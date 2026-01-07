Begin typing your search above and press return to search.
    7 Jan 2026 10:55 PM IST
    7 Jan 2026 10:56 PM IST

    നി​യ​മ​സ​ഭ പുസ്തകോത്സവം; മാധ്യമം ബുക്സ്’ സ്റ്റാൾ തുറന്നു

    നി​യ​മ​സ​ഭ പുസ്തകോത്സവം; മാധ്യമം ബുക്സ്’ സ്റ്റാൾ തുറന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബു​ക്ക്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​െ​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സ്’​സ്റ്റാ​ൾ തു​റ​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മം സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ടി.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ ഡ​വ​ല​പ്മെൻറ് ഓ​ഫീ​സ​ർ എ. ​ഷം​നാ​ദ്, അ​ന​സ് നേ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ വേ​ദി അ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സി’​െ​ന്റ പു​തി​യ മൂ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ത​മി​ഴ​ൻ (എം.​എ​ൻ സു​ഹൈ​ബ്), ഹി​രോ​ഷി​മ: ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ യാ​ത്ര (പി.​കെ നി​യാ​സ്), രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ 101 ബി​രി​യാ​ണി​ക​ൾ (എ​ഡി. സു​ബൈ​ർ പി. ​ഖാ​ദ​ർ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ.

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ എം.​ജി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ‘മാ​ധ്യ​മം’​പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ വി.​എം ഇ​ബ്രാ​ഹീം, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി. ​ഷി​നി​ലാ​ൽ, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ ക​രി​ക്ക​കം, എം.​എ​ൻ സു​ഹൈ​ബ്, സു​ബൈ​ർ പി. ​ഖാ​ദ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ‘മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സി’​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ൾ ന​മ്പ​ർ B-168 ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

