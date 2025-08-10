Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Books
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 1:50 PM IST

    കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ

    കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ
    കു​ത്തി​യോ​ട്ടം സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ക​ല​യാ​ണ്. ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ടു മു​ത​ൽ കോ​ട്ട​യം വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​നു​ഷ്ഠാ​ന നി​ർ​വ​ഹ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘കു​ത്തു​ക’ എ​ന്ന​ത്, അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ൽ വ്ര​തം​നോ​ൽ​ക്കു​ന്ന (ഉ​രു​ക്ക​ളാ​യ) കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ‘ചൂ​ര​ൽ കു​ത്തു​ക’ എ​ന്ന ക​ർ​മ​ത്തെ​യും ‘ഓ​ടു​ക’ എ​ന്ന​തി​ന്, ചൂ​ര​ൽ​മു​റി​യ​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നു​ശേ​ഷം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ‘വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പോ​വു​ക’ എ​ന്ന​തി​നെ​യു​മാ​ണ് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ ഇ​ള​യി​ട​ത്തി​ന്റെ ‘കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഇ​ത്ത​രം മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ തി​രു​ത്തു​ന്നു.

    പു​തി​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നെ ആ​ന​യി​ക്കു​ന്നു. ‘ഓ​ട്ടം’ എ​ന്ന​ത് ബാ​ധ​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണെ​ന്ന് പു​സ്ത​കം പ​റ​യു​ന്നു. ക​ണി​യാ​ന്മാ​രെ ‘ഓ​ട്ട​ൻ’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​പ്ര​കാ​രം ബാ​ധ​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ക​യാ​ലാ​ണെ​ന്ന് പു​സ്ത​കം വെ​ളി​വാ​ക്കി​ത്ത​രു​ന്നു. ചൂ​ര​ൽ കു​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും രോ​ഗ-​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ​തി-​ബാ​ധ​ക​ളെ​യും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ന് ‘കു​ത്തി​യോ​ട്ടം’ എ​ന്ന പേ​രു​ണ്ടാ​യ​ത് എ​ന്ന പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് പു​സ്ത​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ കു​ത്തി​യോ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​ധാ​ര​ണ. ഗ​വേ​ഷ​ക​രും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു ത​ന്നി​രു​ന്ന​തും. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഈ ​അ​നു​ഷ്ഠാ​നം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​താ​യ പു​തി​യ അ​റി​വും ന​മു​ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. കു​ത്തി​യോ​ട്ടം, ത​ട്ടി​യോ​ട്ടം, പ​ണ്ടാ​ര​യോ​ട്ടം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഈ ​അ​നു​ഷ്ഠാ​നം മൂ​ന്നു​വി​ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന അ​റി​വ് ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ൽ പു​തി​യ​താ​ണ്.

    ‘ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര, ചെ​ട്ടി​കു​ള​ങ്ങ​ര, കു​ത്തി​യോ​ട്ടം’ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വി​ഷ​യ​മാ​യ ഹ​രി​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘ഓ​ട​നാ​ടി​ന്റെ പൂ​രോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന മു​ൻ കൃ​തി​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ലാ​വ​ണം ‘ത​ട്ടി​യോ​ട്ടം, പ​ണ്ടാ​ര​യോ​ട്ടം’ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു പോ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. കു​ത്തി​യോ​ട്ട​വു​മാ​യും അ​തി​ന്റെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​യ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യു​മു​ള്ള അ​തി​പ​രി​ച​യം ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ല​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ വ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ നാ​വി​ലും ചു​ണ്ടി​ലും ത​ത്തി​ക്ക​ളി​ക്കു​ക സ​ഹ​ജ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​തി​പ​രി​ച​യം പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശേ​ഷി​ച്ചും പാ​ട്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ. ‘ഇ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചെ​ന്തു​പ​ഠി​ക്കാ​ൻ’ എ​ന്ന​താ​ണ് പൊ​തു​വേ​യു​ള്ള മ​നോ​ഭാ​വം. അ​ത്ത​രം മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ ത​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ചെ​റി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​മീ​പ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് കു​ത്തി​യോ​ട്ട​വും അ​തി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മെ​ന്ന് പു​സ്ത​കം പ​റ​യു​ന്നു.

    പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്കം, മു​ഴ​ക്കം, അ​രു​ൾ​ക്ക​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​മു​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ വി​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു. താ​ന​വ​ട്ടം, പൊ​ലി​വ്, കു​മ്മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടി​ൽ കാ​ണാം. ഇ​വ നാ​ടോ​ടി​വ​ഴ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്തി​യോ​ട്ട ഗാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​വേ​ശി​ച്ച ന​ന്മ​ക​ളാ​ണ്. പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ഗീ​ക​ര​ണം, ഭാ​ഷ, ശ​ബ്ദാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​റി നി​റ​യു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​രി​മ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വി​ചി​ന്ത​ന​ത്തി​ന് വി​ഷ​യ​മാ​കു​ന്നു. ഗ്രാ​മീ​ണ​ക​വി​ക​ളു​ടെ കീ​ർ​ത്ത​ന സാ​ഹി​ത്യ​മാ​ണ് കു​ത്തി​യോ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ് പു​സ്ത​കം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച ല​ഭി​ക്കാ​ൻ നി​രൂ​പ​ക​ൻ എം.​കെ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​രാ​യ ഡോ. ​ആ​ർ. ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ഡോ. ​മ​ധു ഇ​റ​വ​ങ്ക​ര, ഡോ. ​നി​ത്യ പി. ​വി​ശ്വം, ഡോ. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ​പി​ള്ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​തെ​ങ്കി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള സ​ഹൃ​ദ​യ​ർ​ക്കും പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:book reviewliterature
    News Summary - book review
