Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഡയാനയുടെ സഹോദരന്റെ പുസ്തകം ‘സ്വാൻ സോങ്’പുറത്ത്; രാജകുടുംബത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡയാനയുടെ സഹോദരന്റെ പുസ്തകം ‘സ്വാൻ സോങ്’പുറത്ത്; രാജകുടുംബത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
    cancel

    ലണ്ടൻ: അന്തരിച്ച ഡയാന രാജകുമാരിയുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സഹോദരൻ ചാൾസ് സ്പെൻസർ എഴുതിയ ഓർമക്കുറിപ്പായ ‘സ്വാൻ സോങ്’ വായനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ഡയാനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം, ചാൾസ് സ്പെൻസർ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ കണക്കുകൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 400ലധികം പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള അമർഷവും ഒപ്പം ഡയാനക്കൊപ്പമുള്ള ഓർമകളും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയാനയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളും രാജകുടുംബത്തിന്റെ കടുംപിടുത്തങ്ങളും പുസ്തകം തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ട്.

    ഡയാനയുടെ മരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കിങ് ചാൾസ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഡയാനയെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഡയാന മരിച്ച ഉടനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചാൾസ്, ‘ആശ്വസിക്കൂ, ഞങ്ങൾ അവളെ ഉടൻ തന്നെ മറന്നുകളയും’ എന്ന് പരുഷമായി പറഞ്ഞതായി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. രാജകുടുംബത്തോടുള്ള തന്റെ നീരസം വ്യക്തമാക്കാൻ ചാൾസ് സ്പെൻസർ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അതിശയോക്തിയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഡയാനയുടെ മരണത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാതെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ കഥ സ്വന്തം വാക്കുകളിലൂടെ ലോകത്തോട് പറയാനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതെന്നാണ് സ്പെൻസർ വ്യക്തമാക്കി.

    തന്റെ മുൻ ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചും, കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും, അൽതോർപ് എസ്റ്റേറ്റ് നവീകരിച്ച രണ്ടാനമ്മ റെയിനെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും രാജകുടുംബത്തിലെ ചില ഉന്നതർക്കുമെതിരെയും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഡയാനയുമായുള്ള ബാല്യകാല ഓർമ്മകളും അമ്മ ഫ്രാൻസിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളും പുസ്തകത്തിൽ ഹൃദ്യമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡയാന അനുഭവിച്ച മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട തണുത്ത പ്രതികരണങ്ങളും പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ചാൾസ് രാജാവ് ഡയാനയോട് മോശമായാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നും, വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഡയാന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണം നടന്നില്ലെന്നും സ്പെൻസർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

    ഡയാനയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ താൻ നടത്തിയ പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചും പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വില്യം, ഹാരി എന്നീ രാജകുമാരന്മാരെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർത്തുനിർത്താനും രാജകുടുംബത്തിന്റെ കപടത തുറന്നുകാട്ടാനും ആ പ്രസംഗത്തിന് സാധിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഡയാനയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് ചാൾസ് രാജാവ് മുൻനിരയിൽ തന്നെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രിൻസ് ഫിലിപിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയതെന്നും പുസ്തകം പറയുന്നു. ഡയാനയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള അന്തരീക്ഷവും രാജകുടുംബത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയും പുസ്തകം വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

    പുസ്തകം ഉടനീളം സ്പെൻസറിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പരാതികളും മുൻകാലങ്ങളിലെ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, ഡയാനയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറുവശം അടുത്തറിയാൻ വായനക്കാർക്ക് ഇത് സഹായകരമാണ്. മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോകം എക്കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്ന ഡയാനയുടെ ഓർമ്മകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Swan Song': New book by Princess Diana's brother drops
    Next Story
    X