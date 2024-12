‘‘We had nothing else - no money, no bikes, no summer camps, no vacations. Nothing, except one another.

To us, that was all that mattered.‘‘

[Lorenzo Carcaterra, Sleepers ]

1996ൽ ​പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ നോ​വ​ലി​ലെ വ​രി​ക​ളാ​ണ്. ലോ​റ​ൻ​സോ കാ​ർ​ക്ക​റ്റേ​റ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് നോ​വ​ൽ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഹെ​ൽ​സ് കി​ച്ച​ൺ എ​ന്ന ശാ​ഖാ​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധോ​പാ​ത​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ടു​പോ​യ നാ​ല് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ യൗ​വ്വ​ന തീ​ക്ഷ്ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ര ചി​ന്തി​യ ഒ​രേ​ടാ​യി​രു​ന്നു നോ​വ​ൽ സാ​ര​വും ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും.

ആ​ദ​ർ​ശ് മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ‘ചെ​റു​ക്ക​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഈ ​ബാ​രി ലെ​വി​ൻ​സ​ൻ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഫ്രെ​യ്മു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലോ​ടി. ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​ര​സം ‘ചെ​റു​ക്ക​ൻ’ പ​ക​ർ​ന്നു. 1990ക​ളി​ലെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​മാ​ണ് പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​ക്കി​ട​ന്ന അ​നു​നി​മി​ഷം അ​ക​മേ​യും പു​റ​മെ​യും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഭൂ​മി​ക​യു​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​പ്പ് മു​മ്പ് വാ​യി​ച്ച​താ​യി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

ജി. ​വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്റെ ‘ക​ള്ളി​ച്ചെ​ല്ല​മ്മ’​യി​ലാ​ണ് റൂ​റ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മി​ഴി​വോ​ടെ തെ​ളി​ഞ്ഞ് അ​വ​സാ​നം ക​ണ്ട​ത്. എ​സ്.​വി. വേ​ണു​ഗോ​പ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ര​ച​ന​ലോ​കം ആ​ക​ട്ടെ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ന് കി​ഴ​ക്കോ​ട്ട് നാ​ഞ്ചി​നാ​ടും ക​ട​ന്നു​പോ​യി. സി.​വി. രാ​മ​ൻ​പി​ള്ള​യി​ലാ​ണ് അ​ന​ന്ത​പു​രി​യു​ടെ രാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു ക​ണ്ട​ത്. അ​വ​യാ​ക​ട്ടെ, ച​രി​ത്രാ​ഖ്യാ​യി​ക​ളു​ടെ ഗം​ഭീ​ര വി​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​പാ​ടു​ത​റ​യു​റ​ച്ചു. കൊ​ട്ടാ​രാ​ങ്ക​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര ത​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജ​സ​വീ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ട​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് ഒ​രു പ​വ​തി​ക്കോ​ച്ചി​യോ മാ​മാ​വെ​ങ്കി​ട​നോ കൊ​ട​ന്ത ആ​ശാ​നോ ത​നി ‘തി​രു​വ​ന്തോ​രം’ പ​റ​ഞ്ഞു.

ഏ​ണി​പ്പ​ടി​ക​ളി​ലും ‘യ​ന്ത്ര’​ത്തി​ലും ‘ദ്വ​ന്ദ്വ​യു​ദ്ധ’​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി​യു​ടെ ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രം ഒ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴും ന​ഗ​ര​പാ​ർ​ശ്വ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​വ​ഗ​ണി​ത ജീ​വി​ത ക​ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം കാ​ത്തു കി​ട​ന്നു. വി​ന​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം’ എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ള​പ്പി​ന​ടി​യി​ലെ മു​ടു​ക്കു​ക​ളും ഏ​ലാ​ക​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. (പ്ര​ശാ​ന്ത് ചി​ന്മ​യ​ന്റെ സ്റ്റാ​ച്ച്യു ജ​ങ്ഷ​നും സ​ലി​ൻ മാ​ങ്കു​ഴി​യു​ടെ ആ​ന​ന്ദ ലീ​ല​യും പോ​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തെ ന​മ്മു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​തി​പ്പി​ക്കും എ​ന്നും ക​രു​തു​ന്നു.

വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളു.) ആ​ദ​ർ​ശി​ന്റെ ക​ഥ ഭൂ​മി​ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​സ്റ്റ് ക​ഴ​ക്കു​ട്ടം -ക​ണി​യാ​പു​രം മു​ത​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധോ​ലോ​ക​ത്തി​ന് ജീ​വ​നീ​ര് പ​ക​രു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ട​ത്തെ അ​നാ​ശാ​സ്യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​റ്റ​റ​ക​ളാ​ണ്. തി​ള​ക്കു​ന്ന യൗ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ടു​ത്തു​ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പാ​താ​ള കൊ​ക്ക​രി​ണി​ക​ളാ​ണ് ‘ചെ​റു​ക്ക​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ ടാ​ഗ് ലൈ​ൻ. എ​ല്ലാ നൃ​ശം​സ​ത​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ എ​ല്ലാ മ​റു​കാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ പു​ല​രു​ന്ന ഒ​രു തീ​വ്രാ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​പൊ​ട്ട​ൽ മ​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ധാ​ര.

വ​ർ​ണ​വും വ​ർ​ഗ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും കൂ​ടി​ക്കു​ഴ​യു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥി​തി പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ​മ​സ്യ​യാ​യി ക​ഥ​യി​ലെ മി​ഥു​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​രു​ൾ നി​റ​യു​ന്നു. 1990ക​ളി​ലെ യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കാ​മ​ന​ക​ളും കി​നാ​വു​ക​ളും ക​ഥാ​കാ​ര​ൻ തെ​ളി​മ​യോ​ടെ വ​ര​ച്ചി​ടു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച ഒ​രു ഗു​ണ്ടാ​വ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​ധ​മ​നി​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന​ത് ‘ചെ​റു​ക്ക​നി’​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് എ​ന്ന​ത് അ​തേ കാ​ല​ത്ത് ആ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന ഞാ​നെ​ന്ന വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വെ​ളി​പാ​ടാ​ണ്. ‘സ്ലീ​പ്പേ​ഴ്സി’​ൽ ലോ​റ​ൻ​സോ എ​ന്ന അ​ഖ്യാ​താ​വ് പ​റ​യു​ന്നു, ‘‘ Hell’s Kitchen was a place of innocence ruled by corruption.‘‘

ഇ​തേ കാ​ര്യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ത​ന്റെ മ​ണ്ണി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും ആ​ദ​ർ​ശ് പ​റ​യാ​തെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൽ​പി​ത വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ജീ​വി​ച്ചു തീ​ർ​ന്ന​വ​രു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി വ​രു​ന്നു. ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ഴ​ക്ക​ത്തോ​ടെ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി നീ​ങ്ങു​ന്നു.

മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലി​ൽ വ​ള​രെ ചു​രു​ക്കം മാ​ത്രം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു അ​വ​ഗ​ണി​ത വാ​ഴ്വി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ‘സ്കാ​ർ ഫെ​യ്സ്’ എ​ന്ന ക​ൾ​ട്ട് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​യ​ക​ൻ ടോ​ണി മൊ​ൻ​ടാ​ന (അ​ൽ പാ​ച്ചി​നൊ ) നി​സ്സാ​ര​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണ​മു​ണ്ട്. ‘‘Every Day above ground is a good Day.’’ മ​ണ്ണി​ൽ ച​വി​ട്ടി നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന ഏ​ത് ദി​വ​സ​വും ന​ല്ല ദി​വ​സം! ഈ ​നോ​വ​ലി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള​ധി​ക​വും ഇ​തേ വാ​ച​കം ത​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വി​ൽ​നി​ന്നു പ​റ​യും എ​ന്ന് നോ​വ​ൽ വാ​യി​ച്ചു ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ നാം ​തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു.