ​​താ​​വ് വ​​ള​​രെ​​യ​​ധി​​കം ആ​​രാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു സാ​​ങ്ക​​ൽ​​പി​​ക മ​​ല​​യാ​​ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ ജേ.​ജേ​​യെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളാ​​ണ് 'ജേ.ജേ: ചി​​ല കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ൾ' എ​​ന്ന സു​​ന്ദ​​ര രാ​​മ​​സ്വാ​​മി​​യു​​ടെ ത​​മി​​ഴ് നോ​​വ​​ൽ. 1968ൽ ​​പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച 'സ​​ർ​​പ്പ'​വും 1988ൽ ​​പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യ ജേ.ജേ: ചി​​ല കു​​റി​​പ്പു​​ക​ളും സാ​​മ്പ്ര​​ദാ​​യി​​ക​​മാ​​യ വി​​വ​​ര​​ണാ​​ത്മ​​ക​​ത പാ​​ടെ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​ധു​​നി​​കാ​​ന​ന്ത​​ര​​മാ​​യ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ദൃ​​ഷ്ടാ​​ന്ത​​ങ്ങ​​ളാ​​യി ഇ​​വ​​യെ കാ​​ണാം. സ്പെ​​ക്കു​​ലേ​​റ്റി​വ് ഫി​​ക്ഷ​​ന്റെ സാ​​ധ്യ​​ത അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രാ​​യ അ​​നി​​ൽ മേ​​നോ​​ൻ, വ​​ന്ദ​​ന സി​ങ്, ഹി​​ന്ദി​​യി​​ൽ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന മ​​നോ​​ഹ​​ർ ജോ​​ഷി എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തെ​ക്കു​​റി​​ച്ചും പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ത​​ര​​മി​​ല്ല.

ഒ​​രു ഭൂ​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തെ​​യും അ​​വി​​ട​​ത്തെ ജീ​​വി​​ത​​രീ​​തി​​ക​​ളെ​​യും സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ക​​ണി​​ശ​​മാ​​യ ബോ​​ധ്യ​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലേ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​​സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ള്ളെ​​ഴു​​ത്തു​​ക​​ളെ സ്വാം​​ശീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​കൂ എ​​ന്ന​​ത് പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ത​​ള്ളി​​ക്ക​​ള​​യു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ങ്കി​​ലും ഉ​​ള്ള​​റി​​ഞ്ഞു​​ള്ള വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​ട്ടൊ​​ര​​ള​​വി​​ൽ ഇ​​തി​​നൊ​​രു പ്ര​​തി​​വി​​ധി​​യാ​​ണ്. ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യ സ​​മീ​​പ​​നം പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് കൃ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ സാ​​ധ്യ​​ത ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. സ​​ൽ​​മാ​​ൻ റ​ു​ഷ്ദി, വി​​ക്രം സേ​​ത്ത്, അ​​രു​​ന്ധ​​തി റോ​​യ്, അ​​മി​​താ​​വ് ഘോ​​ഷ്, റോ​​ഹി​​ങ്ട​​ൺ മി​​സ്റ്റി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രി​​ലൂ​​ടെ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് സാ​​ഹി​​ത്യം ലോ​​ക​​ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി. ക്ര​​മേ​​ണ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം, ദേ​​ശീ​​യ​​ത, പ​​രി​​സ്ഥി​​തി, കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ, ന​​ര​​വം​​ശ​​ശാ​​സ്ത്രം എ​​ന്നീ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ ആ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള കാ​​മ്പു​​ള്ള ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ഴു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടു. മ​​ഹാ​​ശ്വേ​​താ​​ദേ​​വി, ഇ​​ന്ദി​​ര ഗോ​​സ്വാ​​മി, ഗോ​​പി​​നാ​​ഥ് മൊ​​ഹ​​ന്തി, പ്ര​​തി​​ഭ റാ​​യ്‌, ഭാ​​ല​​ച​​ന്ദ്ര നെ​​മാ​​ഡെ, യു.​ആ​​ർ. അ​​ന​​ന്ത​​മൂ​​ർ​​ത്തി, ഖു​​ർ​റ​​ത്തു​​ൽ ഐ​​ൻ -​​ഹൈ​​ദ​​ർ, കൃ​​ഷ്ണ സോ​​ബ്തി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രു​​ടെ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ലു​​ള്ള പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൾ ധാ​​രാ​​ള​​മാ​​യി വാ​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. സ്ത്രീ​​ കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യ പ്ര​​തി​​പാ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ധീ​​ര​​വും വി​​ശാ​​ല​​വു​​മാ​​യ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടോ​​ടെ എ​​ഴു​​തി​​യ അ​​നി​​ത ദേ​​ശാ​​യി, ശ​​ശി ദേ​​ശ്പാ​​ണ്ഡെ, ന​​യ​​ൻ​​താ​​ര സൈ​​ഗാ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് ശാ​​ഖ​​ക്ക് ക​​രു​​ത്ത് പ​​ക​​ർ​​ന്നു. നി​​രാ​​ദ് സി. ​​ചൗ​​ധ​​രി​​യു​​ടെ ഓ​​ർ​​മ​​ക്കു​​റി​​പ്പാ​​യ 'The Autobiography of an Unknown Indian'​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൊ​ൽ​​ക്ക​​ത്ത​​യി​​ലെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ​പ്പ​​റ്റി​​യും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ​​രു​​ന്ന മാ​​റ്റ​​ത്തെ​ക്കു​​റി​​ച്ചും ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷു​​കാ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ വി​​ട്ടു​പോ​​കാ​​നാ​​യി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന യ​​ത്ന​​ങ്ങ​​ളെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചും മ​​റ്റും വി​​വ​​രി​​ക്കു​​ന്നു. രാ​​ജാ​​റാ​​വു​​വി​​ന്റെ​​യും ആ​​ർ.​കെ. ​നാ​​രാ​​യ​​ണി​​ന്റെ​​യും അ​​രു​​ന്ധ​​തി റോ​​യി​​യു​​ടെ​​യും അ​​നി​​ത ദേ​​ശാ​​യി​​യു​​ടെ​​യും അ​​നീ​​സ് സ​​ലീ​​മി​​ന്റെ​​യും നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ ദേ​​ശ​​ത്തെ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഡ​ൽ​​ഹി എ​​ന്ന മ​​ഹാ​​ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​വും ഭൂ​​ത​​കാ​​ല​​വും സം​​സ്കാ​​ര​​വും തെ​​രു​​വു​​ക​​ളും ക​​ലാ​​പ​​ങ്ങ​​ളും അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ​​വും സാ​​മ്രാ​​ജ്യ​​ത്വ​​മോ​​ഹ​​വും ദു​​ര​​ന്ത​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​ട​​ക​​ല​​ർ​​ത്തി​​യ ആ​​ഖ്യാ​​യി​​ക​​യാ​​ണ് ഖു​​ശ് വ​ന്ത് സി​ങ്ങി​ന്റെ 'ദ​​ൽ​​ഹി'. അ​​റു​​നൂ​​റ് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ നീ​​ണ്ടു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ക​​ഥ​​യു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന ആ​​ഖ്യാ​​താ​​വ്, വൃ​​ദ്ധ​​നാ​​യ ഒ​​രു കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​യാ​​ണ്. ട്രാ​​ൻ​​സ്​ജെൻ​​ഡ​​റാ​​യ ഭാ​​ഗ്മ​​തി​​യാ​​ണ് മ​​റ്റൊ​​രു ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം. ക​ശ്മീ​​രി​​ൽ വേ​​രു​​ക​​ളു​​ള്ള നി​​ടാ​​ഷാ കൗ​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​യ 'Residue', 'Future Tense' എ​​ന്നീ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ ക​ശ്മീ​​രു​​മാ​​യി പ​​ല​ത​​ര​​ത്തി​​ൽ അ​​ടു​​ത്ത ബ​​ന്ധ​​മു​​ള്ള ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. സ​​മ​​കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽ ക​ശ്മീ​​രി​​ന്റെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ​​യും തീ​​ക്ഷ്ണ​​മാ​​യ കാ​​ലു​​ഷ്യ​​ത്തെ​​യും അ​​വ​​ലോ​​ക​​നം ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണ് ഈ ​​നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ. കോ​​സ്മോ​​പൊ​​ളി​​റ്റ​​ൻ ജീ​​വി​​ത​​രീ​​തി​​ക​​ളെ അ​​വ​​ലം​​ബി​​ച്ച് എ​​ഴു​​ത​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് നോ​​വ​​ലു​​ക​​ൾ എ​​ന്ന വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തെ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നു വേ​​രു​​ക​​ളി​​ൽ ഊ​​ന്നി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​നു സ​​മ​​കാ​​ല​​ത്തെ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന് സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. മ​​നു​​ഷ്യ​​വം​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​നാ​​ശ​​മാ​​ണ് അ​​മി​​താ​​വ് ഘോ​​ഷി​​നെ അ​​ല​​ട്ടു​​ന്ന സു​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ പ്ര​​ശ്നം. കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ടെ അ​​സ്ഥി​​ര​​ത​​യെ​ക്കു​​റി​​ച്ചും അ​​സ​​ന്തു​​ലി​​താ​​വ​​സ്ഥ​​യെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചും ആ​​ഴ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. 'ആ​​ന്ത്രോ​​പോ​​സീ​​ൻ' (Anthropocene) യു​​ഗം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന ഭീ​​തി​​ക​​ളെ​​യും ഭീ​​ഷ​​ണി​​ക​​ളെ​​യും ഡോ​​ൾ​​ഫി​​നു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മ​​റ്റും അ​​വ​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ച​​ക്ര​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം 'The Hungry Tide' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ൽ ര​​ചി​​ച്ച​​ത്. നാ​​ഗാ​​ലാ​​ൻ​​ഡി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രി​​യാ​​യ ഈ​​സ്റ്റ​​റി​​ൻ കി​​റി​​ന്റെ 'When The River Sleeps' എ​​ന്ന നോ​​വ​​ലി​​ൽ പ്ര​​കൃ​​തി​​യും മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​മാ​​യു​​ള്ള ആ​​ശ്രി​​ത​​ത്വം ഊ​​ന്നി​​പ്പ​​റ​​യു​​ന്നു. ഗു​​ണ​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യ പ​​ല​​ത​​രം ഔ​​ഷ​​ധ​​സ​​സ്യ​​ങ്ങ​​ളെ കി​​ർ നോ​​വ​​ലി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു. പ്ര​​കൃ​​തി​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ സ​​മ​​ന്വ​​യം സ​​മ​​കാ​​ല​​ത്തെ അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​ത​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ക്കോ​​ക്രി​​ട്ടി​​ക്ക് നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് അ​​രു​​ണാ​​ച​​ൽ​​പ്ര​​ദേ​​ശി​​ലെ ത​​ന​​തു ഗോ​​ത്ര​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ക​​ഥ പ​​റ​യു​​ന്ന മാ​​മാ​​ങ് ദൈ​​യു​​ടെ (Mamang Dai) നോ​​വ​​ലാ​​യ 'The Legends of Pensam'. പ്ര​​കൃ​​തി​​യെ​​യും പ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​യെ​​യും ചു​​റ്റി​​പ്പ​​റ്റി​​യു​​ള്ള മ​​ത​​മാ​​ണ് ഈ ​​ഗോ​​ത്ര​​വ​​ർ​​ഗം പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​ത്. ഗോ​​ത്ര​​വ​​ർ​​ഗ​ത്തി​​ന്റെ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​വും ച​​രി​​ത്ര​​വു​​മാ​​ണ് പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഈ ​​നോ​​വ​​ലി​​ന്റെ പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​രം.

അരുന്ധതി റോയ്​, മ​​​ഹാ​​​ശ്വേ​​​താ​​​ദേ​​​വി, അനിത ദേശായി

പു​​ന​ർ​​വാ​​യ​​ന​​യി​​ൽ പു​​തി​​യ​​താ​​യ ബോ​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ക്ലാ​സി​ക് കൃ​​തി​​യാ​​യ 'ആ​​രോ​​ഗ്യ​​നി​​കേ​​ത​​ന'​ത്തെ പേ​​രെ​​ടു​​ത്തു​ പ​​റ​​യാ​​തെ ഈ ​​കു​​റി​​പ്പ് പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​വി​​ല്ല. താ​​രാ​​ശ​​ങ്ക​​ർ ബ​​ന്ദോ​​പാ​​ധ്യാ​​യ​​യു​​ടെ നോ​​വ​​ലാ​​യ 'ആ​​രോ​​ഗ്യ​​നി​​കേ​​ത​​നം' 1953ലാ​​ണ് പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. മാ​​നു​​ഷി​​ക​​വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ദാ​​ർ​​ശ​​നി​​ക സ​​മ​​സ്യ​​ക​​ളും തീ​​വ്ര​​ത​​യും വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന ഈ ​​നോ​​വ​​ൽ കാ​​ല​​ത്തെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നു. യു​​ദ്ധം, ക്ഷാ​​മം, ക​​ലാ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ, സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​പ്ര​​സ്ഥാ​​നം, മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ അ​​ന്തഃ​സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യൊ​​ക്കെ താ​​രാ​​ശ​​ങ്ക​​ർ ബ​​ന്ദോ​​പാ​​ധ്യാ​​യ​ക്ക് താ​ൽ​പ​​ര്യ​​മു​​ള്ള പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. ജീ​​വി​​ത​​വും മ​​ര​​ണ​​വും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള അ​​തി​​ർ​​വ​​ര​​മ്പു​​ക​​ളെ​ക്കു​​റി​​ച്ച് ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ 'ആ​​രോ​​ഗ്യ​​നി​​കേ​​ത​​ന'​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ൾ​​ക്ക​​രു​​ത്തും തെ​​ളി​​ച്ച​​വു​​മാ​​യി​​ത്തീ​​ർ​​ന്നു. മ​​ര​​ണം ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ഒ​​രു സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​ൽ നാം ​​ഓ​​രോ​​രു​​ത്ത​​രും മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ ദൃ​​ഷ്ടാ​​ന്തം പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​ണ്. നാഡി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച് രോ​​ഗി​​ക​​ളെ ചി​​കി​​ത്സി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന വൈ​​ദ്യ​​നാ​​യ ജീ​​വ​​ൻ മ​​ശാ​​യ് മ​​ര​​ണ​​ത്തെ മു​​ൻ​​കൂ​​ട്ടി​​ക്ക​​ണ്ടു. ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ നാ​​ഡി​​മി​​ടി​​പ്പ് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​സു​​ഖ​​വും മ​​ര​​ണ​​വും നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സാ​​ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. പോ​​യ​കാ​​ല​​ത്തെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും മു​​ദ്ര​​ക​​ളും വ​​ഹി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന അ​​യാ​​ൾ പ​​ഴ​​യ ത​​ല​​മു​​റ​​യു​​ടെ ശീ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ ക്ഷ​​യി​​ച്ചു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഉ​​ത്ക​​ണ്ഠ പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. സം​​വേ​​ദ​​ന​​ത്വ​​വും ത​​ത്ത്വ​​പ​​ര​​മാ​​യ തെ​​ളി​​ച്ച​​വും ആ​​വാ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ജീ​​വ​​ൻ മ​​ശാ​​യി​​യെ സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തു​​വ​​ഴി അ​​തി​​കാ​​യ​​ക​​ത്വം ഉ​​രു​​വം കൊ​​ള്ളു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് മ​​ശാ​​യി​​യു​​ടെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​നി​​ർ​​മി​​തി. പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം ഏ​​താ​​ണ്ട് ഏഴു​​ പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ആ​​വാ​​റാ​​യി​​ട്ടും ഒ​​ട്ടും ഉ​​ട​​വു ത​​ട്ടാ​​ത്ത വി​​ധം ആ​​ഖ്യാ​​നം നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു.



പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ഖ്യാ​​നം പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​ങ്ങ​​ളാ​​വു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ കാ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം ല​​ഭി​​ച്ച​​തി​​നു​ശേ​​ഷ​​മു​​ള്ള എ​​ഴു​​പ​​ത്ത​​ിയഞ്ച് വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ. ബ​​ഹു​​സ്വ​​ര​​ത സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്ന മ​​ത​​പ​​ര​​വും പാ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​ക​​വും വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​വും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​വും സൗ​​ന്ദ​​ര്യാ​​ത്മ​​ക​​വും ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​വും ഭൂ​​മി​​ശാ​​സ്ത്ര​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യ ചേ​​രു​​വ​​ക​​ളെ സ്വാം​ശീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​വ​​ണം സാ​​ഹി​​ത്യം അ​​തി​​ന്റെ ധ​​ർ​​മം നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. ഭാ​​വ​​നാ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യ ഒ​​രു പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യി മാ​​ത്രം ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റാ​​ത്തവി​​ധം രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ഴ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കും അ​​ട​​രു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ക​​ട​​ന്നു​​ചെ​​ല്ലാ​​ൻ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​​മാ​​യ ഉ​​ൾ​​ക്ക​​രു​​ത്തോ​​ടെ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു എ​​ന്ന​​ത് അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ക​​ര​​മാ​​ണ്. 'രേ​​ത് സ​​മാ​​ധി' (Tomb of Sand) എ​​ന്ന നോ​​വ​​ലി​​ൽ എ​​ത്തി​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സാ​​ഹി​​ത്യം സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യാ​​ന​​ന്ത​​ര​ രാ​​ഷ്ട്ര​​ത്തി​​ന്റെ സ്തൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ് ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടേ​​താ​​യ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക​ സ്വ​​ത്വം ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ടി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന ശാ​​ഠ്യം പു​​ല​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ഗീ​​താ​​ഞ്ജ​​ലി ശ്രീ​​യു​​ടെ 'Tomb of Sand'ൽ ​​വി​​ഭ​​ജ​​നം രാ​​ഷ്ട്ര​​ത്തെ​​യും മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ​​യും ഒ​​രേ​​പോ​​ലെ ബാ​​ധി​​ച്ച​​ത് സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. സ്ത്രീ​​യു​​ടെ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ സു​​ദൃ​​ഢ​​മാ​​വേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത​കൂ​​ടി നോ​​വ​​ൽ സ്പ​​ഷ്ട​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​ത്ത​​രം കൃ​​തി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ​​യും സ്ത്രീ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പാ​​ർ​​ശ്വ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന്റെ തീ​​വ്ര​​ത വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​സ്തി​​ക​​ളാ​​ണെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ചു​പ​​റ​​യാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കും.