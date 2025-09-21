Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Sept 2025 9:17 AM IST
    21 Sept 2025 9:18 AM IST

    പ്രാ​പ്പൊ​യിലിലെ​ അറിവിൻ ദേവാലയം

    book temple
    പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 118 കി.​മീ അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മം. കു​ന്നു​ക​ളും പ​ച്ച​പ്പു നി​റ​ഞ്ഞ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി, പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ശാ​ന്ത​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രി​ടം. ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ഒ​രു മ​താ​തീ​ത ദേ​വാ​ല​യ​മാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് ദോ​ഷം വ​രാ​ത്ത​രീ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച, അ​റി​വി​നെ വ​ണ​ങ്ങു​ന്ന, ഗ്ര​ന്ഥ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ള്ള, പു​രോ​ഹി​ത​നി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ദേ​വാ​ല​യം. മ​ല​യോ​ര ഗ്രാ​മ​മാ​യ ചെ​റു​പു​ഴ പ്രാ​പ്പൊ​യി​ലി​ലെ ക​ക്കോ​ട് കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര​യി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക ദേ​വാ​ല​യം.

    പ​ച്ച​പ്പു നി​റ​ഞ്ഞ ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ ക​യ​റ്റം ക​യ​റി​യാ​ൽ ന​വ​പു​ര​ത്തെ​ത്തും. ഇ​വി​ടെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഷ്ഠ. പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​സാ​ദം. ആ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. 30 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​മ്പ് പു​സ്ത​ക ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും സി​നി​മാ​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഒ​രു ഗ്രാ​മീ​ണ വാ​യ​ന​ശാ​ല​യാ​യി​രു​ന്നു ന​വ​പു​രം. അ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന ന​വ​പു​രം പു​സ്ത​ക ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് മ​ല​വെ​ള്ളം ഒ​ലി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത് വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ‘വി​ജ്ഞാ​ന​മാ​ണ് ദൈ​വം, വി​ശാ​ല ചി​ന്ത​യും വി​ചി​ന്ത​ന​ബോ​ധ​വു​മാ​ണ് മ​തം, വി​ന​യ​മാ​ർ​ന്ന വി​വേ​ക​മാ​ണ് വ​ഴി’ എ​ന്ന് അ​വി​ടെ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ടി​ക​ള്‍ ക​യ​റി​ച്ചെ​ന്നാ​ൽ വ​ലി​യ പാ​റ, ഈ ​പാ​റ​യി​ലാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ. അ​തി​നൊ​പ്പം ബു​ദ്ധാ​ല​യ​വും ഇ​രി​പ്പി​ട​വു​മു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ ധ്യാ​ന​ത്തി​ലി​രി​ക്കാം. ന​വ​പു​രം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ര​ഥി പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മാ​ഷാ​ണ്. 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​യ​ത്ന​മു​ണ്ട് ഇ​തി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ.

    പു​സ്ത​ക ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ആ ​ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ന​വ​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. പു​സ്ത​കം പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ക എ​ന്ന ചി​ന്ത ഇ​വ​ർ​ക്ക് 35 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യ ആ​ശ​യ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​രെ നി​ര​ന്ത​രം ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള, നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​വ​പു​രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് അ​തൊ​രു കാ​ട് പി​ടി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്ല. എ​ല്ലാം ഊ​ടു​വ​ഴി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ആ ​നാ​ട്ടി​ൽ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ന​വ​പു​രം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ​മി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി. കു​റേ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സ​മി​തി​യി​ൽ. ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യാ​ണ് ന​വ​പു​ര​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വി​ശ്വമാ​ന​വി​ക​ത​യാ​ണ് ന​വ​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും സ​മ​ന്മാ​രാ​ണ്, മ​ത​ത്തി​ന് അ​തീ​ത​മാ​ണ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചി​ന്ത. അ​തി​നൊ​രു ഇ​ടം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ന​വ​പു​രം ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ര​ഥി​യാ​യ പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു രൂ​പ​പോ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​ടും ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തു​മു​ണ്ട്, സാ​ബു മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ.

    ജീ​വി​ച്ചാ​ൽ മ​തി ആ​ർ​ഭാ​ടം വേ​ണ്ട

    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പേ​യു​ള്ള ഒ​രു ആ​ശ​യ​മാ​ണി​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​കം വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പ​ണ​പ്പി​രി​വൊ​ക്കെ ന​ട​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​വും. അ​ത് വീ​ട്ടേ​ണ്ട​ത് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മാ​ഷി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ ജോ​ലി​യൊ​ക്കെ ചെ​യ്ത് അ​ത് വീ​ട്ടും. പി​ന്നെ വീ​ണ്ടും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തും. അ​ങ്ങ​നെ നാ​ല​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം. പ​ക്ഷേ ഉ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ദേ​വാ​ല​യ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പ​ല​ർ​ക്കും ആ ​ആ​ശ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ ​ശ്ര​മം പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ‘ഇ​ത് എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ചി​ന്ത​യാ​ണ​ല്ലോ. അ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ധ്വാ​നി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​നി​ക്കാ​ണ​ല്ലോ’ എ​ന്ന് പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. അ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ന​വ​പു​രം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മാ​ഷി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം. ഓ​രോ രൂ​പ​യും ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ​ടി. ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ആ​യി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മാ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജ് പി​ന്നീ​ട് വി​ക​സി​ച്ചു. 10 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മോ​ശ​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ ​സ്ഥാ​പ​നം എ​ത്തി. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​നം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. ജീ​വി​ച്ചാ​ൽ മ​തി ആ​ർ​ഭാ​ടം വേ​ണ്ടെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ന​വ​പു​രം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റ കെ​ട്ടു​റ​പ്പ്. അ​ങ്ങ​നെ 30 വ​ർ​ഷം കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ച് ദേ​വാ​ല​യം പ​ണി​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ല​ധ​നം കി​ട്ടി എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം 2021 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു.

    ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യും എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​നും

    ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ശി​ൽ​പം ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യു​ടേ​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ബ​ഹു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ ശി​ൽ​പ​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. തി​രൂ​രു​ള്ള ഷി​ബു വെ​ട്ടം എ​ന്നൊ​രു ശി​ൽ​പി​യു​ടേ​താ​ണ് ക​ര​വി​രു​ത്. തു​ഞ്ച​ൻ​പ​റ​മ്പി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട ശി​ൽ​പം ചി​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം കി​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ആ ​ശി​ൽ​പം പ്രാ​പ്പൊ​യി​ലി​ൽ എ​ത്തി. ഈ ​ശി​ൽ​പ​ത്തി​നൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്. 51 അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് 51 ഇ​ഞ്ച് വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളം എ​ന്ന് കൊ​ത്തി​വെ​ച്ച രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ശി​ൽ​പ​മു​ള്ള​ത്. താ​ളി​യോ​ല കെ​ട്ടു​ക​ളും അ​തി​ലു​ണ്ട്. ക​ണ്ടാ​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ‘ജ്ഞാ​ന​മാ​ന​വം’ എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ശി​ൽ​പ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് മേ​ലൊ​രു ഭൂ​ഗോ​ളം, ആ ​ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തി​നു​മേ​ലേ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഇ​രു​ന്ന് പു​സ്ത​കം വാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തും ഷി​ബു വെ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​വി​രു​തു​ത​ന്നെ. ര​ണ്ടാ​ൾ പൊ​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ൽ​പ​മാ​ണ​ത്. എ​ല്ലാ​ത്തി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​നം ജ്ഞാ​ന​മാ​ണെ​ന്നു​ള്ള വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ​ത്. പി​ന്നെ ഗ്ര​ന്ഥ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി ‘ജ്ഞാ​ന​മ​യി’ ശി​ൽ​പ​വും. കു​റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പു​സ്ത​കം തു​റ​ന്ന് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ താ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​നെ അ​മ്മ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ശി​ൽ​പം. ന​ല്ല കു​ഞ്ഞാ​വു​ന്ന​തും ന​ല്ല അ​മ്മ​യാ​കു​ന്ന​തും അ​റി​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ത​വി​ടെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ഗ്ര​ന്ഥ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ’​യും ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ശി​ൽ​പ​വും സ​ന്തോ​ഷ് മാ​ന​സം എ​ന്ന ആ​ളാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. വ​ലി​യ ഒ​രു പാ​റ​യി​ലാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ. അ​വി​ടെ​യൊ​രു ബു​ദ്ധാ​ല​യ​വും ഇ​രി​പ്പി​ട​വു​മു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ ധ്യാ​ന​ത്തി​ലി​രി​ക്കാം. ‘വി​ദ്യ ഭാ​ഷ സം​സ്കാ​രം’ എ​ന്ന ചു​മ​ർ​ചി​ത്രം​കൂ​ടി ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള മാ​ന​വ സം​സ്കാ​ര ച​രി​ത്രം അ​തി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഗു​രു​കു​ല സ​മ്പ്ര​ദാ​യ പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ളും ഏ​റ്റ​വും മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ​വും.

    എ​ട്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ

    എ​ട്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ക​യ​റി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന ‘പ്ര​ഥ​മാ​ല​യം’ ഒ​രു ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​ണ്. പ​ല എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഇ​വി​ടെ വ​രാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പു​തി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ. അ​വ​ർ വ​രു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പു​സ്ത​കം ഇ​വി​ടെ കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ചി​ല​ർ 25-50 കോ​പ്പി​ക​ൾ ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സാ​ദ​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​രു​ല​ക്ഷം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു റി​സ​ർ​ച് ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​ണ് ന​വ​പു​രം പു​സ്ത​ക ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​ഞ്ചാ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു.

    ചെ​റു​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മം

    ചെ​റു​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​വ​പു​രം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ ഗ്രാ​മ​മാ​ണ് ചെ​റു​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മം. ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ട​ത്തെ ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ട്ട പേ​രാ​ണി​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ഒ​രു ശി​ൽ​പ​വും ചെ​റു​ശ്ശേ​രി പ്ര​സാ​ധ​നാ​ല​യം എ​ന്ന പ്ര​സാ​ധ​ന​കേ​ന്ദ്ര​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ചെ​റു​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​രു ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​പ​വും ഉ​ണ്ട്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​പം. ബാ​വു​ൾ ഗാ​യി​ക ശാ​ന്തി​പ്രി​യ ഇ​വി​ടെ ബാ​വു​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സം​ഗീ​ത​ശ്രീ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ പ​യ്യാ​വൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​വി​ടെ ക​ച്ചേ​രി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നും ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    പു​സ്ത​ക ദേ​വാ​ല​യം,ചെറുശ്ശേരി കലാമണ്ഡപത്തിൽ ശാന്തിപ്രിയ ബാവുൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

    ഗ്ര​ന്ഥം നി​റ​ക്ക​ൽ

    ഏ​പ്രി​ൽ-​മേ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​മു​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​ല​വ​റ നി​റ​ക്ക​ലി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​വി​ടെ ‘ഗ്ര​ന്ഥം​നി​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്’ ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ൾ താ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​ണി​ത്. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തും. ജ്ഞാ​ന​മാ​ണ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വെ​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥം​നി​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ധാ​രം.

    ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ദ്രാ​വി​ഡ​ഭാ​ഷ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ട, തെ​ലു​ഗു എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ന​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ർ​ക്ക് നൃ​ത്ത​ശ്രീ, സം​ഗീ​ത​ശ്രീ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, മു​ടി​യേ​റ്റ്, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ബാ​വു​ൾ സം​ഗീ​തം​പോ​ലു​ള്ള ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്.

    താ​മ​സി​ച്ച് എ​ഴു​താം

    എ​ഴു​ത്തു​പു​ര​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ എ​ഴു​താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​പു​ര​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഏ​ഴ് എ​ഴു​ത്തു​പു​ര​ക​ൾ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ്. പ​ല എ​​ഴു​ത്തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ന​ട​ക്കും. എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ല​ളി​ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഘു​വാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​വും. ആ​രെ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്ഷ​ണി​ക്കാ​റി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ത്രം. 25 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന സം​വാ​ദ മ​ണ്ഡ​പ​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​സ്ത​ക​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്.

    ന​വ​പു​ര​ത്തെ ശിൽപങ്ങൾ

    പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്

    ചെ​റു​പു​ഴ​യി​ൽ പീ​യെ​ൻ​സ് കോ​ള​ജി​ന്‍റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​ണ് പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. ദേ​വാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ധ​നം ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​ധ്യാ​പ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തു​ത​ന്നെ വി​ദ്യ​യോ​ടു​ള്ള, അ​റി​വി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. നി​ര​ന്ത​രം പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ആ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫി​ലോ​സ​ഫി, ഹി​സ്റ്റ​റി, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി, ഹി​ന്ദി, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാേ​ജ്വ​ഷ​നും ഉ​ണ്ട്. പ്രാ​യം എ​ത്ര​യാ​യാ​ലും പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​റി​വ് നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റ ത്വ​ര​യാ​ണ് ന​വ​പു​രം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​വാ​ല​യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് 27 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും 25 എ​ണ്ണം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ് പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​ത​ന്നെ. ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് ‘പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്’ എ​ന്നു​ത​ന്നെ. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളോ​ട് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്രാ​പ്പൊ​യി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​വ​ർ പ​ല​രു​മു​ണ്ട്. ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ വി​ഷ്ണു​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ആ​യി​രു​ന്നു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ മാ​ഷി​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ.

