ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ വരെ എഴുതും, എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് വിംപി കിഡ് എഴുത്തുകാരൻ ജെഫ് കിന്നി

ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ വരെ എഴുതും, എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് വിംപി കിഡ് എഴുത്തുകാരൻ ജെഫ് കിന്നിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തക പരമ്പരയായ 'ഡയറി ഓഫ് എ വിംപി കിഡിന്റെ' സ്രഷ്ടാവ് ജെഫ് കിന്നി തന്റെ 21-ാമത് പുസ്തകവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'ഡയറി ഓഫ് എ വിംപി കിഡ്: ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ്' എന്ന പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളമായി എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് സജീവമാണ് 55കാരനായ ജെഫ് കിന്നി. 1998ൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറായും ഗെയിം ഡിസൈനറായും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. അന്ന് തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച കുട്ടികളുടെ ആദ്യ തലമുറ ഇന്ന് 30 വയസിനോട് അടുക്കുമ്പോഴും, കിന്നി പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുമായി നിരന്തരം എത്തുന്നു എന്നതാണ് അത്ഭുതം. എന്നാൽ ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും താൻ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയി കുടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ടെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ബിസിനസ് ഇൻസൈഡറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ എഴുത്ത് രീതികളെ കുറിച്ചും ദിനചര്യകളെ കുറിച്ചും കിന്നി മനസ് തുറന്നത്. ദിവസവും 8 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ താൻ എഴുതുമെന്നാണ് കിന്നി പറയുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഏകദേശം മുഴുവൻ വേനൽക്കാലത്തും, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും താൻ വരക്കും. എഴുത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ താൻ ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
‘ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും, അത് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു’ കിന്നി പറഞ്ഞു. തന്റെ എഴുത്ത് ട്രാക്കിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ താൻ ഒരു ലളിതമായ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രക്രിയയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
‘ഞാൻ ഒരു വിമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, വിമാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചിറകുകൾ, പൈലറ്റുമാർ, ശുചിമുറി, എല്ലാം. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകും. ഞാൻ എന്റെ ഐപാഡോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീറൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്റെ പക്കലുണ്ട്, അത് ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ സിമ്പിൾ വേഡ് പ്രൊസസറാണ്.
‘ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വർക്ക്സ്പേസുകൾ ഉണ്ടെന്നും കിന്നി പറഞ്ഞു. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യം തമാശകൾ എഴുതും, പിന്നെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി, ഒടുവിൽ ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കും. എല്ലാ ചിത്രീകരണങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണയായി ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കാറില്ല.
തന്റെ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ചും കിന്നി വെളിപ്പെടുത്തി. രാവിലെ 7 മണിക്ക് മുമ്പ് അലാറം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉണരും. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പി.ടി യോഗയും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യും. ‘എന്റെ രാവിലത്തെ പി.ടി, പി.ടി യോഗ, വ്യായാമം എന്നിവയോട് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ കുറച്ച് ജേണലിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് എന്നെ ദിവസത്തിലേക്ക് ഓറിയന്റുചെയ്യുന്നു. അത് ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കിന്നി പറഞ്ഞു. ഈ പ്രഭാത ദിനചര്യ തന്നെ സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും, അത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും രണ്ട് തിരക്കഥകളും എഴുതിയ തന്റെ ഏറ്റവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും കിന്നി പറഞ്ഞു.