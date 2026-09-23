2026-ലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ മുൻ വിജയികൾtext_fields
ലണ്ടൻ: ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബുക്കർ പ്രൈസിനുള്ള ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാഹിത്യലോകത്തെ പ്രമുഖരും മുൻ വിജയികളായ മാർലോൺ ജെയിംസ്, ഡഗ്ലസ് സ്റ്റുവർട്ട് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയിരിക്കുന്നത്. പുരസ്കാര ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടുന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ മുൻ വിജയികൾ.
യു.കെയിലോ അയർലണ്ടിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന് നൽകുന്ന ഈ പുരസ്കാര തുക 50,000 പൗണ്ടാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിൽ ആറ് എഴുത്തുകാരാണ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർലോൺ ജെയിംസ്, ഡഗ്ലസ് സ്റ്റുവർട്ട് എന്നിവർക്ക് പുറമെ എലിസബത്ത് സ്ട്രൗട്ട്, എം. ജോൺ ഹാരിസൺ, ലൂക്ക് കെനാർഡ്, റെബേക്ക പെറി എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് എഴുത്തുകാർ. ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരാണ് ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ കൂടുതലുള്ളത്. കൂടാതെ, 81 വയസ്സുകാരനായ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരൻ എം. ജോൺ ഹാരിസൺ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബുക്കർ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വിജയികളിൽ ഒരാളാകാനുള്ള സാധ്യതയും തുറന്നിടുന്നു.
മേരി ബിയർഡ് അധ്യക്ഷയായ ജൂറിയില് കവിയായ റെയ്മണ്ട് ആൻട്രോബസ്, സംഗീതജ്ഞനായ ജാർവിസ് കോക്കർ, പത്രപ്രവർത്തകയായ റെബെക്ക ലോയി, ബുക്കർ നാമനിർദ്ദേശം നേടിയ നോവലിസ്റ്റ് പാട്രിഷ്യ ലോക്ക്വുഡ് എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്.
ജമൈക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ മാർലോൺ ജെയിംസ് 2015ൽ ‘എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെവൻ കില്ലിങ്സ്’ എന്ന നോവലിലൂടെ ബുക്കർ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. എയ്ഡ്സ് കാലഘട്ടത്തിലെ ജമൈക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ‘ദ ഡിസപ്പിയറർസ്’ എന്ന പുതിയ നോവലുമായാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2020ൽ ‘ഷുഗ്ഗി ബെൻ’ എന്ന നോവലിലൂടെ വിജയിയായ സ്കോട്ടിഷ് എഴുത്തുകാരൻ ഡഗ്ലസ് സ്റ്റുവർട്ടും തന്റെ പുതിയ കൃതിയുമായി മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ, ജെ.എം. കുട്സീ, പീറ്റർ കാരി, ഹിലരി മാന്റൽ, മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇരട്ട ബുക്കർ ജേതാക്കളുടെ നിരയിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.
ചരിത്ര നോവൽ, ഡിസ്റ്റോപ്യൻ ഫിക്ഷൻ, ക്യാംപസ് നോവൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന സാഹിത്യകൃതികളാണ് ഇത്തവണ അന്തിമപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഹിലരി മാന്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുൻപ് ഈ പുരസ്കാരം രണ്ടുതവണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 2026-ലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിജയിയെ നവംബർ 9ന് ലണ്ടനിലെ ഓൾഡ് ബില്ലിംഗ്സ്ഗേറ്റ് വേദിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും.
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